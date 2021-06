Jarno Saukko, 19, on tuore kuntapäättäjä ja tietää, miten nuoret tavoitetaan vaaleissa – Yle selvitti, mistä kunnista löytyvät Vaasan vaalipiirin nuorimmat valtuutetut

Jarno Saukko on tehnyt ajatuksiaan tutuksi koulussa, koska on halunnut muiden nuorten tietävän, että on politiikan tekemisessä tosissaan.

Jarno Saukko on tehnyt ajatuksiaan tutuksi koulussa, koska on halunnut muiden nuorten tietävän, että on politiikan tekemisessä tosissaan. Jarno Saukko

Pohjalaismaakuntien keski-iältään nuorimmat valtuustot löytyvät seuraavalla kaudella Pohjanmaalta Närpiöstä ja Etelä-Pohjanmaalta Kuortaneelta. Molemmissa valtuutettujen keski-ikä on 44 vuotta.

Närpiön naapurissa Kaskisissa puolestaan aloittaa pohjalaismaakunnista vanhin valtuusto. Valtuutettujen keski-ikä on 58 vuotta, eikä mukaan valittu yhtään alle 25-vuotiasta tai edes 25–34-vuotiasta valtuutettua.

Kaskisten tuoreen valtuustokokoonpanon kuopus on 38-vuotias Miriam Bonden (r.)

Sama tilanne on myös Alajärvellä, jossa alle 34-vuotiaat loistavat poissaolollaan. Nuorin läpi mennyt valtuutettu on 35-vuotias Jenni Kuisti (vihr.).

Lue myös: Perussuomalaiset nousivat Vaasan vaalipiirissä, mutta valtuustojen istumajärjestys ei radikaalisti muuttunut – Yle seurasi hetki hetkeltä tulosiltaa, katso videolta illan tunnelmat

Kolme 18-vuotiasta kuntapäättäjää

Pohjanmaalla Närpiön tuoreessa valtuustossa on eniten alle 25-vuotiaita valtuutettuja. Näistä kolmesta nuorin on 18-vuotias Nicole Sten (r.).

Stenin ikätovereita löytyy vain kahdesta muusta uudesta valtuustokokoonpanosta eli Konsta Kytöneva (kesk.) Isojoelta ja Julia Lehtinen (kok.) Kurikasta.

– Vaikuttaminen on mun juttu, sanoo 18-vuotias Lehtinen. Hän on nuorisovaltuuston edustajana teknisessä lautakunnassa ja mukana myös esimerkiksi lukionsa oppilaskunnassa.

Tuoreella kuntapäättäjällä on koulutus lähellä sydäntä ja vahva halu pitää lukio jokaisessa Kurikan kasvukeskuksessa. Myös mielenterveysasiat kiinnostavat. Lehtinen toivoo eritysesti psykiatrien määrän lisäämistä.

Kokoomuksella oli hänen mielestään paljon hyviä nuoria ehdokkaana, mutta kilpailu keskustalaisten kanssa oli ja on kova. Julia Lehtinen on kuitenkin mandaattinsa saanut ja aikoo paiskia töitä tulevalla valtuustokaudella.

Tulevaisuuden haaveissa kajastelee eduskunta.

– Minusta tulee poliitikko ja yrittäjä, Lehtinen miettii.

Julia Lehtistä kiinnostaa kuntapolitiikan lisäksi myös valtakunnanpolitiikka ja EU. Julia Lehtinen

Maakuntakeskuksissa on eroja

Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla tuli valituksi yhteensä 26 alle 25-vuotiasta nuorta. Sekä Etelä-Pohjanmaalla että Pohjanmaalla heitä pääsi läpi 12 ja Keski-Pohjanmaalla kaksi.

Yksi Etelä-Pohjanmaan nuorista kuntapäättäjistä on ilmajokelainen Eero-Pekka Hautamäki, joka oli keskustan ääniharava vaaleissa. Alla oleva video on kuvattu vaali-iltana sunnuntaina.

Eero-Pekka Hautamäki, 21, on Ilmajoen ääniharava - uskoo innostaneensa nuoret vaaliuurnille

Vähän vanhempia eli ikäryhmän 25-34 edustajia löytyy uusista valtuustoista selvästi enemmän. Keski-Pohjanmaalla heitä on 21, Etelä-Pohjanmaalla 47 ja Pohjanmaalla 55.

