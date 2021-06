Lipunmyynti järjestettäville festivaaleille on vilkasta – Kesällä nautitaan pääasiassa kotimaisesta musiikista

Tänä kesänä järjestetään kourallinen erilaisia festivaalitapahtumia, joiden lipunmyynti käy kuumana. Näillä näkymin muun muassa Himos Juhannus, Tammerfest, Weekend sekä Qstock ollaan järjestämässä.

Suomen suurin festivaali- ja tapahtumajärjestäjä Nelonen Media Live järjestää vuosittain 14 festivaalia, joista ainoastaan kolme on tänä kesänä peruttu. Nelonen Media Liven markkinointipäällikkö Matti Markkola kertoo, että peruttuja Rockfestiä ja Raumanmeren Juhannusta yhdistää laaja ulkomaalainen artistikattaus.

– Isot ulkomaalaiset artistit eivät tule kiertämään Euroopassa tänä kesänä, minkä vuoksi jouduimme tekemään päätöksen perumisesta, Markkola kertoo.

Loput yksitoista festivaalia ympäri Suomen ovat kotimaisvetoisia tapahtumia, kotimaiselle yleisölle. Muutamia ulkomaalaisia artisteja muun muassa Ruotsista ja Saksasta on kuitenkin tulossa tähdittämään tämän kesän festivaaleja.

Myös Weekend-festivaali tullaan näillä näkymin järjestämään Helsingissä elokuun alussa. Festivaalin tiedottaja Tomi Lindblom kertoo, että Weekend on aina tukeutunut maailmantähtiin ja yleisö on niihin myös tottunut. Pelkillä kotimaisilla artisteilla ei Weekendiä pystytä Lindblomin mukaan järjestämään. Neuvottelut ulkomaisten artistien suhteen on vielä käynnissä.

Heinäkuun lopussa Oulussa järjestettävän Qstockin tuotantopäällikkö Sandy Kantola taas kertoo, että kiirettä perumispäätökselle ei ole ollut. Festivaali ei ole riippuvainen ulkomaalaisista esiintyjistä ja pandemiatilannekin on kääntynyt festivaalijärjestäjien eduksi.

Festivaalien lippuja tullaan myymään loppuun

Ihmisten kiinnostusta festivaaleille lähtöön sai Markkolan mukaan jännittää loppuun asti. – Nyt kuitenkin näyttää siltä, että esimerkiksi heinäkuun lopulla järjestettävä Kuopiorock tullaan myymään loppuun, Markkola kertoo.

Samoin Suomipop Jyväskylä ja Iskelmäfestivaalit ovat myyneet lippuja hurjaan tahtiin. Monien festivaalien erikoislipputyypitkin näyttävät jo nyt punaista.

Weekendeillä on Lindblomin mukaan paljon viime vuoden perutuilta festivaaleilta siirtyneitä lippuja. Koronatilanteen ja -rajoitusten epävarmuus on vaikuttanut myös siihen, miten ihmiset ovat alkaneet ostamaan lippuja tapahtumaan. Qstockin lipunmyyntiin on Kantolan mukaan vaikuttanut rajoitusten hellittäminen Oulun alueella.

– Lipunmyynti on lähtenyt viime viikkoina vikkelästi liikkeelle ja kysyntää tuntuu olevan, Kantola iloitsee.

Järjestäjät tekevät yhteistyötä viranomaisten kanssa

Festivaalit tekevät tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Tapahtumateollisuus on myös julkaissut Check! -merkin yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Merkki kertoo yleisölle siitä, että tapahtuma on toteutettu turvallisesti.

Seitsemän yhdestätoista Nelonen Media Liven festivaalista toteutetaan rajatulla yleisömäärällä. Sillä taataan turvavälit, jonottamisen minimointi ja tarpeelliset hygieniatoimet.

– Kevät ja kesän alku on ollut järkyttävää jännitystä. Koko tapahtuma-ala seuraa lähes päivittäin muuttuvia lainsäädäntöjä ja linjauksia, Markkola sanoo.

Loppukesästä Tammerfest, Tikkurila Festivaali, Solarsound ja Kuopio Rock aiotaan järjestää täydellä yleisömäärällä, mutta poikkeusjärjestelyt ovat niissäkin mittavat. Markkola toteaa, että poikkeusjärjestelyt tulevat olemaan alan standardi jatkossa.

– Korona on muistutus kaikista tartuntataudeista, joiden kanssa meidän on elettävä jatkossakin. Ne pitää vain ottaa tarkemmin huomioon tapahtumien järjestämisessä.

Qstockiakin tehdään yhteistyössä muun muassa tartuntatautilääkärien ja aluehallintoviraston kanssa.

– Siihen on luotettava, että viranomaiset osaavat kertoa meille, mikä on turvallista, ja asettavat tarvittaessa rajoituksia, Kantola kertoo.

Festivaalit työllistävät tuhansia ihmisiä

Artistit ovat Markkolan mukaan näkyvin osa festivaalien toimintaa, mutta festivaalien taustalla toimii satoja työntekijöitä, jotka varmistavat tapahtumien sujuvuuden. Festivaalit työllistävät omien työntekijöidensä lisäksi myös ulkopuolisia palveluja, kuten lavarakennustyöntekijöitä, ravintola-, siivous- ja turvapalveluita sekä artistien taustatyöntekijöitä.

– Jos olisimme luovuttaneet ja peruneet tapahtumat pari kuukautta sitten, olisimme tienneet, että sadat ihmiset jäävät ilman töitä takiamme, Markkola sanoo.

Kantolakin muistuttaa, että festivaali vaikuttaa myös muualle kaupunkiin. Majoituspaikat ovat täynnä, taksit sekä julkinen liikenne junista lentokoneisiin kulkevat ja ravintolapalveluissa on asiakkaita.

Markkola toivoo, että festivaalien järjestäminen vaikuttaisi myös vierailijoiden hyvinvointiin.

– Ihmiset ovat kaivanneet elävää musiikkia ja toisia ihmisiä. Kantolan mukaan festivaalien järjestäminen luo uskoa tulevaan.

– Olemme työporukallakin miettineet sitä, kun äänentoisto kajahtaa käyntiin, että miltä se keikkatilanne ihan kehossa tuntuu, Kantola pohtii.

