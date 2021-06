Poliisi epäilee vihreiden pormestariehdokasta Anni Sinnemäkeä virkarikoksesta tutun näyttelijän paritalohankkeessa

Helsingin pormestariehdokas Anni Sinnemäki (vihr.) on poliisin esitutkinnan kohteena. Helsingin poliisi epäilee Sinnemäkeä virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Tutkinta liittyy eripuraan Helsingin Meilahden huvila-alueen poikkeamisluvista. Yle toi esiin syksyllä 2018 julkaistussa jutussa, että osa alueen asukkaista epäili Sinnemäen käyttäneen poliittista valtaansa epäoikeudenmukaisesti.

Sinnemäki vahvistaa Ylelle, että virkarikostutkinta koskee vuonna 2016 tehtyjä poikkeamislupapäätöksiä asemakaavasta Meilahdessa. Vuonna 2016 Sinnemäki toimi Helsingin apulaiskaupunginjohtajana ja vastasi Helsingin kaupungin suunnittelusta.

– Asia on tullut käsittelyyn meilahtelaisten naapurien toimesta. Minua on kuultu asiasta viime syksynä. Silloin asian oli tarkoitus ratketa vuodenvaihteeseen mennessä. Varsinaista ratkaisua ei kuitenkaan siinä vaiheessa tullut, eikä minuun ole oltu yhteydessä enää tämän vuoden puolella tästä asiasta, Sinnemäki sanoo.

Hän kertoo informoineensa esitutkinnasta Helsingin vihreitä ennen kuin hänet asetettiin ehdokkaaksi.

– En missään nimessä ole syyllistynyt asiassa virkavelvollisuuden rikkomiseen, Sinnemäki toteaa.

Tutkinnanjohtaja: Arvioni on, että asia etenee syyttäjälle

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Markku Silén Helsingin poliisilaitokselta kertoo, että tapauksesta aloitettiin esitutkinta (siirryt toiseen palveluun) viime vuoden puolella. Esitutkinnan aloittamisesta ei ole aiemmin kerrottu julkisuudessa, vaikka muutoin Meilahden asemakaavakiista onkin ollut mediassa esillä.

Ennen päätöstä esitutkinnan aloittamisesta poliisi teki asiasta esiselvityksen, jonka pohjalta oli syytä epäillä rikosta. Epäilty on kuitenkin syytön, kunnes toisin todistetaan.

– Esitutkinta on jo varsin pitkällä. Vähemmän on tehtävää kuin, mitä on toimenpiteitä jo suoritettu. En pysty antamaan tarkkaa tietoa, milloin esitutkinta päättyy. Minun arvioni on tällä hetkellä, että asia siirtyy syyteharkintaan, Silén sanoo.

Syyteharkinnassa (siirryt toiseen palveluun) syyttäjä ratkaisee, onko esitutkinnassa saatu riittävästi todisteita rikoksesta epäillyn syyllisyydestä. Jos on, asia etenee käräjäoikeuteen. Virkavelvollisuuden rikkomisesta (siirryt toiseen palveluun) voidaan tuomita sakkoihin tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Tapauksen asiakirjat, kuten rikosilmoituksen tarkempi sisältö on salattu tutkinnan ollessa vielä kesken. Silén ei kommentoinut, mitä tai keitä esitutkinta koskee. Sinnemäki vahvisti asian itse.

– En voi kommentoida, onko esitutkinnan kohteena yksi vai useampia henkilöitä, Silén kertoo.

Meilahden huvila-alue on kulttuurihistoriallisesti arvokas. Kuva Meilahdesta 11.6.2021. Matti Myller / Yle

Näyttelijä sai rakentaa suuren talon, naapuri ei edes saunaa

Eripura alueella kulminoituu näyttelijä Pihla Viitalan ja tämän siskon paritaloon Meilahden huvila-alueella. Sinnemäki on Viitalan ja hänen vanhempiensa tuttava.

Toisin kuin monet muut alueen asukkaat, Viitala perheineen sai poikkeusluvalla rakentaa tontille vanhan 26 neliön ulkorakennuksen tilalle uuden 200 neliön paritalon.

