Helsingin tuleva pormestari Juhana Vartiainen: "Vihaan julkisten varojen tuhlausta" – Lue, miten talousosaaja aikoo johtaa pääkaupunkia

Helsingin tuleva pormestari Juhana Vartiainen (kok.) pitää tällä hetkellä tärkeimpänä asiana kaupunkilaisten palautumista koronapandemiasta. Hän uskoo, että pandemia aiheutti hyvinvointivelkaa myös tuleville vuosille.

– Pandemiasta palautumisen lisäksi on tärkeä päättää uudesta strategiasta ja budjettisäännöstä eli varojen käytön raamittamisesta uudelle valtuustokaudelle.

Lähipäivinä ja -viikkoina käydään Vartiaisen mukaan neuvotteluja eri puolueiden kanssa vallanjaosta Helsingin päätöksenteossa.

– Oli intensiivinen ja jännä kampanja. Tuntuu, että tässä vaiheessa on virtaa, Vartiainen lupailee neljän tunnin yöuniensa jälkeen.

Vartiainen keräsi kuntavaaleissa 13 882 ääntä, eli moninkertaisesti enemmän kuin ollessaan ehdolla edellisissä kuntavaaleissa.

Helsingin pormestarin valitsee uusi kaupunginvaltuusto elokuussa. Pormestari on tehtävässään vaalikauden ajan eli neljä vuotta. Hän toimii Helsingissä myös kaupunginhallituksen puheenjohtajana.

Juahna Vartiainen vieraili Yle Helsingin aamulähetyksessä vaalien jälkeisenä aamuna. Hyvä vaalimenestys antoi hänelle virtaa vain neljän tunnin yöunien jälkeen. Sini Järnström / Yle

Ruotsalainen malli johtamiseen

Vartiainen uskoo jatkavansa edeltäjänsä linjaa siinä, että Helsinki jatkaa kasvuaan ja vaurastumistaan, mutta näkee koronasta aiheutuvan vielä kuluja lähivuosille.

– Täytyy suhtautua siihen nöyrästi ja käyttää myös resursseja. Kuitenkin on hyvä pitää mielessä, ettei menoja nosteta pysyvästi.

Vartiainen sanoo olevansa optimistinen ja uskoo voivansa luoda erinomaiset yhteistyösuhteet ja -tavat.

– Tämän kampanjan aikana olen huomannut, että keskustelu on ollut aika rakentavaa. Merkittävimpien puolueiden kesken vallitsee aika suuri yksimielisyys Helsingin kehityssuunnasta. Halutaan, että Helsinki kasvaa kestävällä tavalla.

Johtamistavastaan Vartiainen kertoo edustavansa ruotsalaista mallia.

– Kaikkia kuullaan. Keskustellaan ehkä liiankin kauan, että kaikki ovat saaneet sanoa näkemyksensä. Kun päätöksiä pitää tehdä, ne tehdään napakasti.

Ongelmatilanteissa hän sanoo nostavansa kissan pöydälle.

– Vaikka joku suuttuisikin, niin ongelmia ei lakaista maton alle. Se on mun tyyli, siinä on Ruotsista opittua.

Vartiainen sanoo olevansa optmistinen muiden puolueiden kanssa tehtävän yhteistyön suhteen. Vaalien aikana ja pormestaritenteissä ilmeni, ettteivät puolueet ole kovin kaukana toisistaan monissa Helsinkiä koskevissa linjauksissa. Sini Järnström / Yle

Vartiainen katsoo, että kokoomuksen näkökulmasta Helsingissä on saatu aikaan järkeviä päätöksiä yhteistyöllä kaikkien puolueiden kanssa ja hän uskoo näin jatkuvan tulevaisuudessakin.

– Kampanjan aikana ja näissä pormestaritenteissä onneksi käynyt ilmi, että eivät ne mielipiede-eroavaisuudet ryhmien välillä niin kovin suuria ole. Tämmöinen vasemmisto-oikeistoasetelma on peräisin viime vuosisadalta, jolloin suuret yhteiskunnalliset kysymykset olivat pöydällä.

Oman puolueensa ykkösaseman säilymistä Vartiainen pitää kuitenkin tärkeänä.

– Minusta on tosi hyvä, että kokoomus on suurin ja pormestaripuolue kaupungissa, jossa on puna-vihreärintama. Se ylläpitää tasapainoa.

Vartiainen jatkaa soten arvostelua

Pormestari Jan Vapaavuoren (kok.) tapaan Vartiainen ei kannata hallituksen ehdottamaa sosiaali- ja terveysuudistusta.

– Sote-uudistus ei ole hyvä Helsingille. Sote tulee helsinkiläisten kannalta merkitsemään sitä, että yhä suurempi osa joutuu kustantamaan terveyspalvelut itse vapailta markkinoilta, koska jonot pitenevät perusterveydenhuollossa. Myös HUSin sairaaloiden resurssit heikkenevät, Vartiainen listaa.

Vartiainen painottaa, ettei sote ratkaise suuria terveydenhoidon ongelmia.

