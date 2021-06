Uudellamaalla ravintolat saavat olla illasta alkaen auki pidempään

Valtioneuvosto on vahvistanut, että Uudenmaan alueen koronatilanteen helpottumisen vuoksi myös ravintoloiden ja baarien koronarajoituksia kevennetään.

Valtioneuvosto on muuttanut asetusta, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koronaepidemian vuoksi. Muutoksen suurin ero aikaisempiin rajoituksiin on, että Uudenmaan maakunta siirtyy kiihtymisvaiheen lievempiin rajoituksiin.

Uudenmaan ravintolarajoitukset tulevat voimaan illalla kello 18.

Muiden alueiden rajoitukset säilyvät ennallaan.

Uudenmaan maakunta siirtyy niin sanottuihin kiihtymisvaiheen rajoituksiin, mikä tarkoittaa sitä, että ravitsemusliikkeiden anniskelu on sallittu aamu 7:n ja ilta 22:n välillä. Liikkeet saavat olla auki aamu 5:stä iltaan kello 23.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimista, sisällä on käytössä puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Ulkoterasseilla jokaisella asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka, samalla etäisyyksistä on huolehdittava. Terasseilla saa olla kaikki paikat käytössä.

Varsinais-Suomen ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa on myös voimassa samat rajoitukset.

Seuraava lievennys on niin sanottu perustaso, jossa anniskelu on sallittu 01 yöllä ja ravitsemusliikkeet saavat olla auki 02:een. Pirkanmaan ja suurin osa maakunnissa ovat koronarajoitusten perustasolla.

Koronatilanteen parantumisen myötä esimerkiksi kokoontumisrajoituksia kevennetään.