Osa alueen asukkaista kokee tilanteen epäreiluna, koska monille muille tonteille ei saatu lisärakennuslupaa edes pieneen saunaan. Kaupunki omistaa alueen tontit ja vuokraa niitä asukkaille, joten se päättää alueen asemakaavasta ja rakennusluvista.

Sinnemäki istui vuonna 2016 apulaiskaupunginjohtajan mandaatilla lautakunnassa, joka päätti Viitaloiden poikkeamislupahakemuksesta (siirryt toiseen palveluun).

Apulaiskaupunginjohtaja sai osallistua keskusteluun, mutta hän ei saanut äänestää asiasta. Hakemus meni läpi yksimielisesti.

Käynnissä olevassa tutkinnassa halutaan selvittää se, onko Sinnemäki vaikuttanut poikkeamislupapäätöksen sisältöön ja se, onko hän ollut prosessin vaiheissa esteellinen.

Sinnemäki kommentoi Viitaloiden poikkeamislupaa Ylelle vuonna 2018 julkaistun jutun yhteydessä.

– Olen tiennyt, että he rakentavat, tiennyt heidän arkkitehtinsa ja tiennyt, että tämä prosessi on ollut käynnissä. En ole missään vaiheessa keskustellut kaavoittajan tai kenenkään muunkaan kanssa tästä asiasta. En ole kertonut mielipidettäni, enkä ole antanut ohjeita kellekään. En ole avannut suutani asiasta missään. En antanut edes Viitaloille mitään neuvoja asiasta, Sinnemäki puolustautui.

Myös näyttelijä Pihla Viitala kertoi tuolloin perheensä toimineen rakennushankkeessa juuri, kuten kaupunki on edellyttänyt. Yle ei tavoittanut Viitaloita kommentoimaan talon poikkeamislupaan liittyvää esitutkintaa. Heitä ei epäillä mistään rikoksesta.

Viitaloiden paritalo Helsingin Meilahdessa kuvattu 17.8.2018. Derrick Frilund / Yle

Ystävyys ei tehnyt esteelliseksi hallinto-oikeuden mukaan

Meilahden tonttikiistaa on käsitelty Helsingin hallinto-oikeudessa asemakaavan osalta, mutta Viitaloiden poikkeamislupaa siellä ei ole puitu.

Kuusi yksityishenkilöä ja kolme alueella sijaitsevaa asunto-osakeyhtiötä tekivät hallinto-oikeuteen kuusi valitusta Helsingin kaupunginvaltuuston joulukuussa 2019 päättämästä Meilahden asemakaavasta (siirryt toiseen palveluun).

Valitukset koskivat muun muassa rakennusten suojelumerkintöjä ja rakennusoikeusmääriä. Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset tammikuussa 2020.

Hallinto-oikeuden mukaan Sinnemäki ei ollut esteellinen Meilahden asemakaavan päätöksenteossa, ja asemakaava on lainmukaisesti valmisteltu. Tuolloin oikeus totesi, ettei Sinnemäen ja Viitalan ystävyys ole sellainen hallintolain tarkoittama suhde, joka tekisi Sinnemäestä esteellisen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu ei kuitenkaan koskenut Viitaloiden talon poikkeamislupaa. Sinnemäen esteellisyys poikkeamisluvan myöntämisessä jäi siten tutkimatta hallinto-oikeudessa.

Hallinto-oikeuden päätös asemakaavasta ei ole vielä lainvoimainen, koska siitä on valitettu vuoden 2020 tammikuussa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus ei ole vielä ratkaissut asiaa.

Tällä hetkellä Sinnemäki toimii Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestarina. Hän on myös entinen kansanedustaja ja ministeri. Ylen toukokuussa tekemän kyselyn mukaan Sinnemäki on toiseksi suosituin ehdokas Helsingin uudeksi pormestariksi.

Yle julkaisee Sinnemäen nimen jo esitutkinnan ollessa kesken, koska hän käyttää merkittävää julkista valtaa. Viitaloiden nimet mainitaan, koska he ovat olleet tapauksen yhteydessä esillä aiemminkin, ja näyttelijä Pihla Viitala on julkisuuden henkilö.

