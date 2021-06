Rypsiöljyn raaka-aineesta on kova pula, ja siksi osa siemenistä joudutaan tuottamaan meille Baltiasta – yhä harvempi viljelijä uskaltaa viljellä rypsiä, vaikka siitä saisi hyvän hinnan

Rypsin hinta on historiallisen korkealla. Myös viljelyalojen hienoisesta kasvusta on nyt merkkejä, mutta se ei riitä täyttämään öljynpuristamojen varastoja. Kotimaisen rypsiöljyn kysyntä on huomattavasti tarjontaa suurempaa.

Rypsiöljyn pullotusta Alavuden Öljynpuristamolla