– Sote ei lääkitse Suomen terveydenhoidon perusongelmaa eli resurssien ja voimavarojen puutetta. Liian alhaisella työllisyysasteella ei kyetä rahoittamaan näin mittavaa hyvinvointipalveluiden ja tulonsiirtojen pakettia. Se on asia, joka ei ole Helsingin käsissä, vaan valtakunnan politiikan käsissä.

Ehdotettu erillisratkaisu Helsingin osalle antaisi Vartiaisen mukaan toimintamahdollisuuksia tulevaisuudesssa, mutta ei poista perusongelmaa eli riittämättömiä voimavaroja.

Vaalien voittajalla riitti vientiä heti maanantaiaamuna. Vartiainen antoi Ylelle hastatteluje aamu-tv:lle, radioon ja verkkojuttua varten. Sini Järnström / YLE

"Varhaiskasvatus on minulle sydämen asia"

Suomalaisen varhaiskasvatuksen ja peruskoulun merkityksen Vartiainen näkee erittäin tärkeänä. Suomi muuttuu yleiseurooppalaiseen tyyliin kielellisesti yhä moninaisemmaksi ja maahanmuutto lisääntyy.

– Helsinki tarvitsee maahanmuuttoa. Tämä tarkoittaa, ettäpäiväkodit ja peruskoulut ovat yhä ratkaisevammassa asemassa siinä, että lapset pärjäävät. Pyritään siihen, että yhä suurempi osa tai lähes kaikki lapset käyvät varhaiskasvatuksessa päiväkodeissa.

Vartiaisen mukaan on paljon näyttöä Euroopasta siitä, että lapset, joiden perhetausta ei ole suotuisin mahdollinen ja jotka eivät osaa kieltä, hyötyvät päiväkodissa olemisesta.

– Tämä on todella minulle sydämen asia, että Helsingissä olisi vahvat päiväkodit saatavilla. Lapset integroituvat muihin lapsiin ja äidit ovat töissä.

Vaalien alla keskustelluihin koulujen määrärahoihin palataan, kun Helsingille tehdään uutta talousstrategiaa.

– Nythän keskustelu koulujen rahoituksesta on liittynyt siihen, että pormestari Vapaavuori on esittänyt niitä menolisäyksiä, joita on voitu perustella tällä pandemialla. On ollut myös yleistä tyytymättömyyttä koulujen määrärahoihin. On järkevää, että tämä yleisempi rahoitus- ja määrärahalinja vedetään uuden valtuuston aikana puolueiden välisessä neuvottelussa.

Pyrin vaikuttamaan siihen, että kaupunkilaisten rahaa käytettäisiin mahdollisimman jämäkästi ja jämptisti, sanoo Juhana Vartiainen. Sini Järnström / Yle

Eteläsatama, Hermanni, Sompasaaren ranta ja Malmi

Helsingissä on meneillään Vartiaisen mielestä kiinnostavia suunnitelmia. Erityisesti hän nostaa esille Eteläsataman, Hermannin, Sompasaaren rannan sekä Malmin uuden asuinalueen.

– Täytyy miettiä, miksi näillä kaavoilla on taipumus juuttua oikeusasteisiin. Onko meidän kaavoitusprosesseissa jotain rakenteellista vikaa, Vartiainen toteaa.

Hän kuitenkin painottaa, että Helsinki on kehittynyt hienosti.

– En halua antaa sellaista kuvaa, että kaikki on Helsingissä päin seiniä.

Kruunusiltojen ylittyviin kustannuksiin Vartiainen ei ota vielä kantaa. Hän toteaa, ettei ole perehtynyt yksityiskohtiin vielä riittävästi.

– Aion muodostaa siitä kokonaiskuvan itselleni, onko hankkeiden budjetoinnissa jokin rakenteellinen vika. En kuitenkaan halua tässäkään maalata kuvaa holtittomuudesta. Tämä on kuitenkin asia, joka tällaiselle tarkan euron käyttäjälle on sydäntä lähellä.

Vartiainen aikoo vaikuttaa asiaan niiltä osin kuin hän voi.

– Parhaani mukaan pyrin vaikuttamaan siihen, että kaupunkilaisten rahaa käytettäisiin mahdollisimman jämäkästi ja jämptisti. Minä vihaan julkisten varojen tuhlausta.

Normaalitilaan pääseminen tärkeintä

Kulttuuripuolella tuleva pormestari pitää kaikkein tärkeimpänä koronarajoituksista pääsemistä.

– Päästään taas tekemään kaikkea sitä kaunista, hienoa ja arvokasta mitä taiteessa, kulttuurissa ja musiikissa voidaan tehdä. Elokuussahan tulee jo juhlaviikot, joilla varmasti on tarjottavaa ihmisille tämän kamalan pandemian jälkeen.

Helsingin luonto on Vartiaiselle tärkeä. Hän aikoo osallistua pian vaimonsa kanssa Vallisaaressa Helsinki Biennaaliin.

– Se on ensimmäisenä listalla nyt, kun kampanjaltani ehdin. Lisäksi minä mielelläni vaeltelen ja sauvakävelen Vantaanjoen rannoilla ja Keskuspuistossa.

