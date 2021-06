Tampereen uusi pormestari ratkesi vain 26 äänellä: menehtyneen ehdokkaan äänet ratkaisivat kisan ihan loppumetreillä

Entinen pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.) on nousemassa uudeksi pormestariksi Lauri Lylyn (sd.) jälkeen.

Entinen pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.) on nousemassa uudeksi pormestariksi Lauri Lylyn (sd.) jälkeen. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Tampereella nähtiin äärimmäisen jännittävä vaalikamppailu sunnuntaina. SDP ja kokoomus kamppailivat paalupaikasta loppumetreille asti.

Vasta kun äänistä oli laskettu sata prosenttia selvisi, kumpi voitti. SDP sai 134 ääntä enemmän kuin kilpakumppani kokoomus, mutta tämä ei ollut lopullinen totuus.

Kokoomus on nimittäin vaaliliitossa RKP:n kanssa. RKP:n ainoa ehdokas, pitkäaikainen kaupunginvaltuutettu Peter Löfberg kuoli vaalien alla. Hän sai 160 ääntä, jotka menivät kokoomukselle.

Dramatiikkaa riitti

Näin ollen kokoomus voitti SDP:n lopulta 26 äänellä. Tulos menee vielä varmasti tarkastuslaskelmaan.

Jos laskelma pitää kutinsa, pormestarin nimi vaihtuu Tampereella. SDP:n pormestari Lauri Lyly joutuu luovuttamaan paikan kokoomukselle.

– Tässä on ollut paljon dramatiikkaa, Lyly kertoo.

Kokoomuksella on pormestariksi kaksi ehdokasta: kansanedustaja ja entinen pormestari Anna-Kaisa Ikonen ja pitkäaikainen kaupunginvaltuutettu Kalervo Kummola.

Ikonen sai selvästi enemmän ääniä kuin Kummola, joten Ikonen noussee uudeksi pormestariksi.

Uusi kaupunginvaltuusto valitsee tulevan pormestarin valtuutettujen joukosta. Yleensä ehdokkaaksi on valittu isoimman puolueen ennen vaaleja nimetty ehdokas, mutta nimi julistetaan vasta puolueiden neuvotteluissa.

Ikonen oli edellinen pormestari

Kansanedustaja, kokoomuksen varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen oli Tampereen edellinen pormestari ja pitää tehtävää urallaan kaikkein innostavimpana. Ikonen on ollut monissa vaaleissa puolueensa ääniharava, kuten Sanna Marin on ollut SDP:lle. Viime eduskuntavaaleissa kaksikko keräsi Pirkanmaalla eniten ääniä.

Anna-Kaisa Ikosen kaudella Tampere teki suuria investointeja, mistä hän sai sekä kehuja että haukkuja. Rohkeutta ihailtiin, mutta heikkohermoisempia kustannukset kauhistuttivat.

44-vuotias Ikonen on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori Tampereen yliopistosta. Hän on ottanut hoitaakseen monta tuulista tehtävää esimerkiksi Tampereen yliopiston yhdistymisen hankejohtajana, valtiosihteerinä ja Kevan hallituksen puheenjohtajana. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana hän on tottunut olemaan sovitteleva. Ikonen puhuu mielellään teatterin ja muun kulttuurin puolesta.