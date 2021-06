Tästä alkaa historiallinen matka – Yle saattoi Huuhkajien kannattajat odotetulle lennolle Tanskaan: luvassa laulua, tanssia ja huutoa

Helsinki-Vantaan lentokentällä oli tänään rauhallinen tunnelma, kun Huuhkajien kannattajia odotti lentokoneeseen nousua. Paikalla olleen toimittajan mukaan lähtöterminaalissa oli paikalla kymmeniä sinivalkoisiin pukeutuneita Suomen jalkapallojoukkueen kannattajia.

– Arvioni on, että paikalle saapuu korkeintaan 1500 suomalaista, sanoo Suomen Maajoukkueen Kannattajat ry:n toiminnanjohtaja Jussi Hartikainen.

EM-kisafanit Helsinki-Vantaan lentokentän lähtöselvityksessä. Juha Kivioja / Yle

Huomenna lauantaina pelattavaan Suomi–Tanska -otteluun pääseminen on ollut alusta alkaen epävarmaa. Hartikaisen mukaan takana on vaiherikas kevät. Reissun kannalta viimeiset palaset loksahtivat paikalleen noin viikko sitten.

– 100-prosenttisen varmasti sanon pääseväni peliin sitten, kun kävelen sisään Parkenille [Jalkapallostadion Kööpenhaminassa], kertoo Hartikainen.

Tamperelainen Mari Vehmanen lähdössä EM-kisamatkalle Tanskaan. Juha Kivioja / Yle

Kisamatkojen järkkääminen on Jussi Hartikaiselle myös työtä. Hänen mielestään ottelun katsominen paikan päällä on ihan eri asia, kuin televisiosta seuraaminen. Samaa mieltä on myös Arttu Elfvengren. Hän ei tuhlaisi kokemusta kotona katsomiseen, kun kerran on mahdollisuus lähteä Tanskaan.

– Tule itse katsomaan ja kokemaan, niin ymmärrät, ettei sinne telkkarin taakse jaksa jäädä sen jälkeen, kertoo Elfvengren.

"Saattaa olla roska silmässä"

Suomi pelaa huomenna lauantaina ensimmäisen EM-kisaottelunsa. Hartikainen odottaa tunteiden nousevan pintaan sillä hetkellä, kun Suomen maajoukkue astelee pelikentälle.

– Luulen, että olen aika hiljaista poikaa siinä kohtaa. Saattaa olla roska silmässä ja ihmetellä mitä tässä nyt oikeasti katsoo.

Arttu Elfvengrenin mukaan kisoihin mennään juhlimaan alusta lähtien kovalla äänellä. Laulua, tanssia ja huutoa. Jussi Hartikainen sanoo liittyvänsä huutoon tunteiden laantuessa.

– Sitten varmaan lähtee ääntä tuolta kurkusta niin paljon kuin vaan pystyy.

Helsinkiläinen Joni Salmela odottamassa kisamatkalle lähtöä. Juha Kivioja / Yle

Vaikka viimeisimmät harjoituspelit eivät menneet Suomen osalta täysin putkeen, Hartikainen ja Elfvengren molemmat luottavat Huuhkajien mahdollisuuksiin kisoissa pärjäämisessä. Puolustuspeli on Hartikaisen mielestä avainsana Suomen menestykseen.

– Onhan meillä tietenkin mahdollisuus voittoon. Kun altavastaajana lähdetään, niin eikös se ole silloin aina voitto, pohtii Elfvengren.

Lopputulos ei kuitenkaan ole heidän mielestään tärkeintä. Suomi voitti jo henkisesti Elfvengrenin mielestä siinä vaiheessa, kun se pääsi mukaan kisoihin.

– Sen verran pitkään Suomen maajoukkuetta olen seurannut, että lopputulos on otteluissa sivutuote, sanoo Hartikainen.

Kanssamatkustaja ihailee Kimmo Elfvengrenin asua. Juha Kivioja / Yle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei vieläkään suosita kisoihin lähtöä. Hartikaisen oman arvion mukaan koronatartunnan riski on kohtalaisen pieni, kun noudattaa kaikkia mahdollisia turvatoimia. Myös maajoukkueen fani Arttu Elfvengren uskoo pääsevänsä Suomeen takaisin ilman koronaa.

– Kyllähän niitä riskejä on aina olemassa, mutta ei ne riskit kiinnosta, kun Suomi pääsee EM-kisoihin, sanoo Elfvengren.

Lue lisää:

Tässä on Huuhkajien ohjelma EM-kisoissa – näin seuraat EM-jalkapalloa Ylen kanavilta

Tässä ovat historialliset EM-Huuhkajat! Lue arviot kaikista 26 Suomen pelaajasta ja tiedät, miksi Teemu Pukin nilkan pitää olla kunnossa

Teemu Pukin puhetyyli huolestuttaa välillä seuralegendaa – Huuhkajien tärkein pelaaja on osa murrosta kotikaupunkinsa historiassa