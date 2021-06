Jalmari Helander ohjaa Sisu-nimisen toimintaelokuvan, joka sijoittuu Suomen Lappiin. Sony on ostanut elokuvan kansainväliset levitysoikeudet. Elokuvassa nähdään Peaky Blinders- ja The Revenant -tähti Paul Anderson.

Syksyllä Suomen Lapissa alkavat uuden, Sisu-nimisen toimintaelokuvan kuvaukset. Tuotantoyhtiö Sony on ostanut elokuvan kansainväliset levitysoikeudet.

Elokuvan ohjaa Jalmari Helander, jonka aiempiin ohjauksiin kuuluvat esimerkiksi elokuvat Rare Exports ja Big Game.

Pääosaa esittää Rare Exportsista tuttu Jorma Tommila sekä The Revenant -elokuvassa ja Peaky Blinders -sarjassa Arthur Shelby juniorin roolissa nähty Paul Anderson.

Sisu kertoo suomalaismiehestä, joka joutuu yksin taistelemaan natsien partiota vastaan Lapin erämaassa.

– Sisu on jälleen yksi uusi etappi meille kohti sellaista kotimaista elokuvatuotantoa, joka toimii yhtä hyvin levityksessä Suomessa kuin maailmalla, sanoo tuottaja Petri Jokiranta elokuvan tiedotteessa.

Elokuvan kuvaukset alkavat syyskuussa 2021, ja sen ensi-ilta on näillä näkymin vuonna 2022. Elokuva tullaan näkemään myös C More- suoratoistopalvelussa.

