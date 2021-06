Biden tapasi kuningatar Elisabetin: "Hän muistutti äitiäni"

Euroopassa sukkuloiva Yhdysvaltain presidentti Joe Biden tapasi kuningatar Elisabetin sunnuntaina Britanniassa. Tervehdyskäynnillä Windsorin linnassa oli mukana myös presidentin puoliso Jill Biden.

Juuri ennen vierailua kuningattaren luona presidentti Biden oli päättänyt rikkaiden G7-maiden huippukokouksen Cornwallissa.

Bidenit saapuivat linnan tiluksille helikopterilla. Sen jälkeen seurasivat perinteiset seremoniat kunniakaarteineen ja kansallislauluineen.

Juhlallisuuksien jälkeen 95-vuotias kuningatar Elisabet saattoi vieraat tee- ja keskusteluhetkelle. Kuningatar ja presidenttipari rupattelivat 40 minuuttia. Koko vierailu kesti reilun tunnin.

Keskustelut Venäjästä ja Kiinasta

– Kuningatar oli hyvin antelias, Biden sanoi tapaamisen jälkeen.

Biden sanoi keskustelleensa kuningattaren kanssa pitkään muun muassa Venäjän ja Kiinan johtajista Vladimir Putinista ja Xi Jinpingistä.

– Uskoakseni en ole loukkaava, kun sanon, että kuningatar muistutti äitiäni. Hän näytti äidiltäni ja oli samalla tavalla antelias ja hyväntahtoinen, presidentti Joe Biden sanoi.

Bidenin mukaan kuningatar Elisabet oli myös kiinnostunut elämästä Valkoisessa talossa.

– Millaista Valkoisessa talossa on, hän kysyi. Sanoin, että se on suurenmoista, mutta ihmisiä on ympärillä paljon.

Tällä kertaa ei etikettivirheitä

Bideneiden vierailu kuningattaren pakeilla sujui kommelluksitta.

Etiketin toteutumista seurattiin tarkkaan, koska kaksi vuotta sitten kun Yhdysvaltain silloinen presidentti Donald Trump vieraili kuningattaren luona, Trumpilta jäi muutamat keskeiset kuningashuoneen tavat huomiotta.

Hän muun muassa käänsi kuningattarelle selkänsä ja käveli kuningattaren eteen kunniakaartin tarkastamisessa. Trump myös pysähtyi Elisabetin eteen niin, että kuningattaren täytyi kiertää hänet.