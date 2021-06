Mihin kannattaa kiinnittää huomio, kun seuraa kuntavaalien ääntenlaskentaa – lue Ylen vaaliasiantuntijoiden tärpit

Kuntavaalien ääntenlaskentaa voi seurata kuin jännitysnäytelmää. Kupletin juonta on helpompi ymmärtää, jos noudattaa Ylen vaaliasiantuntijoiden vinkkejä.

Kuntavaalien huipennus sunnuntaina eli varsinaisena vaalipäivänä alkaa jo kello 19.30, kun TV1:ssa käynnistyy Kuntavaalit 2021 tulosilta. Vaalien tuloksen odotetaan ratkeavan suorassa lähetyksessä illan aikana. Yle Radio Suomessa tulosilta alkaa kello 19.50.

Kello 20.00 vaalihuoneistot sulkeutuvat ja ennakkoäänten siihen mennessä edennyt laskentatulos julkaistaan. Silloin voi alkaa muodostaa kuvaa, mitä suomalaisessa kuntapolitiikassa ja politiikassa yleensä on meneillään.

Ylen vaaliasiantuntijat, Tampereen yliopiston tutkija Sami Borg ja politiikan tutkija, valtio-opin professori Elina Kestilä-Kekkonen Tampereen yliopistosta kertovat vaali-illan etenemisestä muutamia tärppejä, joiden mukaan tulosiltaa kannattaa seurata.

Borg kertoo aluksi illan etenemistahdin ja lopuksi Kestilä-Kekkonen antaa kuusi täsmävinkkiä tulosseurantaan.

Ennakkoäänet

– Ennakkoäänten määrä tiedetään. Arvellaan, että suuressa määrin äänet on laskettu kello 20:een mennessä. Viime kuntavaaleissa kymmenisen prosenttia oli laskematta. Ja nyt ennakkoääniä on vielä enemmän – 1,5 miljoonaa, jolloin osuus kaikista äänistä on jo 55% tai enemmän, Borg sanoo.

Kun ennakkoäänet tulevat julki, se on niin sanottu painottamaton tulos. Ennusteeseen asti käytetään tuloksia, joita on laskettu eri puolilla maata. Tulos antaa osviittaa, mutta sen perusteella ei kannata vielä lyödä vetoa.

Borg muistuttaa, että tässä vaiheessa kaikkia ennakkoääniä ei ole laskettu ja siitä varmaan vaalilähetyksessä varoitellaankin. Laskenta on kesken erityisesti suurissa kaupungeissa.

– Se tietenkin vaikuttaa puoluejakaumaan. Esimerkiksi kun keskusta on ollut vaalien lopputulokseen nähden ennakkoäänissä vahva, koska sen alueilla annetaan paljon ennakkoääniä, yleensä lopulliseen tulokseen keskustan kannatus on laskenut vähintään pari prosenttiyksikköä.

– Kun illalla siirrytään Ylen vaaliennusteeseen, siinä verrataan edellisen vaalin äänestysprosenttiin ja ikään kuin painotetaan oikein erityyppisiä kuntia, Borg kertoo.

Ylen vaaliennuste on pitänyt eri vaaleissa kutinsa melko hyvin.

Äänestysprosentti

– Ensimmäiset faktatiedot koskevat äänestysprosenttia, ja pienistä kunnista voi tulla valmiitakin tuloksia jo. Varttia vaille yhdeksän se on saatu järjestelmään, ja sillä on aika paljon merkitystä vaalin kokonaistuloksen kannalta tai puolueiden valtakunnallisen ääniosuuden kannalta. Tätä kannattaa seurata, Borg kertoo.

Borgin mukaan äänestysaktiivisuudella on paljon vaikutusta koko vaalitulokseen.

– Jos aktiivisuus jää kovin matalaksi, se kertoo esimerkiksi, että perussuomalaisilla tulee olemaan vaikeaa saavuttaa mittauksissa luvattua kannatustasoa.

Isot kaupungit ja pormestarikappailut

– Isojen kaupunkien tulosta joudutaan odottamaan. Äänestäjistä kaksi kolmasosaa asuu kymmenessä suurimmassa kaupungissa. Kuntavaaleissa tulokset vain menevät melko myöhään.

Borgin mukaan suurissa kaupungeissa on jännitettävää ihan loppuun asti, jos siellä on tiukkoja kisoja puolueiden kärkipaikoista, kuten esimerkiksi pormestarikaupungeissa.

Tilanne suurimmissakin kaupungeissa tiedetään melko varmasti kello 22.30–23.00, koska ennakkoäänien määrä oli niin suuri ja ne ehditään laskea hyvissä ajoin.

Borg muistelee viime kuntavaaleissa istuneensa tv-studiossa vielä yhdeltä yöllä. Nyt hän on toiveikkaampi.

Kuusi täsmätärppiä vaali-iltaan

Ylen toinen vaaliasiantuntija Elina Kestilä-Kekkonen nostaa kuusia asiaa, joita kannattaa erityisesti illan mittaan tarkkailla:

Miten perussuomalaiset menestyy niissä kunnissa, missä se oli eduskuntavaaleissa poikkeuksellisen vahva ja saanut kohtalaisesti ääniä jo viime kuntavaaleissa? Tällaisia kuntia ovat esimerkiksi Honkajoki (42,70 %), Kankaanpää (38,80 %) ja Karvia (37,50 %). Kuinka monessa kunnassa keskusta säilyttää enemmistöasemansa (yli 50 % paikoista)? Nykyisin enemmistöasema on 80 kunnassa. Pormestarikamppailut – kuka nousee suurimmaksi Helsingissä (kokoomus – vihreät) ja Tampereella (kokoomus – sosialidemokraatit). Kenestä tulee Turun ensimmäinen pormestari? Kuinka paljon pormestariehdokkaat tai kärkiehdokkaat vievät suurimpien kuntien (Helsinki, Tampere, Turku) äänisaaliista? Viime kuntavaaleissa esimerkiksi Helsingissä viisi suosituinta ehdokasta saivat 18 prosenttia äänistä. Bonus: Kumpi kokoomuksen kahdesta pormestariehdokkaasta, Anna-Kaisa Ikonen vai Kalervo Kummola, saa enemmän ääniä Tampereella? Kuntavaaleissa on perinteisesti äänestetty aktiivisimmin pienissä kunnissa. Viime kuntavaaleissa suurten kaupunkien osalta tilanne kuitenkin tasoittui. Miten käy näissä vaaleissa? Miten käy vihreille Jyväskylässä? Vuoden 2017 vaaleissa vihreät nousi suurimmaksi puolueeksi oltuaan vuoden 2012 vaaleissa vasta viidenneksi suurin.

