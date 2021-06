Etiopian Tigray nälänhädän partaalla – USA ja EU vaativat pikaista puuttumista "humanitaariseen painajaiseen"

Miljoonia ihmisiä uhkaa nälänhätä Etiopian Tigrayssa. Avustusjärjestöt, Yhdysvallat ja EU vaativat kansainvälistä yhteisöä toimittamaan apua nopeasti ja auttamaan konfliktin lopettamisessa. Etiopian hallitus on estänyt avun perillemenoa.

Arviolta 350 000 ihmistä kärsii jo katastrofaalisesta ruokapulasta ja miljoonia uhkaa nälänhätä Etiopian Tigrayssa, toteaa YK-järjestöjen ja avustusryhmien torstaina julkistama raportti.

Tigrayssa on nyt nälänhätä, sanoi YK:n hätäavun koordinaattori Mark Lowcock.

– Nälänhädän oloissa elävien ihmisten määrä on suurempi kuin missään maailmassa minään hetkenä sen jälkeen, kun neljännesmiljoona somalialaista menetti henkensä vuonna 2011, Lowcock sanoi.

Ruokakriisin odotetaan jatkuvan pahana syyskuuhun asti, vaikka apua saataisiinkin toimitettua, YK toteaa.

Etiopian hallitus on estänyt avustuskuljetuksia Tigrayn osavaltioon, jota vastaan se on sotinut marraskuusta asti. Luotettavien tietojen saaminen alueelta on ollut hankalaa, koska yhteydet osavaltioon ovat olleet poikki.

"Emme voi tehdä samaa virhettä kahdesti"

Yhdysvaltain YK-suurlähettiläs Linda Thomas-Greenfield on tuohtunut siitä, ettei YK:n turvaneuvosto ole ottanut Tigrayn tilannetta käsittelyynsä koko tähänastisen konfliktin aikana.

– Todistamme humanitaarista painajaista. Emme voi antaa Etiopian nääntyä nälkään. Emme voi tehdä samaa virhettä kahdesti, hän sanoi.

Thomas-Greenfield viittasi Etiopian 1980-luvun nälänhätään, jolloin arviolta jopa miljoona ihmistä kuoli.

Diplomaattilähteiden mukaan Venäjä ja Kiina ovat kyseenalaistaneet sen, pitääkö turvaneuvoston puuttua Tigrayn kriisiin.

Yhdysvallat ilmoitti keskiviikkona lähettävänsä Tigrayhin lisäapua 181 miljoonan dollarin arvosta. Yhdysvaltojen kehitysapuviraston USAIDin mukaan apu riittää ruokkimaan kolme miljoonaa ihmistä kahden kuukauden ajan.

Jo aiemmin Yhdysvallat on myöntänyt alueelle noin 487 miljoonaa dollaria.

Tigrayn asukkaat protestoivat Etiopian hallitusta vastaan Mekelen kaupungissa 8. maaliskuuta. STELLA Pictures / ddp

– Tigrayn synkkä tilanne heikkenee hälyttävää tahtia. Lähes 90 prosenttia väestöstä tarvitsee apua pikaisesti, USAID totesi tiedotteessaan.

Myös EU vaatii ponnisteluja käsillä olevan nälänhädän ja konfliktin lopettamiseksi. EU:n kriisinhallinnasta vastaava komissaari Janez Lenarcic sanoi, että koko kansainvälisen yhteisön täytyy toimia nopeasti, jotta humanitaarinen katastrofi estetään.

Etiopian armeija estää avun perillemenoa

Kansainväliset avustusjärjestöt ovat toistuvasti kertoneet, ettei Etiopian hallitus päästä heitä alueelle. Myös naapurimaan Eritrean joukot ovat estäneet avun perillemenoa.

Kehitysapuvirasto USAIDin johtajan Samantha Powerin mukaan Etiopian armeija on tahallaan polttanut ja ryöstänyt viljelytarvikkeita ja teurastanut härkiä Tigrayssa.

– Samat joukot ovat uhkailleet, pelotelleet, pidättäneet ja jopa tappaneet avustustyöntekijöitä, Power sanoi.

Powerin mukaan kaikki tietävät, mitä Tigrayssa tapahtuu, vaikka Etiopian hallitus yrittää hämärtää asiantilaa.

Jos avun toimittamista edelleen vaikeutetaan tai konflikti kiihtyy, useimpia Tigrayn 5,5 miljoonasta asukkaasta uhkaa nälänhätä, YK sanoo.

Harri Vähäkangas / Yle

Etiopia kiistää: ei nälänhätää

Etopian hallitus kiistää, että alueella olisi vakavaa pulaa ruoasta. Hallituksen mukaan se on toimittanut ruokaa ja apua Tigrayn viljelijöille.

Etiopian Nobel-palkittu pääministeri Abiy Ahmed hyökkäsi pohjoiseen Tigrayn osavaltioon marraskuussa 2020. Pääministerin mukaan hyökkäys oli vastatoimi sille, että Tigrayn valtapuolue TPLF oli iskenyt Etiopian armeijan leireihin.

TPLF tulee sanoista Tigray People's Liberation Front, Tigrayn kansan vapautusrintama.

Tigrayn vapautusrintama oli Etiopian johdossa pitkään ennen Abiyn valtakautta.

Yli puoli vuotta myöhemmin taistelut jatkuvat. Tuhansia ihmisiä on surmattu, kaksi miljoonaa on joutunut jättämään kotinsa ja alueelta on raportoitu hirmuteoista kuten laajoista raiskauksista.

Lähteet: Reuters, AFP