Tampereen dramaattinen vaalitrilleri ratkesi – kokoomuksen voitto varmistui tarkastuslaskennassa

Kokoomus on Tampereen kuntavaalien voittaja. Kokoomuksen voitto sai sinettinsä maanantaina iltapäivällä äänten tarkastuslaskennan valmistuttua. Kokoomuksen lopullinen äänimäärä oli 15 enemmän kuin SDP:llä.

Tulos tarkoittaa samalla sitä, että kaupungin pormestarineuvotteluihin lähdetään kokoomuksen johdolla. Kokoomuksen pormestariksi on nousemassa puolueen Tampereen ääniharava Anna-Kaisa Ikonen.

– Nyt on huojentunut olo. On hyvä, että tämä hienoinen epävarmuus on poistunut ja askelmerkit ovat selvät. Anna-Kaisa Ikonen lähtee johtamaan prosessia, kokoomuksen valtuustoryhmän pj. Ilkka Sasi kertoo.

SDP:n ja kokoomuksen äärimmäisen tiukan äänieron takia äänet laskettiin uudelleen tänään iltapäivällä.

Aino-Kaisa Ikosella on kokemusta Tampereen pormestarin tehtävästä, sillä hän toimi pormestarina ennen Lauri Lylyä. Antti Eintola / Yle

Näin puolueiden edustajat kommentoivat tulevia pormestarineuvotteluita maanantaina ennen tarkastuslaskennan valmistumista. Perussuomalaiset ovat valmiita pormestarikoalitioon, jos heille tärkeät asiat ovat mukana. Keskustan Jouni Ovaska toivoo kutsua mukaan työhön.

