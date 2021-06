Uusi lakimuutos houkuttelee rikollisia huijaamaan nettitilausten tekijöitä uusilla tavoilla – pakettitilaukset voivat kohta tulla viikkojen viiveellä

EU:n ulkopuolisia nettiostoksia koskeva arvonlisäverouudistus voi aiheuttaa viikkojen viivästyksiä pakettien toimitusaikoihin heinäkuun alusta lukien. Siitä lähtien kaikista EU:n ulkopuolelta saapuvista nettiostoksista on tehtävä tulli-ilmoitus ja maksettava arvonlisävero, kun nyt valtaosa on tullut Suomeen verovapaasti.

Nettiostosten teko ulkomailta on ollut suosittua etenkin nyt korona-aikaan. Iso osa paketeista on ollut nettitilauksia Kiinasta, Yhdysvalloista ja muualta EU:n ulkopuolelta. Tähän asti valtaosa niistä on toimitettu perille verovapaasti ja ilman paperisotaa.

– Tällä hetkellä suoraan postilaatikkoon toimitetaan paketit, joiden arvo on enintään 22 euroa. Näistä ei vielä tarvitse tehdä ilmoitusta tai maksaa arvonlisäveroa, kertoo Tullin ylijohtaja Jarkko Saksa.

Mutta heinäkuun alusta lähtien joka ikisestä EU:n ulkopuolelta tulevasta paketista on maksettava arvonlisävero ja tehtävä tulli-ilmoitus riippumatta ostoksen arvosta.

– Koska arvonlisäveron kantoraja on ollut 22 euroa, niin käytännössä vuodessa on ollut vain 100 000 pakettia, jotka on pitänyt tulli-ilmoittaa, ja josta on kannettu arvonlisävero. Jatkossa verollisia paketteja tulee meidän arvioidemme mukaan 10-15 miljoonaa vuodessa eli kasvu on hyvin merkittävä, Saksa ynnäilee.

Tullin ylijohtaja Jarkko Saksa varoittaa EU-laajuisen verouudistuksen voivan johtaa viivästyksiin nettitilausten toimitusajoissa. Kuva: Markku Rantala / Yle

Kasvu on niin valtava, että tulli varoittaa jo nyt toimitusaikojen venymisestä jopa viikkoja uuden verokäytännön alussa keskikesällä.

– Varmasti ainakin alkuvaiheessa tulee olemaan kankeutta ja haastetta siinä, kuinka nopeasti paketit saadaan eteenpäin. Koska ennen kuin paketti voi lähteä, niin tulli-ilmoitus pitää olla annettu, käsitelty ja arvonlisävero maksettu. Siinä varmasti menee oma aikansa. Voidaan puhua viikoista, jopa kuukaudesta.

Flubot rantautunut Suomeen

Poliisin mukaan viivästykset tarjoavat huijausviestien lähettäjille lisäsauman ryövätä paketinodottajien rahat.

– Se luo yhden otollisen paikan lisätä tätä ja mahdollisuuden tavaran tai paketin tilaajille haksahtaa rikoksen uhriksi, sanoo poliisitarkastaja Tuomas Pöyhönen poliisihallituksesta.

Uusi tulokas on niin sanottu Flubot-haittaohjelma, jonka rantautumisesta Suomeen poliisi varoitti viime viikolla.

Pöyhönen mainitsee esimerkkinä huijaustekstiviestistä monille tutun "odotatko pakettia ja seuraa pakettisi kulkua, missä se menee".

Tekstiviestin linkkiä klikkaamalla päätyy valesivustolle ja puhelimeen asentuva haittaohjelma alkaa urkkia pankki- ja muita tietoja.

– Sen jälkeen ns. latu on auki eli se mahdollistaa tilin varojen tyhjentämisen ja ei-toivottujen maksujen maksamisen tai jopa sitten pikavippien tai velkojen ottamisen, Pöyhönen mainitsee.

Näin ehkäiset Flubot-tartunnan kännykästäsi

Älä avaa tekstiviestitse saapuvia linkkejä.

