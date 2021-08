Muistisairauden kauhut tulivat tutuiksi Isä-elokuvan tähdelle – "Sain olla juuri niin hämilläni kuin roolihahmoni oli", Olivia Colman sanoo

The Crown -sarjan kuningatar Elisabetina tunnettu Colman kertoo Ylen haastattelussa urastaan. Isä-elokuvan käsikirjoituksesta Oscarin voittanut ohjaaja-käsikirjoittaja Florian Zeller puolestaan kertoo, miten elokuva sai alkunsa.

– Miksi katsot minua niin kuin jokin olisi vialla? Kaikki on hyvin, Anne. Olet aina ollut tuollainen huolehtija. Toisin kuin siskosi...

Muistisairautta ei ole koskaan kuvattu elokuvataiteessa yhtä kouriintuntuvasti kuin ranskalainen Florian Zellerin esikoiselokuvassa Isä (The Father, 2020), joka oli yksi Oscar-gaalan voittajia.

Elokuvassa Anthony-niminen vanhus asuu kotonaan, jossa alkaa tapahtua omituisia asioita. Niin kuin se, että tavarat ovat aina hukassa ja keski-ikäisellä tyttärellä on eri päivänä eri puoliso.

Elokuvan nimiroolia esittää Anthony Hopkins, joka voitti roolista parhaan miespääosan Oscar-palkinnon. Hän havainnollistaa herkkävireisesti ihmistä, joka alkaa epäillä todellisuutta.

Hopkinsin roolista huolimatta show'n on varastaa toinen brittitähti Olivia Colman, joka esittää Anthonyn tytärtä. Colmanin hienovaraisessa näyttelijäntyössä näkyy, miten pelottavaa on omaisen näkökulmasta, kun sairaus muuttaa tutun ihmisen vieraaksi.

– Minun ei tarvinnut tietää mitään muistisairauksista. Esitän henkilöä, joka ei ole koskaan ennen hoitanut ketään siitä kärsivää. Hän oppii joka päivä jotain uutta ja katsoo vierestä, kun kaikki muuttuu. Sain olla juuri niin hämilläni kuin roolihahmoni oli, Colman sanoo.

"Kuin menettäisin kaikki lehteni"

Olivia Colman esittää Isä-elokuvassa Annea, joka pitää huolta muistisairaasta isästään. Näyttelijän mukaan hänelle tarjotut roolit ovat viime vuosina muuttuneet huomattavasti kiinnostavammiksi. "Ehkä se johtuu siitä, että ikääntyminen on kiinnostavaa", hän sanoo. Kuva: SEAN GLEASON

Koska Isä kuvaa sen päähenkilön alati kutistuvaa elämänpiiriä, on elokuvassa vain pari näyttelijää. Sekä Hopkins että Colman ovat suorastaan ylistäneet Florian Zellerin käsikirjoitusta, joka voitti myös parhaan sovitetun käsikirjoituksen Oscar-palkinnon.

Tarinan taustalla ovat Zellerin omat kokemukset hänen isoäitinsä muistisairaudesta.

– Lähipiiristäni tiesin, miten kivulias muistisairaus saattaa olla kaikille, joita se koskettaa. Tuntuu todella voimattomalta, kun rakastaa jotakuta mutta tajuaa, että rakkaus ei riitä, Zeller kertoo.

Etenkin Ranskassa Zeller on niittänyt mainetta näytelmäkirjailijana. Myös Isä perustuu hänen kirjoittamaansa näytelmään Le Père, jota on esitetty muun muassa Pariisissa, Lontoossa ja New Yorkissa ja se voitti arvostetun Molière-palkinnon vuonna 2014.

Suomessa Isää on esitetty ainakin Helsingin kaupunginteatterissa sekä Turussa ja Nurmijärvellä. Helsingissä Studio Pasilassa isää esitti Jari Pehkonen ja tytärtä Vuokko Hovatta.

Vaikea uskoa, mutta Suomessakin esitetty kevyt ja hyväntuulinen Matkalla Floridaan (2015) perustuu samaan näytelmään kuin Isä. Näytelmän kirjoittaneen Florian Zellerin mukaan aiempaan elokuvaan päätyi hänen tekstistään vain yksi repliikki. Kuva: Atlantic Film

Näytelmästä on tehty myös aiempi elokuva Matkalla Floridaan (Floride, 2015), joka Helsingin Sanomien mukaan kertoi rehellisesti vanhuudesta (siirryt toiseen palveluun). Kevyt aurinkoinen elokuva rikkaasta vanhuksesta on kuitenkin hyvin kaukana Zellerin älykkäästä ja vakavasta, mutta vahvan tunnelmallisesta ohjauksesta.

Ohjaaja-käsikirjoittaja ei ole halunnut arvostella aiempaa filmatisointia vaikka hän on todennut, että hänen näytelmästään siinä on jäljellä yksi repliikki. Kun Zeller päätti ohjata näytelmänsä valkokankaalle itse, oli yksi asia hänelle täysin selvä: hän halusi tehdä kaiken toisin.

– En halunnut vain kuvata näytelmää. Halusin tehdä jotain, mitä vain elokuva voi tehdä. Mielestäni elokuva voi imeä katsojan vielä enemmän sisään tarinaan, hän sanoo.

