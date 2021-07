Olli Kinnunen asui yksiössä Helsingissä – sitten kolme miestä löivät hynttyyn yhteen ja muuttivat maalle: "Me elämme tällaista ällöttävää maalaisromantiikkaa"

Aiemmin kovin aamu-uninen Olli Kinnunen aloittaa nyt päivänsä puoli seitsemältä.

Edellisenä iltana hän on telonut sormensa suostutellessaan hevosta kuljetusvaunuun.

Ruokaämpäreiden kantaminen ja lannan lapioiminen on yllättävän työlästä yhdellä kädellä. Samoin on laitumen aitauksen laajentaminen – etenkin jos sähkölankarulla on solmussa.

Tekemistä riittää, kun yksi viidestä hevosesta karkaa, ja sitä saa ajaa takaa naapurin pelloilta. Ja sitten vielä muiden hevosten laiduntaessa alkaa yllättäen salamoida ja tulla rakeita.

Kinnuselta pääsee pari kirosanaa ja sitten tulee itku.

Ratsastaminen toi pakokeinon korona-arjesta

Vielä kuluneena talvena Olli Kinnunen asui yksiössä Helsingin Haagassa. Korona oli pysäyttänyt kaupungin harrastukset ja huvitukset. Media-alan freelancerin työkalenteri tyhjeni ja alan opinnot siirtyivät Zoomiin.

Elämä kaupungissa alkoi ahdistaa.

Lapsuuden rakas ratsastusharrastus toi pakokeinon arjesta. Kinnunen oli kapaloissa hevosen selässä, ja taas hän sai huomata olevansa onnellisimmillaan tallilla.

– Se oli syy nousta ylös ja lähteä ulos.

Hän päätti ostaa Helsinkiin oman hevosen.

Tilalla on lähes 400 neliötä asuinpinta-alaa, hevostalli ja aitaukset sekä riittävästi maita laidunnettavaksi. Kuva: Miika Koskela / Yle

Mitä jos muuttaisin maalle?

Kun oli aikaa miettiä, mitä elämältään haluaa, ajatus maallemuutosta alkoi houkuttaa. Kinnunen ei ole haaveineen yksin.

Korona on kiihdyttänyt muuttoliikettä pääkaupungista ympäröivälle maaseudulle. Suomen sisäinen muuttovirta kääntyi pääkaupunkiseudulla miinukselle ensimmäistä kertaa yli kymmeneen vuoteen (siirryt toiseen palveluun).

Valtaosaan Helsingin seudun kehyskunnista muutettiiin viime vuonna enemmän kuin toissavuonna.

Tulijoiden virta ei kuitenkaan riitä paikkaamaan lähtömuuttajien vuotoa. Kaikki Helsingin seudun kehyskunnat olivat viime vuonna muuttotappiollisia.

Maalle haluaville se voi olla myös hyvä uutinen. Käsistään kätevä voi ostaa tilan edulliseen hintaan.

Oman tilan hankkiminen epäsäännöllisillä valokuvauskeikkatuloilla ja opintotuella ei ollut Kinnuselle kuitenkaan realistista.

Sitten löytyi muita samanmielisiä ja tila, johon pääsi vuokralle.

Yhteisellä tilalla jaetaan työt ja kulut

Kolme miestä löi hynttyyt yhteen Lappilan kylään Mäntsälään. Tilalla on lähes 400 neliötä asuinpinta-alaa, hevostalli ja aitaukset sekä riittävästi maita laidunnettavaksi.

Yksi hoitaa puutarhan, toinen osaa perinnerakentamisen ja kolmas kantaa vastuun hevosista.

Kaikki elämisen kulut jaetaan. Autot ovat yhteiskäytössä. Kinnunen kertoo maksavansa tilalla asumisesta vähemmän kuin yksiöstään Helsingissä.

– Haagan asunnon ja hevosen vuokratalliin hinnalla pystyn pitämään useampaa eläintä täällä ja asumaan hulppeasti, Kinnunen sanoo tyytyväisenä.

Tekemistä on paljon, mutta selkeä työnjako auttaa. Kuva: Miika Koskela / Yle

Kinnunen haaveilee ikiomasta tilasta

Vaikka hevostenhoidossa ei Kinnuselle ollut mitään uutta, koko tilan työmäärä yllätti alkuun. Apu on onneksi lähellä.

Ystävät Helsingistä ovat kulkeneet mielellään talkoissa viikonloppuina. Naapurista saa hevosille heinää, ja läheisen tilan isäntä on jo luvannut kaivaa koneella kuopat sähköaidan tolpille, kun laidunta pitää taas laajentaa.

Vastavuoroisesti Kinnunen opettaa kylän lapsille ratsastusta.

Ja illalla raskas työ palkitaan. Niin kävi myös sinä päivänä, kun yksi hevosista karkasi ja loput seisoivat laitumella ukkosen ja rakeiden armoilla.

Päivän päätteeksi Kinnunen ratsasti kunkin tilan hevosen. Sää oli tyyntynyt ja pelloille nousi sumua. Taivas värjäytyi punaisen, keltaisen ja oranssin sävyillä.

Elämä tuntui taas niin kauniilta.

Yhteisöasuminen teki mahdolliseksi lapsuuden unelman toteuttamisen.

Ja sitten kävi niin kuin kimppa-asumisessa joskus tapahtuu. Kinnunen rakastui kämppikseensä.

– En ollut koskaan aiemmin ratsastanut kenenkään kanssa käsi kädessä.

Juhannuksena pariskunta kihlautui. Seuraavaksi he haaveilevat ihan ikiomasta maatilasta.

Hevoset saavat selkäänsä satulat ennen iltapäivän ratsastusretkeä. Kuva: Miika Koskela / Yle

