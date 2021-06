Yyterin kävijämäärät ovat kasvussa, kehitystyö on lisännyt ainutlaatuisen alueen vetovoimaa – lähde dyynien kuumalle hiekalle

Yyterin alue tunnetaan kilometrien pituisesta hiekkarannasta. Alueen yleisilmettä on viime vuosina kohennettu penkeillä, roskiksilla ja wc-tiloilla. Myös rannan kulkuväyliä on rakennettu ja yrityselämä on vilkastunut.