Perussuomalaiset saamassa kolme tai neljä lisäpaikkaa, kokoomus jälleen suurin puolue – seuraa tästä Turun kuntavaalitilanteen etenemistä

Kokoomuksen vaalivalvojaisissa on hymy herkässä, kun ensimmäiset äänet on laskettu. Roosa Kesti, Minna Arve, Maria Yli-Jama, Ville Valkonen ja Sini Häkkinen iloitsevat.

Yli 80 prosenttia kuntavaalien äänistä on nyt Turussa laskettu. Tämän hetkisen tilanteen perusteella perussuomalaiset näyttäisi olevan saamassa valtuustoon eniten lisäpaikkoja. Vihreät puolestaan menettäisi useita paikkoja.

Alta näet päivittyvän tuloslaskennan.

Suurin puolue olisi jälleen kokoomus. Samalla näyttäisi siltä, että Minna Arvesta voisi tulla Turun ensimmäinen pormestari. Kokoomus näyttäisi kuitenkin menettävän yhden paikan.

Tulos tuntuu kuitenkin tyydyttävän puoluetta. Ainakin vaalivalvojaisissa Turussa oli hymy herkässä, kun ensimmäiset äänet julkistettiin. Kokoomuksen konkari Ilkka Kanerva kommentoi puoli yhdeksän aikaan, että tulos vastaa ennakko-oletuksia.

– Ei pidä ennakoida liikaa ja pormestarin valitsee valtuusto, mutta kieltämättä kokoomus on saanut todella vahvan mandaatin lähteä rakentamaan tästä eteenpäin ja käymään pormestarineuvotteluja, sanoi puolestaan Minna Arve Ylen suorassa vaalilähetyksessä puoli kymmenen aikaan.

SDP on nostanut kannatustaan hieman ja saisi yhden lisäpaikan. Puolueen ehdoton äänikuningas on Aki Lindén, joka on siivittämässä puolueen jälleen Turun toiseksi suurimmaksi puolueeksi.

– Oli pelko, että olisimme jäämässä kolmospaikalle, mutta nyt ollaan tekemässä paluuta aikaisempaan tilanteeseen. Se on hyvä tulos SDP:lle, kommentoi Mika Maaskola puolueen vaalivalvojaisissa.

SDP:n vaalivalvojaisissa Puutorilla skoolattiin hyvälle kuntavaalimenestykselle. Johanna Manu / Yle

Perussuomalaiset on vaalien suurimpia voittajia Turussa. Puolue on nostanut kannatustaan useilla prosenttiyksiköillä ja lisää paikkamääräänsä selvästi.

– Tuntuu nöyrältä ja onnelliselta. Turussakin on paikallaan kiittää perussuomalaisten äänestäjiä, sanoo Ville Tavio.

Perussuomalaisten vaalivalvojaisissa seurattiin tarkkaan ääntenlaskennan kehittymistä. Johanna Manu / Yle

Vihreät puolestaan on menettämässä Turussa useita paikkoja. Vihreiden kunnallisjärjestön puheenjohtaja Riina Lumme uskoo, että taustalla voi olla se, että pandemia on muuttanut ihmisten ajatuksia siitä, mikä on tärkeää.

– Tällä hetkellä tulos näyttää vähän pahalta. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon myös se, että me otimme aika ison voiton viime vaaleissa.

Lumme muistuttaa, että vaalipäivän äänet siivittävät usein vihreiden tulosta paremmaksi. Vielä ei siis ole heitetty hanskoja tiskiin.

– Vaalivoitoksi tästä ei ole, ja analyysien aika on myöhemmin, sanoo puolestaan kaupunginvaltuuston nykyinen puheenjohtaja, vihreiden Elina Rantanen.

Vihreät kokoontuivat vaalivalvojaisiin Zoomissa. Johanna Manu / Yle

Radio Suomen vaali-illan lähetyksessä tuloslaskentaa seuraava eduskuntatutkimuskeskuksen johtaja Markku Jokisipilä arvioi, että vasemmistoliiton Li Andersson saattaa syödä ääniä vihreiltä.

– Välillä on vaikea erottaa, mitkä ovat vihreiden ja mitkä vasemmistoliiton linjauksia, Jokisipilä sanoo.

Vaalipäivän äänet voivat vaikuttaa myös vasemmistoliiton äänisaaliiseen. Nyt vasemmisto olisi Turun kolmas puolue, mutta se voi vielä mennä ohi SDP:stä, Jokisipilä arvioi.

Vasemmistoliiton pormestariehdokas Mirka Muukkonen on tyytyväinen vasemmistoliiton tulokseen.

– Uskon, että Li saa tosi hyvän lopputuleman, mutta selvästi meillä on monet naisehdokkaat saamassa aika isoja äänimääriä verrattuna viime kertaiseen. Timo Furuholmin menestys on mahtavaa ja odotettua, Muukkonen sanoo. Jalkapalloilijana tunnetuksi tullut Furuholm on keräämässä vasemmistoliiton toiseksi suurimman henkilökohtaisen äänisaaliin.

Turussa kannatus on laskenut myös keskustan ja kristillisdemokraattien kohdalla. RKP näyttäisi lisäävän paikkamääräänsä.

Tulos voi kuitenkin vielä muuttua, kun loput äänistä ehditään laskea.

Eniten henkilökohtaisia ääniä Turussa näyttäisivät tämän hetken perusteella saavan vasemmistoliiton Li Andersson, SDP:n Aki Lindén, perussuomalaisten Ville Tavio ja kokoomuksen Petteri Orpo sekä Ilkka Kanerva.

Ennakkoäänestys on ollut näissä kuntavaaleissa ennätyksellisen vilkasta. Ennakkoon kävi Turussa äänestämässä 35,7 prosenttia äänioikeutetuista.

Alustava vaalitulos on tavallisesti selvillä hieman ennen puoltayötä. Lopullinen tulos valmistuu puolen yön jälkeen.