Älä asenna sovelluskaupan ulkopuolisia sovelluksia laitteellesi.

Suosi kuljetuspalveluiden virallisia sovelluksia lähetysten seurannassa.

Kerro ilmiöstä läheisillesi.

.

Poliisitarkastaja Tuomas Pöyhönen varoittaa Suomeen rantautuneesta Flubot-haittaohjelmasta. Kuva: Markku Rantala / Yle

Pankkitilejä tyhjennetty

Pöyhösen mukaan tänä vuonna on nähty monen suuruisia tilinputsauksia.

– Ne vaihtelevat sen mukaan, mitä ihmisen tilillä on rahaa. Isommissa tapauksissa mennään yli sataan tuhanteen euroon ja jossain puhutaan kympeistä tai satasista.

Erilaiset viestihuijaukset ovat olleet kovassa kasvussa. Viime vuonna tehtiin yli 20 000 rikosilmoitusta ja tänä vuonna mennään reilusti yli sen.

– Erilaiset huijausviestit on yksi tämänpäivän vitsauksista ja koko ajan kasvava rikollisuuden ala. Rikosilmoitusmäärät kasvoivat viime vuonna noin 20 prosenttia edellisvuodesta ja nyt suunta näyttää olevan samanlainen, Pöyhönen kertoo.

Pikatilaus ei enää auta

Voi hyvinkin olla, ettei arvonlisäverolta ja tulli-ilmoituksen teolta välty, vaikka tilaisi paketin EU:n ulkopuolelta jo tänään. Toimitusaika kun on tavallisesti useita viikkoja ja verollisuus riippuu täysin siitä, milloin paketti ennättää kotimaan kamaralle. Jos tilaus tulee EU-maan hihnastolle 1. heinäkuuta jälkeen, silloin katsotaan onko verot maksettu vai ei.

– Nimenomaan hihnastolla valitaan paketit, joiden tulliselvitys on tehty, alv maksettu ja jotka pääsevät jakeluun suoraan. Muut menevät selvitettäviin eli varastoitavaksi. Sieltä niitä otetaan edelleen jakeluun sitä myöten, kun selvitys on tehty.

Saksa arvioikin, että lajittelukeskuksiin saattaa alkuun kertyä pientä pakettivuorta. Hankalaa pikkupakettien toimitusjumeissa on myös se, että ne saattavat vaikuttaa ulkomaankaupan muuhun sujuvuuteen.

– Tämmöinen riski on olemassa, koska sama tietojärjestelmä käsittelee niin suuret laivat ja kontit kuin miljoonat pienemmätkin paketit. Kun kapasiteetti on rajallinen, niin sillä voi olla vaikutusta. Teemme parhaamme ja yritämme nimenomaan varmistaa sen, että ulkomaankauppa ei häiriinny. Jos häiriötä tulee, niin ne voivat kohdistua pienempiin pakettilähetyksiin, Saksa kertoo.

Tulli arvioi, että jatkossa arvonlisävero peritään vuosittain 10-15 miljoonasta paketista, jotka ovat saapuneet maahan EU:n ulkopuolelta. Kuva: Markku Rantala / Yle

Keinoja sujuvoittaa

Osa uutta järjestelmää on tarkoitus olla myös se, että verkko-ostaja voi maksaa alvit jo tilauksensa yhteydessä ostohetkellä. Se edellyttää myyjän liittymistä ns. IOSS-järjestelmään. Arvonlisäverojen ja tiedon veronmaksusta on määrä sitten kulkeutua kotimaahan, jotta paketti voi jatkaa kotimaan lajittelukeskuksesta ilman viivästyksiä toimitusosoitteeseen asti.

Silti tullaus pitää edelleen tehdä. Kuljetusyrityksillä on käytössään ja valmisteilla palveluja, joilla ne voivat hoitaa paketin tulliselvityksen tilaajan puolesta, yleensä maksua vastaan.

Uusien käytäntöjen käyttöönotto voi alkuvaiheessa kuitenkin vaatia aikaa, ennen kuin ne toimivat sujuvasti.

