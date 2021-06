Torniossa nuorten ääni kuuluu, mutta Helsingissä ei – laki kuntien nuorisovaltuustoista toteutuu kunnissa vaihtelevasti, katso video

Nuorten mahdollisuuksia päästä mukaan oman kunnan toimintaa parannettiin vuonna 2015 lain voimalla, mutta lain henki ei ole toteutunut kaikissa kunnissa.

Kuntalain 26 § mukaan kuntien on asetettava nuorisovaltuusto nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Sille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kaikkien kunnan toimialojen suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.

Kuntaliiton erityisasiantuntija Päivi Kurikka sanoo, että näin ei ole kaikissa kunnissa.

– No eihän se joka paikassa toteudu vielä, vaikka lain henki sellainen olisikin.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitossa ollaan astetta kriittisempiä. Puheenjohtaja Anton Hietsilta katsoo, että laki ei toteudu.

– Nuorisovaltuusto on kyllä olemassa, mutta esimerkiksi meidän pääkaupungissa Helsingissä valitettavasti nuorisovaltuusto ei pääse vaikuttamaan kunnan asioihin tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kaikissa kunnissa nuoret eivät ole tervetulleita kokouksiin

Monissa kunnissa nuorisovaltuustolla on läsnäolo-oikeus esimerkiksi lautakuntien kokouksissa. Nuorisovaltuuston edustaja voi osallistua kokouksessa keskusteluun. Toisissa kunnissa läsnäoloa kokouksissa on rajattu, tai toiminta on muuten passiivista.

Nuorisovaltuustojen Liiton edunvalvonta-asiantuntija Iida Kauppi kertoo, että on kuntia ja kaupunkeja, joissa ei ole tällä hetkellä toimivaa nuorisovaltuustoa.

– Suurin osa niistä tapauksista on sellaisia, että kunnissa on jossain vaiheessa ollut toimintaa, mutta sitten se on hiipunut.

Myös Kauppi katsoo, että olisi paljon parannettavaa.

– Kuntalaki nostaa esiin, että nuorisovaltuustoilla pitäisi olla oikeus vaikuttaa sellaisiin asioihin, jotka ne itse näkee tarpeelliseksi. Tämä lakikirjaus kokonaisuutena ei valitettavasti toteudu.

Kurikka sanoo, että tässä asiassa kuntien kirjo on laaja.

– Osassa kunnista nuorisovaltuustot ovat hyvinkin aktiivisia. He tekevät aloitteita ja lausuntoja. Osassa kunnista toiminta on hyvin uinuvaa.

Nuorisovaltuustosta valtuustoon

Myös väestön ikärakenne vaikuttaa. Joissakin kunnissa haasteet ovat suuria ikärakenteesta ja asukasluvusta johtuen.

– Jos kunnassa on kovin vähän nuoria, niin voi olla vaikea saada toimiva nuorisovaltuusto kasaan.

Lapissa nuorisovaltuustojen toiminta on saatu kaikissa kunnissa lain vaatimalle tasolle. Lapin Avin nuorisotoimen ylitarkastaja Marja Hanni kertoo, että pienissäkin kunnissa lain vaatimukset täyttyvät.

– Esimerkiksi noin tuhannen asukkaan Savukoskella on aktiivista nuorisovaltuustotoimintaa.

Joillakin alueilla on perustettu useamman kunnan yhteisiä nuorisovaltuustoja.

Tornion nuorisoneuvoston puheenjohtaja Lauri Kvist kehuu nuorten vaikutusmahdollisuuksia kunnan asioihin.

– Meillä on edustus eri lautakunnissa. Sitä kautta pääsemme tosi hyvin vaikuttamaan.

Varapuheenjohtaja Aleksandra Nenonen jatkaa, että vain sivistyslautakunnassa ei ole paikkaa.

– Pyrimme saamaan paikan sinnekin. Nuorten ääni kuuluu hyvin Torniossa.

Kvist ja Nenonen aikovat pyrkiä Tornion kaupunginvaltuustoon, kun ikä sallii.

– Tämä nuorisoneuvostossa toimiminen on vain kasvattanut kiinnostustani kunnan asioihin, Nenonen sanoo.