Isän tunnelma on yhtä aikaa arkinen ja painajaismainen. Jokin on pielessä, mutta sitä on vaikea paikantaa.

Yhdessä kohtauksessa Anthony on hädissään ja kun häntä lohdutetaan, hän sanoo tuntevansa kuin menettäisi kaikki lehtensä, oksansa, tuulen ja sateen.

– En ymmärrä mitä tapahtuu, hän sopertaa itkuisena.

Jotta katsoja ei olisi yhtä hukassa kuin Anthony, on elokuvan pidettävä hänet kartalla siitä, mitä oikein tapahtuu. Siinä Isän tärkein näyttelijä on Olivia Colman, jonka roolityö kannattelee katsojaa harteillaan.

Komediennesta kuningattareksi

Olivia Colman voitti parhaan naispääosan Oscar-palkinnon räväkästä roolistaan kuningatar Annana elokuvassa The Favourite (2018). Vielä elokuvaa paremmin näyttelijä muistetaan sympaattisesta ja hauskasta palkintopuheestaan. Kuva: © 2018 Fox Searchlight Pictures.

Olivia Colman on tätä nykyä tuttu lähes kaikille. Viime vuosina hänet on nähty yhtä lailla vakoojana John le Carrén romaaniin perustuvassa tv-sarjassa Yövahti (The Night Manager,2016) kuin seksistä taiteensa ammentavana äitipuolena komediasarjassa Fleabag (2016-2019).

Näyttelijä aloitti uransa nimenomaan tv-komedioissa. Hän teki ensimmäisen läpimurtonsa vuonna 2003 komediasarjassa Peep Show (2003-2015), minkä jälkeen hänestä tuli brittikomedioiden vakiokasvo.

Kymmenen vuotta myöhemmin oli toisen läpimurron aika. Rooli toisena etsivänä Broadchurch-sarjassa (2013-2017) toi Colmanille palkintoja ja vakavampia rooleja niin elokuvissa kuin televisiossakin.

Nyt näyttelijä sanoo, että töiden osalta asiat voisivat tuskin olla paremmin.

– Olen onnekas, että minulla on vielä töitä. Monet teatterikoulun aikaiset ystäväni ovat vaihtaneet alaa jo aikaa sitten.

Broadchurchin menestys toi Colmanille roolin Yorgos Lanthimosin elokuvassa The Favourite (2018). Historiallisessa satiirissa näyttelijä esitti 1700-luvulla Britanniaa hallinnutta kuningatar Annaa. Colman voitti revittelevällä kuningatarroolillaan parhaan naispääosan Oscar-palkinnon.

Britannian kuningatar Elisabet on yksi isoimmista rooleista, jonka näyttelijä voi saada. Colman peri The Crown -tv-sarjan pääroolin kolmannelle kaudelle Claire Foyltä ja teki pian roolista omansa. Kuva: Sophie Mutevelian / Netflix

Näyttelijän mukaan vasta Oscar-palkinto alkoi tuoda hänelle kiinnostavampia rooleja. Yksi kiinnostavimmista on ollut Netflixin hittisarjassa The Crown, jossa Colman on näytellyt kotimaansa nykyistä hallitsijaa kuningatar Elisabetia.

– Minusta tuntuu, että vanhempien naisten roolit ovat kiinnostavampia, Colman sanoo.

– Kumma kyllä yritin näytellä nelikymppisiä naisia, kun olin parikymppinen. Silloin en tiennyt yhtään, mitä oikein tein. Nyt on ollut mahtavaa, kun olen päässyt näyttelemään ikään kuin itseäni.

Lohdullista taidetta

Isän teatteriesityksissä asunnon esineet vaihtavat paikkaa ja katoavat tarinan edetessä. Kaikki tapahtuu kuin vaivihkaa, kunnes koko asunto on täysin erilainen. Elokuvassa murenevan muistin kuvaamiselle on löydetty omat vastineensa.

Ohjaaja-käsikirjoittaja Zeller uskoo, että tarina vetoaa siksi, että se resonoi kaikkialla.

Isä-elokuva tapahtuu yhdessä asunnossa, mutta sen aikana käydään läpi valtava määrä tunteita. Isästään huolta pitävänä tyttärenä nähtävä Olivia Colman toimii katsojalle ikkunana muistisairaan maailmaan. Kuva: SEAN GLEASON

– Jokaisella meistä on isoäiti tai isoisä. Tosi moni on joutunut näihin tilanteisiin. Minusta oli tärkeä jakaa nämä tunteet.

Toisin kuin voisi kuvitella Isä ei ole raskas ja ahdistava elokuva. Sen aihe on toki vakava, eikä se päästä katsojaansa helpolla. Se jättää kuitenkin kevyemmän olon kuin ehkä uskoisi.

Ohjaajan mukaan kyse on lohdusta.

– Yhteisessä kokemuksessa on jotakin todellista ja kaunista lohtua. On tärkeä muistaa, etttä me olemme kaikki samassa veneessä.

Kaikki ihmiset käyvät läpi samoja pelkoja, Zeller muistuttaa.

– Uskon, että taide on olemassa juuri siksi, että voisimme jakaa asioita ja tunteita muiden kanssa. Näin minä halusin elokuvallani tehdä.