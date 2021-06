Miksi huippupelaajan sydän pysähtyi kesken ottelun? Urheilukardiologin mukaan Christian Eriksenin tapaus on erittäin vakava, mutta harvinainen

Tanskan tähtipelaajan Christian Eriksenin sydämenpysähdys kesken jalkapallo-ottelun sai monen urheilua seuraavan miettimään, miten tällainen on mahdollista.

Urheilukardiologi Kirsi Korpi kuvailee sairauskohtausta erittäin vakavaksi, mutta harvinaiseksi tapaukseksi viimeisen kymmenen vuoden aikana eurooppalaisessa jalkapalloilussa. Korpi on toiminut muun muassa Suomen olympiajoukkueen lääkärinä Etelä-Koreassa 2018 ja vuosina 2016-2017 Veikkausliigajoukkue HIFK:n joukkuelääkärinä.

– Se oli elämän ja kuoleman kysymys, hän sanoo.

Christian Eriksen lyyhistyi lauantaina kentän pintaan Suomea vastaan pelatussa jalkapallon EM-kisojen ottelussa. Tanskan jalkapallomaajoukkueen lääkäri Morten Boesen vahvisti sunnuntaina tiedotustilaisuudessa Eriksenin saaneen sydämenpysähdyksen.

Eriksen kommentoi tilannettaan managerinsa välityksellä maanantaina italialaiselle Gazzetta dello Sportille kertomalla voivansa paremmin ja haluavansa ymmärtää, mitä tapahtui. Hän on edelleen sairaalahoidossa.

Syytä ei vielä tiedetä

Kansainvälisen jalkapalloliitto Fifan mukaan (siirryt toiseen palveluun) äkilliset sydämenpysähdykset ovat johtava syy jalkapalloilijoiden äkkikuolemiin kentällä. Taustalla on Fifan mukaan yleensä diagnosoimaton sydänsairaus.

Tapauksia on uutisoitu vuosien varrella useita. Englannissa Fabrice Muamban sydän pysähtyi kesken FA-Cupin ottelun vuonna 2012. Hän toipui kohtauksesta, mutta se päätti hänen ammattilaisuransa. Vuonna 2004 unkarilainen maajoukkuehyökkääjä Miklos Feher kuoli kesken pelin ja kamerunlainen Marc-Vivien Foé, 28, kuoli Confederations cupin välieräottelun jälkeen Lyonissa vuonna 2003. Molempien kuolemien taustalla oli sydänvaiva.

Italialaista Interiä edustavan Eriksenin mahdollisista terveysongemista ei ollut aiemmin mitään vihjeitä, seuran lääkäri kertoi aiemmin.

Korven mukaan syitä Eriksenin sairauskohtaukselle voi olla monia, mutta useimmiten tämäntyyppisten kohtausten taustalla on sydänlihassairaus.

– Se, mikä tekee tästä erityisen on, että eri maissa on erilaisia sydänlihassairauksia. Suomessa yleisin sydänlihassairaus on hypertrofinen kardiomyopatia, mutta Italiassa se on oikean kammion dysplasia, joka on perinnöllinen sydänlihassairaus. Siksi esimerkiksi Italiassa sitä tutkitaan hyvin tarkoin ja kaikille kansallisen ja kansainvälisen tason urheilijoille tehdään sydäntutkimuksia, Korpi selvittää.

Korven mukaan sydänlihaksen kasvu on urheilijoilla normaalia, mutta se voi peittää alleen muita sydänlihassairauksia.

– Sydänlihaksen kasvu korreloituu lajiin. Sydämen muovaantuminen on lajiriippuvainen ja urheilukardiologin täytyy tietää, mitä perinnöllisiä sydänlihassairauksia eri kansalaisuuksilla on. Afrikkalaisilla on enemmän hypertrofista kardiomyopatiaa kuin muualla, sanoo Korpi.

Italialaista Interiä edustavan Eriksenin mahdollisista terveysongemista ei ollut aiemmin mitään vihjeitä, Interin lääkärin Piero Volpi kommentoi aiemmin. Eriksen pelasi vuodesta 2013 vuoteen 2020 asti Englannin Valioliigan Tottenhamissa. Tottenhamin lääkäri Sanjay Sharman mukaan tanskalaistähdellä ei ole aikaisemmin ollut mitään ongelmia sydämen kanssa.

– Kun näin Eriksenin tuupertuvan, mietin, onko meillä jäänyt jotain huomaamatta. Tarkistin kaikki vanhat testitulokset ja kaikki näytti täydelliseltä, Sharma kertoi The Mail on Sunday -lehdelle.

Korpi korostaa, että jalkapallo on hyvin raskas kestävyyslaji, jossa lajinsa huipulle pääsevien urheiijoiden terveyttä on tutkittu vuosia tarkasti. Urheilijat käyvät säännöllisesti terveystarkastuksissa, joiden avulla yleiset sydänlihassairaudet ja rakenteelliset viat pyritään sulkemaan pois.

Hänen mukaansa jalkapallossa tapahtuneet sairauskohtaukset tulevat enemmän esille, koska laji on niin seurattu.

Uefa ja Fifa ovat tarkasti määritelleet urheilijoilta vaadittavat säännölliset tutkimukset. Esimerkiksi sydämen ultraäänitutkimukset on tehty joka toinen vuosi vuodesta 2018 lähtien, selvittää Korpi. Siitä huolimatta kaikkea ei aina huomata.

– Sairaudet tyypillisesti kehittyvät 16-20-vuotiailla, mutta joskus niitä voi olla tämän jälkeenkin ja siksi säännöllisiä seurantoja pitää tehdä. Uskon kuitenkin, että tällaiset tapahtumat tulevat tulevaisuudessa vähenemään.

Toipuminen vielä arvoitus

Korven mukaan Eriksenin toipumista ja mahdollista paluuta pelikuntoon voi tässä vaiheessa vain arvailla. Hänen mukaansa lyhyestä muutaman minuutin elvytyksestä toivutaan yleisesti hyvin, koska aivot ovat kärsineet hapen puutteesta vain vähän aikaa.

– Sydämenpysähdyksessä verenkierrollinen järjestelmä ei tuota riittävästi happea sydänlihaksen alueelle, jolloin sydämen sähköinen järjestelmä häiriintyy samalla. Kun ihmistä elvytetään, saadaan verta kierrättävä rytmi aikaiseksi ja ihminen tulee tajuihinsa.

Hänen mukaansa pelikentille palaaminen on mahdollista, jos sairauskohtaukselle löydetään syy, joka on täysin hoidettavissa pois.