Maakuntakeskusten välillä on selviä eroja. Kokkolassa valtuustoon pääsi vain yksi alle 25-vuotias ja yksi ikäryhmään 25–34 kuuluva.

Seinäjoella yksikään alle 25-vuotias ei tullut valituksi, mutta 25–34-vuotiaita uudessa valtuustossa on viisi.

Vaasan kaupunginvaltuustossa samaa ikäluokkaa on edustettuna jopa kahdeksan valtuutetun joukko. Vaasan asioista on päättämässä seuraavalla valtuustokaudella myös kaksi alle 25-vuotiasta.

Ministerin kanssa kunnan ääniharava

Toholampilainen 19-vuotias Jarno Saukko (Kesk.) onnistui keräämään 103 ääntä. Isomman potin nappasi vain 146:n äänen elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Nuori ensikertalainen jännitti vaalitulosta niin, ettei ruoka sunnuntaina maistunut. Lopullinen äänisaalis yllätti perusteellisesti.

– Siinä on vieläkin sulateltavaa! Tuossa määrässä on jo muitakin kuin kavereiden ääniä. Kyllä lämmittää, Saukko kiittelee.

Nuori tietää, miten nuoria puhutellaan. Saukko teki nollabudjetilla somekampanjan eli kävi kaverin kanssa ottamassa vähän kuvia, teki tekstejä ja julkaisi ajatuksiaan varsinkin Instagramiin.

– Some on ehdoton alusta tavoittamiseen. Et tavoita millään tarpeellista määrää nuoria, jos et käytä somea.

Mielen hyvinvointi tärkeä teema

Saukko jakoi vaaliteemojaan myös luettavaksi Facebookin Toholampi-ryhmään, että vähän vanhemmatkin sosiaalisen median käyttäjät näkisivät, mitä asioita 19-vuotias haluaa kotikunnassaan ajaa.

Hän kertoo haluavansa kehittää nuorten osallisuutta politiikassa. Nuorten yhteiskunnallinen aktiivisuus on läpi maan heikkoa. Saukon mukaan nuoret eivät ole siihen itse syypäitä, vaan ongelma on rakenteellinen.

– Nuoret eivät ole riittävästi perillä siitä, mistä päätetään. Heidät voisi osallistaa paremmin sosiaalisen median ja keskustelun kautta.

Lähellä sydäntä on myös mielen hyvinvoinnista puhuminen. Nuori valtuutettu haluaa tehdä työtä sen eteen, että sosiaali- ja mielenterveyspalvelujen saatavuutta ja laatua kehitetään.

Moni nuori keskustan ja ruotsinkielisen puolueen listoilla

Keskipohjalaiskuntien valtuustojen nuorimmista läpimenijöistä valtaosa eli viisi on keskustan valtuutettuja. Kannuksen kuopus 29-vuotias Antti Huhtala on perussuomalainen ja Lestijärvellä 28-vuotias Roni Brandt sosialidemokraatti. Halsualla 26-vuotiaan Mira Kukkolan puolue on kristillisdemokraatit

Myös Etelä-Pohjanmaalla valtaosa (11) valtuustojen nuorimmista on valittu keskustan listoilta. Perussuomalaisia on kolme, sosialidemokraatteja ja kokoomuslaisia kaksi ja vihreitä yksi.

Pohjanmaan maakunnassa kuntien valtuustojen nuorimmista 11 on RKP:n listoilta valittuja. Poikkeuksen tekevät vain Vaasan valtuuston nuorin jäsen, 21-vuotias Vihreiden Maria Saita, Luodon valtuuston 25-vuotias Sebastian Lassila (Kd.) ja Laihian valtuuston 22-vuotias kokoomuslainen Antti Tuomela.

Katso tiedot oman kotikuntasi läpipäässeistä ehdokkaista Ylen Tulospalvelusta täältä (siirryt toiseen palveluun).

Lue myös: Katso jokaisen Suomen kunnan ääniharavat: Voitto-robotti kirjoitti analyysin kuntavaaleista jokaiseen Suomen kuntaan, hae tästä kaikki