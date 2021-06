Italialaisille Ranska on “isoveli”, jonka menestystä kadehditaan – vähän kuin Suomessa Ruotsia

Arkea maailmalta: Italialaiset tuntevat ranskalaisia kohtaan alemmuudentuntoa, joka kanavoituu jalkapallokentillä. Ranskaa vastaan voitto on erityisen mehevä ja tappio tavallistakin katkerampi, kirjoittaa Ylen Rooman-toimittaja Jenna Vehviläinen.

RoomaRanskalaiset ovat likaisia, eivätkä edes käytä uima-altaalla varvastossuja.

Ranskalaiset syövät kaikenlaisia kammottavia, haisevia juustoja.

Ranskalaiset ovat ikuisia kolonialisteja, joilla on näppinsä kaikissa maailman geopoliittisissa sotkuissa.

Tiesitkö muuten, että italialainen opetti ranskalaisia ensimmäistä kertaa syömään haarukalla?

Muun muassa tällaisiin ranskalaisia koskeviin ajatuksiin ja väittämiin törmää väistämättä Italiassa asuessaan.

Vierestä kuultuna ne vaikuttavat hassuilta ennakkoluuloilta, joiden älyttömyydelle ei voi olla hymähtämättä. Todellisuudessa ne kätkevät sisäänsä kahden suuren Eurooppaa ja eurooppalaisuutta suuresti muokanneen maan välisen (osittain) leikkimielisen kilvoittelun. Sen juuret juontavat historiaan, mutta elävät tänäkin päivänä.

Isoveli, jonka tasolle ei päästä

Italialaispoliitikot Mario Monti ja Franco Bassanini kirjoittavat Ranskan ja Italian väleistä näin:

“Ranska on meille isoveli, jolta olemme oppineet monia asioita, joita kuitenkaan emme ole pystyneet imitoimaan samalla menestyksellä. Isoveli, joka katsoo meitä ylhäältä alaspäin, ylpeänä omasta ylemmyydestään (...)”

Vaikka moni italialainen ei ehkä myöntäisi sitä, on selvää, että Italian puolelta kuvioon liittyy vahva alemmuudentunto. Tähän suomalainen voi samaistua: meille Ruotsi on se maa, jota matkimme ja joskus myös salaa kadehdimme.

Italialaisten tuntemuksiin on esitetty useita, enemmän tai vähemmän triviaaleja syitä. Joku sanoo sen johtuvan siitä, että italialaisen renessanssinero Leonardo Da Vincin kuuluisin maalaus Mona Lisa on Ranskassa. Toinen puhuu Napoleonista, kolmas siitä, että vain Ranskalla on paikka YK:n turvallisuusneuvostossa.

Vierailijat pääsivät koronasulun jälkeen taas ihailemaan Leonardo da Vincin Mona Lisaa tai italialaisittain La Giocondaa Louvren museossa Pariisissa 19. toukokuuta. Yoan Valat / EPA

Italialaisten kateutta lisännee kärsimys ja häpeä oman maansa rappiosta – ja se, että Ranskalla näyttäisi monella mittarilla menevän Italiaa paremmin.

Lopulta syy lienee yhdistelmä tätä kaikkea, johon yhdistyy perinteinen kahden suuren maan mittelö siitä, kumpi on suurempi.

Italia ja Ranska ovat molemmat vaikuttaneet yhtenäisen Euroopan ja eurooppalaisuuden syntyyn poliittisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti, ja ovat monin tavoin myös hyvin yhtenäisiä. Maat ovat toisistaan riippuvaisia taloudellisesti, ja niiden välinen kulttuurivaihto on syvää.

Vaikka viime vuosina maiden välejä ovat tulehduttaneet erot päättäjien maailmankatsomusten välillä, maiden poliittisetkin suhteet ovat perinteisesti olleet tiiviit.

Kilvoittelu kanavoituu jalkapalloon

Yksi eniten kyräilyä Ranskan ja Italian välille aiheuttavista asioista on jalkapallo. Ranskan ja Italian välisiä otteluita on kutsuttu jopa Euroopan derbyiksi.

Italialle tämä on ollut historiallisesti tapa tuntea paremmuutta, sillä se on voittanut suuren osan maiden välisistä otteluista. Italialaisten suhtautumista näihin otteluihin voisi verrata siihen, miten Suomessa suhtaudutaan Ruotsia vastaan pelattaviin jääkiekko-otteluihin.

Jos vastapuoli voittaa, kärsimys on kaksinkertainen: emme vain hävinneet, vaan kaiken lisäksi Ruotsi voitti. Jos kotimaan joukkue taas voittaa, ilo on kaksinkertainen.

Eräs italialainen haastateltavani esimerkiksi kertoi katsovansa “piristystä kaivatessaan” uusintana vuoden 2006 maailmanmestaruuskisojen finaalia, jossa Italia kukisti Ranskan rankkareissa 5–3.

Italian pelaajat juhlivat jalkapallon maailmanmestaruutta heinäkuussa 2006. Numerot finaalissa tasoittanut Marco Materazzi suutelee MM-pokaalia, käsiään ojentelee ratkaisevan rangaistuspotkun ampunut Fabio Grosso. AOP

Viikonloppuna alkaneissa jalkapallon EM-kisoissa Italia kisaa arvokisamenestyksestä ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen. Azzurrien eli Italian maajoukkueen paineet ovat kovat. Rooma on yksi kisakaupungeista, ja menestys olisi positiivinen merkki koronakriisin runtelemalle maalle.

Menestyksen tiellä on kuitenkin este: Ranska on kisojen ennakkosuosikki. Alemmuudentuntoiset italialaiset varautuivat Ranskan voittoon jo ennen kuin kisat olivat edes alkaneet.

– Parempi hyväksyä, että edessä on kärsimystä, italialainen ystäväni tiivisti.

Tietenkin taustalla elää toivonkipinä siitä, että naapurimaata päästäisiin taas nöyryyttämään kentällä ihan olan takaa.