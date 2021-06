Venäläismedia: Poliisi teki ratsian naisten turvataloon – kotiväkivaltaa paennut nainen otettiin kiinni ja palautettiin Tšetšeniaan

Will Oliver / EPA

Ihmiset laskivat kukkia sateenkaarilipulle Tšetšenian seksuaalivähemmistöjä puolustaneessa mielenosoituksessa Lontoossa 2017. Will Oliver / EPA

Tšetšenian homovainoja paenneita ihmisiä on aiemmin palautettu Venäjältä takaisin lähtöpaikkaansa, jossa he ovat joutuneet hengenvaaraan.

Venäläismediassa kerrotaan kuohuntaa herättäneestä tapauksesta, jossa poliisin sanotaan tehneen torstaina ratsian Dagestanin tasavallan pääkaupungissa Mahatškalassa sijaitsevaan naisten turvataloon.

BBC:n (siirryt toiseen palveluun) venäjänkielinen uutispalvelu kertoo, että poliisipartio saapui turvatalolle torstai-iltana etsimään siellä majaillutta, kodistaan paennutta nuorta tšetšeeninaista.

Sanomalehti Novaja Gazetan (siirryt toiseen palveluun) mukaan kyseistä naista oli kotonaan Tšetšeniassa pahoinpidelty ja uhkailtu hänen seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi.

Mediazona-uutissivusto (siirryt toiseen palveluun) haastatteli paikalla ollutta ihmisoikeusaktivistia Svetlana Anohinaa, jonka mukaan turvatalolle tulleet poliisit eivät suostuneet lähtemään vaan vaativat päästä jututtamaan tšetšeeninaista.

Venäjällä homoseksuaalien vastustus on laajaa, kolmasosa väestöstä haluaisi eristää heidät ja jopa 18 prosenttia eliminoida kokonaan väestöstä. Homovastaisen mielenosoituksen osallistuja Moskovassa 2013. Juri Kochetkov / EPA

Partio lähti, mutta jonkin ajan kuluttua suurempi joukko poliiseja ja turvallisuusjoukkoja palasi turvatalolle ja ryntäsi sisään. Mediatietojen mukaan Anohina sekä kaksi vapaaehtoistyöntekijää raahattiin autoon ja poliisiasemalle.

Lisäksi kolme turvatalossa majaillutta naista otettiin kiinni ja laitettiin toiseen poliisiautoon.

Novaja Gazetan (siirryt toiseen palveluun) mukaan yksi heistä oli paennut tšetšeeninainen. Venäläisen hlbt-verkoston edustaja kertoo lehdelle, että nainen on viety takaisin Tšetšeniaan.

Viime vuosina Tšetšenian tasavallassa Etelä-Venäjällä on tapahtunut järjestelmällisiä seksuaalivähemmistöjen vainoja. Venäjältä on aiemmin karkotettu Tšetšeniasta paenneita homoseksuaaleja takaisin lähtöpaikkaansa, jossa he ovat joutuneet ihmisoikeusjärjestöjen mukaan hengenvaaraan.

Lue lisää:

Venäjän poliisi karkotti homoparin Tšetšeniaan – järjestön mukaan miehet ovat hengenvaarassa

Järjestö: Tšetšenia aloitti uudet homovainot – kaksi pidätettyä kidutettu hengiltä (siirryt toiseen palveluun)

Yle tapasi Tšetšenian vainoja paenneita homomiehiä – "Korviin kiinnitettiin johdot ja ystävääni kidutettiin sähköiskuin"