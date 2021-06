Pirkanmaa on nyt koronan perustasolla – johtajaylilääkäri kertoo, mitä se tarkoittaa

Pirkanmaalla on purettu tällä viikolla yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoitukset ja lievennetty ravintolarajoituksia. Mitä muuta koronan perustasolle siirtyminen käytännössä merkitsee? Juhani Sand vastasi ihmisiä askarruttaviin kysymyksiin.

Pirkanmaalla on höllennetty koronarajoituksia viime päivinä. Tiistaina Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä kertoi, että maakunnassa ollaan nyt koronatilanteessa perustasolla. Monia mietityttää, mitä se käytännössä tarkoittaa. Pyysimme TAYS:n johtajaylilääkäri Juhani Sandia vastaamaan ihmisten lähettämiin kysymyksiin.

Mitä Pirkanmaalla ei saa vieläkään tehdä?

Ei saa luopua hygieniakäytännöistä tai maskien käytöstä. Pitää pyrkiä edelleen huolehtimaan turvaetäisyyksistä siellä, missä se on mahdollista.

Onko maskisuosituksiin tullut muutoksia?

Ei tässä vaiheessa. Maskeja suositellaan käytettäväksi edelleen ja erityisesti, kun etäisyyksiä ei voi pitää.

Koska pääsee lavatansseihin?

Lavatanssit ovat nyt mahdollisia. Aikuisetkin ovat voineet harrastaa ulkotiloissa jo vähän aikaa, nyt se on mahdollista myös sisällä.

Onko vielä syytä tehdä työt etänä?

Koko valtakunnassa on laaja etätyösuositus voimassa ainakin kesäkuun loppuun. On tärkeä kuitenkin muistaa, että on paljon sellaisia palveluita, joissa lähipalvelu pitää pystyä turvaamaan.

Mitä tarkoittavat sopivat välit?

Nyt puhutaan toisiaan riittävistä etäisyyksistä, kun aiemmin vaadittiin kahden metrin turvavälejä. Tässä on ajateltu varmaan sitä, että kenenkään ei tarvitse kulkea mittanauhan kanssa. Mutta on hyvä pitää kahden metrin välejä, jos siihen vain on mahdollisuus.

Voivatko rokotetut ihmiset pitää keskenään vähän pienempiä välejä?

THL tulee varmaan antamaan tähän selkeitä suosituksia kesän aikana. On selvää, että kahden rokotuksen jälkeen tilanne on paljon turvallisempi varsinkin, kun toisestakin rokotuksesta on jo vähän aikaa. Tietysti väestötasolla ei vielä kovinkaan suuri osa ole kahta rokotusta saanut.

Voiko seurakunnissakin jo kokoontua normaalisti?

Seurakunnissa ja uskonnollisissa yhteisöissä voi kokoontua samalla tavalla. Mutta yhtä lailla niissäkin kaikille osallistujille on tarjottava käsien puhdistusmahdollisuus, annetaan ohjeistus turvallisista toimintatavoista, mahdollistetaan riittävät etäisyydet ja huolehditaan tehostetusta siivouksesta.

Mitä pitäisi tapahtua, että jouduttaisiin takaisin kiihtymistasolle?

Siihen ei ole yksittäistä lukua esimerkiksi päivittäisistä tartunnoista. Kokonaistilanne arvioidaan ja lähtökohdat ovat erilaiset, jos ilmenee yksittäinen tartuntarypäs tai tulee paljon yksittäisiä tartuntoja eri puolilla maakuntaa.

Mikä ero on perustasolla ja normaalitilanteella?

Nyt eletään sellaista aikaa, jossa opetellaan uutta normaalia. Tuleva syksy näyttää, millaiseksi se muodostuu. Varmaan pääosin palataan epidemiaa edeltäneisiin käytäntöihin. Tästä epidemiasta on myös opittu asioita, joita tullaan soveltamaan tulevaisuudessa normaaliaikana.