Katso puoluejohtajatentin huippukohdat: Orpo puhui kauniisti panostuksista perusopetuksen alkuun, Marin muistutti kokoomuksen leikkauksista viime kaudella

Eduskuntapuolueiden puheenjohtajat kohtasivat viimeisen kerran Ylen suuressa vaalikeskustelussa ennen sunnuntain kuntavaaleja.

Tentissä keskityttiin kuntien tämän hetken perustehtäviin: opetukseen, varhaiskasvatukseen, mielenterveyspalveluihin, vanhusten hoivaan, mutta otettiin yhteen myös sote-uudistuksesta ja sen rahoitukseen liittyvästä maakuntaverosta.

Orpo ja Marin eri linjoilla opetuspanostuksista: alkuun vai loppuun?

Osaamiserot koululaisten ja koululuokkien välillä ovat kasvaneet huolestuttavasti.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mielestä oppivelvollisuuden pidentämisen sijaan perusopetusta pitäisi vahvistaa, erityisesti painottaen varhaisia vuosia.

– Siellä voitaisiin auttaa mahdollisimman monta pientä koulunkäynnin aloittajaa kaksivuotisella puolipäiväisellä maksuttomalla varhaiskasvatuksella, koska siinä päästäisiin tutkimustenkin mukaan kaikkein tehokkaimmin kiinni niihin, joilla on jo vaikeuksia koulukäynnissä, Orpo sanoi.

Resurssien panostetaminen perusopetukseen tarkoittaisi Orpon mukaan sitä, että siellä olisi riittävästi opettajia, koulukuraattoreja ja -psykologeja. Nyt oppilashuollon henkilöstöstä on pulaa.

– Silloin ei pidä tehdä sellaisia ratkaisuja kuin hallitus teki eli jatkaa oppivelvollisuutta. Käyttää rahat siellä loppupäässä, kun ne ongelmat tulee ja ne on ratkottavissa siinä alkupäässä, Orpo painotti.

SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin oli jyrkästi eri mieltä Orpon oppivelvollisuuden pidentämistä koskevasta kritiikistä.

Marin muistutti, että kokoomuslaisen opetusministerin johdolla leikattiin viime vaalikaudella juuri varhaisista vuosista, muun muassa poistettiin kokopäiväinen subjektiivinen päivähoito-oikeus kaikilta lapsilta ja leikattiin muulla tavoin koulutuksesta ennätyksellisen paljon.

– Nyt tämä hallitus tekee toisenlaista politiikkaa, toisenlaisia arvovalintoja. Olemme palauttaneet kokopäiväisen varhaiskasvatusoikeuden kaikille lapsille riippumatta vanhempien työllisyystilanteesta. Olemme panostaneet siihen, että ryhmäkokoja on pienennetty, olemme vahvistaneet perusopetuksen rahoitusta ja myös muun koulutuksen rahoitusta, Marin totesi.

Saarikko tivasi Halla-aholta kantaa maakuntahallintoon

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko torjui perussuomalaisten Jussi Halla-ahon arvostelun epäselvistä puheista maakuntaveron suhteen.

Sen sijaan Saarikon mielestä Halla-aho on puhunut sekavasti sote-uudistuksen maakuntahallinnosta.

– Jussi, sanot että keskusta kiermurtelee ja että hallituksessa on vääntöä. Semmoista se on se yhteistyön tekeminen, sopiminen. Selkä suorana ole koittanut kertoa illasta toiseen sinulle ja suomalaisille, että sote-uudistuksen tekeminen maakuntaveroinen ei ole yksinkertainen asia.

– Pikemminkin kuuluisi kysyä sinulta, mikä on kantanne tähän uudistukseen. Kuukausi sitten tässä studiossa kannatit maakuntahallintoa. Tällä viikolla toisaalla taas et enää kannattanut, Saarikko halusi tietää.

Halla-aho kiisti, että perussuomalaisten puheissa maakuntahallinnon suhteen olisi mitään ristiriitaa tai tapahtunut muutosta.

– Tämä näennäinen ristiriita tulee lähinnä siitä, että poliittisilla kilpailijoillamme on suuri tarve tulkita puheitamme ja vääntää niitä omituisiin asuihin. Nämä tulkinnat ovat usein ristiriidassa keskenään, Halla-aho totesi.

Ohisalo lisäisi matalan kynnyksen hoitopaikkoja, Harkimo puuttuisi juurisyihin

Nuorten mielenterveysongelmat ovat olleet jo pitkään kasvussa. Jo neljännes nuorista kohtaa mielenterveysongelmia jossain vaiheessa, mutta apua on vaikea saada. Koronan pelätään vielä vaikeuttavan tilannetta.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo kehui kotikaupunkinsa Helsingin tarttuneen asiaan ja käynnistäneen terapiatakuun valmistelun. Tämä tarkoittaa, että nuori pääsisi mahdollisimman pian hoidontarpeen arviointiin ja sen jälkeen hänelle rakennettaisiin oma hoitopolku.

– Helsinki näyttää hyvää esimerkkiä koko muulle maalle. Lyhyttä psykoterapiajaksoa tuetaan esimerkiksi palvelusetelillä. Sen lisäksi on otettu käyttöön matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupisteitä, joihin voi mennä ilman ajanvarausta. Tämä matala kynnys on nimenomaan näissä palveluissa kaikista tärkein asia, Ohisalo painotti.

Nyt-liikkeen puheenjohtaja Harry Harkimo puuttuisi tehokkaammin nuorten mielenterveysongelmien juurisyihin ja estäisi tällä tavoin ongelmien synnyn.

– Miksi emme mieti ollenkaan sitä, mistä nämä ihmiset tulee tähän tilanteeseen. Meidän pitäisi miettiä paljon enemmän sitä, että millä me saadaan estettyä, että ne joutuu koulupsykologille, ei olisi huumeongelmia, ei kiusattaisi koulussa. Jos me näitä syitä etsittäisiin ja saataisiin ne ratkaistua, me ei tarvittaisi niin paljon näitä psykologeja.

– Sitten meidän ei tarvitsisi riidellä joka päivä täällä, kuka antaa enemmän psykologeja, Harkimo korosti.

Andersson: Vanhuksille pitäisi taata kotihoidossa tutut hoitajat

Kotihoidon epäkohtailmoitusten ja kanteluiden määrä on lisääntynyt tuntuvasti viiden vuoden aikana. Hallituksenpäättämän laitoshoidon hoitajamitoituksen pelätään vievän lähihoitajat vanhusten kotihoidosta, mikä heikentäisi jo valmiiksi tiukkaa tilannetta.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson penäsi muutosta kotihoidon hoitajien vaihtuvuuteen kuntapäätöksillä.

– Juttelin viime viikonloppuna yhden naisen kanssa, joka kertoi, että hänen veljensä luona on kuukauden aikana käynyt yli neljäkymmentä kotihoidon hoitajaa. Meidän pitäisi pystyä sekä työn organisoimisen kautta että kuntatason päätöksillä huolehtimaan siitä, että hoitajilla on riittävästi aikaa myöskin kotihoidon puolella kohdata ikäihmisiä ja mahdollisimman pitkälti samat hoitajat voisivat käydä samojen ikäihmisten luona, Andersson sanoi.

