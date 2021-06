Ukrainasta yli 50 lentokoneellista marjanpoimijoita Suomeen – tulijoille on tehtävä tiloilla turvallisuussuunnitelma, jota ei valvo kukaan

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan ulkomaista kausityövoimaa käyttävien työnantajien on tehtävä erityinen terveysturvallisuussuunnitelma. Suunnitelman laatiminen on pakollista, mutta sen tekemistä ei valvo kukaan.

Kello on vasta vähän yli puoli viisi aamulla, kun ensimmäinen tilauslento Kiovasta laskeutuu Kuopion lentokentälle.

Kone on täynnä ukrainalaisia kausityöntekijöitä, jotka ohjataan välittömästi passintarkastuksen jälkeen koronatestiin. Seuraava koronatesti on edessä kolme vuorokautta myöhemmin, sillä muuten työntekijöiden pitäisi olla ennen töiden aloittamista kaksi viikkoa karanteenissa.

Vastaavanlaisia tilauslentoja on tulossa Kuopioon lähiviikkojen aikana vielä 14 lisää. Kuopion lisäksi työntekijöitä lennätetään kesä-heinäkuun aikana myös Helsinkiin ja Turkuun. Kaikkiaan Kiovasta lennetään Helsinkiin yli 30 tilauslentoa.

Ensimmäiset ukrainalaiset kausityöntekijät saapumassa Kuopion lentokentälle. Sami Takkinen / Yle

Tulossa yli 10 000 marjanpoimijaa

Monilla Suonenjoen mansikkatiloilla ukrainalaisia työntekijöitä on ollut työn touhussa jo keväästä alkaen, niin myös Metsäpellon marjatilalla. Tilalla on töissä kolmentoista ukrainalaisen joukko, joka asentaa paikoilleen tunnelikasvatuksessa käytettäviä kasvatuskouruja.

Metsäpellon marjatilan työntekijöiden määrä kasvaa pian moninkertaiseksi, sillä Suomeen on tulossa runsaat 10 000 ulkomaista marjanpoimijaa. Heistä noin joka viides tulee Suonenjoelle.

– Meillä on lopullinen vahvuus 60–70 kausityöntekijää, laskee Metsäpellon marjatilan yrittäjä Pauliina Kovanen.

Pauliina Kovasen marjatilalla työskentelee kesän aikana useita kymmeniä ulkomaisia työntekijöitä. Sami Takkinen / Yle

Karanteeniasiat mietittävä etukäteen

Marjatilojen on laadittava maahan tuleville kausityöntekijöille erityinen terveysturvallisuussuunnitelma. Tilan on toimitettava ulkomaisten työntekijöiden tiedot kunnan tartuntataudeista vastaavalle lääkärille, ja samalla on mietittävä jo etukäteen, miten toimitaan, jos joku tilan työntekijöistä sairastuu koronaan.

– Miten silloin järjestetään esimerkiksi majoitus ja työnteko, Pauliina Kovanen havainnollistaa.

Kovanen on jo varannut yhden asuinrakennuksen kokonaan mahdollisille koronaan sairastuneille ja toisen siihen altistuneille. Rakennuksessa on makuuhuoneiden lisäksi useita suihku- ja wc-tiloja.

Metsäpellon marjatilalla on varauduttu järjestämään erillinen majoitus koronaan altistuneille ja siihen sairastuneille. Sami Takkinen / Yle

"Kukaan ei valvo"

Terveysturvallisuussuunnitelman joutuu tekemään jokainen viljelijä, joka käyttää ulkomaisia marjanpoimijoita. Osa Suonenjoen marjatilayrittäjistä on lähettänyt laatimansa suunnitelman terveysviranomaisille kommentoitavaksi.

Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän tartuntatautihoitajan Irja Vehniäisen mukaan suunnitelmien taso vaihtelee.

– Kaikkea löytyy. Joukossa on täydellisiä, kymppi plussan monisivuisia suunnitelmia, mutta myös yhden sivun käsinkirjoitettuja suunnitelmia.

Suunnitelman tekeminen on tilalle pakollista, mutta sen toimittaminen terveysviranomaiselle ei sen sijaan ole välttämätöntä. Toisaalta kukaan ei myöskään valvo sitä, onko suunnitelma ylipäätään laadittu.

Entä jos joku viljelijä jättää sen kokonaan tekemättä?

– No siinäpä se. Tuohon en osaa vastata, Vehniäinen myöntää.

Irja Vehniäisen mukaan terveysturvallisuussuunnitelman laatiminen on pakollista, mutta kontrollia ei ole. Sami Takkinen / Yle

Kysymys saa marjatilayrittäjä Pauliina Kovasen mietteliääksi.

– Valitettavasti yrittäjiä on moneen junaan, eli kaikkihan on aina mahdollista.

Kovasen mukaan asiasta on tiedotettu runsaasti, ja suunnitelman laatimisesta on olemassa myös yksityiskohtaiset ohjeet.

– Kynnys on tehty hyvin matalaksi.

Ulkomaisia kausityöntekijöitä työllistävän yrityksen on tehtävä terveysturvallisuussuunnitelma. Sami Takkinen / Yle

Vastuu on viljelijöillä

Suunnitelman tekemättä jättämisen mahdollisuutta pohtii myös Sirpa Lintunen. Hän toimii ulkomaisia työntekijöitä maahan tuovan Töitä Suomesta Oy:n yhteyshenkilönä Pohjois-Savossa.

Lintusen mukaan kyse on koko elinkeinon kannalta tärkeästä asiasta. Laiminlyönti voisi sen vuoksi olla kohtalokasta niin marjatilalle kuin laajemminkin.

– Kukaan ei halua, että jollakin tilalla lähtisi tartuntaketju leviämään. Se olisi todella huonoa mainosta alueelle, hän sanoo.

– Minä luotan tässä asiassa viljelijöiden vastuuntuntoon.

Sirpa Lintunen luottaa siihen, että viljelijät noudattavat annettuja ohjeita. Sami Takkinen / Yle

Metsäpellon marjatilalla puolestaan lähdetään siitä, että koronatapauksilta ei voida ehkä täysin välttyä.

– Voi olla hyvinkin todennäköistä, että tällaisia tapauksia tulee. Siihen on varauduttava.