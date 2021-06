Kuusi vinkkiä Helsinki Biennaaliin: lintudisko ja lahoavien puiden äänet ovat saarikävelyn erikoisimpia teoksia

Jos et ole koskaan tanssinut Lintudiscon tahtiin, nyt siihen olisi mahdollisuus. Pasi Autio on tehnyt lintujen lauluäänistä tanssittavaa discomusaa, ja tanssitaiteilija Saku Koistinen on kehittänyt kappaleisiin tanssiliikkeitä. Siitä vaan kokeilemaan! Kohteen numero on 31.