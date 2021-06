Turussa aloitetaan neuvottelut pormestarimalliin siirtymisestä jo tällä viikolla

Kokoomuksen ehdokas Minna Arve on nousemassa seuraavaksi Turun pormestariksi.

Kokoomuksen ehdokas Minna Arve on nousemassa seuraavaksi Turun pormestariksi. Arash Matin / Yle

Tarkoituksena on, että Turussa elokuussa työnsä aloittava valtuusto tekee pormestarisopimuksen, jossa vahvistetaan pormestari ja kolme apulaispormestaria Turkuun.

Turussa aloitetaan jo tällä viikolla pormestarimalliin siirtyminen.

Kokoomuksen, eli Turun suurimman puolueen, pormestariehdokas Minna Arve kutsuu tällä viikolla valtuustoryhmien edustajat neuvotteluihin, joissa neuvotellaan pormestarimalli Turkuun.

– Käytännössä kutsun tänään maanantaina valtuustoryhmien edustajat ensimmäiseen keskusteluun. Keskusteluissa käydään läpi millaisia toiveita ja odotuksia puolueilla on tähän seuraavaan neljään vuoteen ja pormestariohjelmaan. Siitä keskustelut lähtevät sitten etenemään, Arve kertoo.

Turku päätti aikaisemmin, että kaupunginjohtaja jää historiaan ja tilalle tulee kuntavaaleissa poliittisesti valittu pormestari ja kolme apulaispormestaria.

Keskustelu käynnistyy taloudesta

Arve näkee, että hän on ainoa luonnollinen valinta pormestariksi, koska kokoomus on Turun suurin puolue kuntavaaleissa 23,2 prosentin ääniosuudella.

– En pidä sitä todennäköisenä, että joku muu nousisi pormestariksi. Kaupunkilaiset ovat puhuneet ja demokratian tulosta on syytä noudattaa. Tietenkin kaupunginvaltuusto tekee valinnat ja siellä pitää valtuuston enemmistö olla valintojen takana, Arve lausuu.

Arveen mukaan kesän pormestarikeskusteluissa katsotaan osapuolten kesken, mitkä ovat Turun haasteet ja tavoitteet tuleville vuosille.

– Keskustelu käynnistyy luonnollisesti taloudesta ja siitä, miten taloutta tarkastellaan. Siinä yritämme sitten sovittaa kaikki tavoitteet ja näkökulmat yhteen.

Avauksia luvassa

Minna Arve valittiin vuonna 2017 Turun kaupunginjohtajaksi. Nyt Arve on muuttumassa virkamiehestä poliittiseksi toimijaksi Turussa. Arve näkee, että työ pysyy silti ainakin osittain samanlaisena.

– Pormestarin tehtävä on selvästi poliittinen. Olen itse miettinyt paljon, että pormestarin tehtävänä on vielä vahvemmin tuoda sitä kuntalaisen näkökulmaa esille hallintoon ja päätöksentekoon. Kaupunginjohtajana tein paljon töitä sen eteen, että Turku muuttuisi asukaslähtöisemmäksi, kun mietimme palveluita ja tämä on ehkä sellainen, missä pormestarin rooli erityisesti korostuu, miettii Arve.

Helsingin nyt väistyvä pormestari Jan Vapaavuori (kok.) ja Tampereen väistyvä pormestari Lauri Lyly (sd.) ovat molemmat tulleet tunnetuiksi välillä kipakoistakin lausunnoistaan. Etenkin Vapaavuoren lausunnot ovat nousseet julkisuuteen. Arve katsoo, että hänkin todennäköisesti tekee avauksia Turussa.

– Kyllähän se on niin, että pormestari pystyy, voi ja on ehkä hieman velvollinenkin tekemään poliittisia avauksia kaupunkiin ja kaupunkilaisten arkeen liittyen. Näen, että pormestarin ääni voi kantaa vahvana aina maan hallitukseen asti.

Esimerkiksi Arve on muiden suurten kaupunkien kaupunginjohtajien ja pormestarien tavoin alusta asti vastustanut maan hallituksen suunnittelemaa sosiaali- ja terveysuudistusta. Niin nykyisen hallituksen suunnitelmaa kuin edellisenkin hallituksen suunnitelmaa. Tästä Arve ilmoittaa pitävänsä jatkossakin ääntä.

