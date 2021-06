Valiokunta yksimielisesti kansalaisaloitteen takana: vesihuoltoa ei haluta yksityistää

Valiokunnan mukaan on keskeistä, että kansallisista vesivaroista ja niiden riittävyydestä ja laadusta pidetään huolta.

Valiokunnan mukaan on keskeistä, että kansallisista vesivaroista ja niiden riittävyydestä ja laadusta pidetään huolta. Matti Myller / Yle

Maa- ja metsätalousvaliokunta esittää yksimielisesti Vesi on meidän -kansalaisaloitteen hyväksymistä. Valiokunnan mietintö aloitteesta valmistui tänään.

Valiokunta edellyttää kansalaisaloitteen pohjalta, että valtioneuvosto käynnistää lainsäädännön valmistelun, jolla varmistetaan julkisomisteisten vesihuoltotoimintojen säilyminen kuntien omistuksessa ja määräysvallassa.

Lähes 90 000 allekirjoitusta kerännyt kansalaisaloite eteni syyskuussa eduskunnan lähetekeskustelussa maa- ja metsätalousvaliokunnan käsiteltäväksi.

Keskustelu vesihuollon yksityistämisestä Suomessa alkoi tammikuun lopulla sen jälkeen, kun Jyväskylän kaupungin uutisoitiin selvittävän vähemmistöosuuden myymistä kaupungin vesi- ja sähkönjakeluyhtiö Alvasta.

Keskustelu aiheesta alkoi, kun Jyväskylä selvitti mahdollisuutta myydä vähemmistöosuus vesi- ja sähkönjakeluyhtiö Alvasta Jaana Polamo / Yle

Vesihuolto on luonnollinen monopoli

Valiokunta toteaa, että vesihuollon ja puhtaan juomaveden saatavuuden kannalta on keskeistä, että kansallisista vesivaroista ja niiden riittävyydestä ja laadusta pidetään huolta.

Valiokunnan puheenjohtaja Anne Kalmarin (kesk.) mukaan myös kansalaisaloitteen perustelut vaikuttivat olennaisesti lopulliseen päätökseen.

– Vesihuolto on luonnollinen monopoli, eikä siihen voi syntyä kilpailua. On myöskin ennustettavissa, että tulevaisuudessa kunnilla tulee menemään taloudellisesti jatkossakin melko heikosti, minkä takia on suuri riski, että myyntipaine silloin kasvaa.

Kalmari kertoo olevansa tyytyväinen siihen, että asiassa päästiin valiokunnassa yksimieliseen lopputulokseen.

– Siitäkin huolimatta, että puolueilla on eri painotuksia, olen todella iloinen siitä, että asiassa päädyttiin yksimieliseen mietintöön.

Seuraavaksi aloite siirtyy takaisin eduskunnan istuntosalin käsittelyyn. Anne Kalmari ennakoi, että laki hyväksytään yksimielisesti myös suuressa salissa.

Laki astuu voimaan vasta eduskuntakäsittelyn jälkeen.

Voit keskustella aiheesta 11.6. klo 23 asti.

Lue lisää: Voidaanko veden yksityistäminen kieltää lailla? Kansalaisaloite yksityistämistä vastaan etenee, mutta myymisen kieltäminen voi osoittautua mahdottomaksi