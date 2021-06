Hjallis Harkimo lähtee maakuntakierrokselle, yllättyi Liike Nytin tuloksesta: "En olisi ikinä uskonut, että saadaan noin paljon valtuutettuja"

Ensimmäistä kertaa kuntavaaleihin osallistunut Liike Nyt keräsi 49 valtuustopaikkaa 21 kunnassa. Puoluejohdon mukaan katse on jo vuoden 2023 eduskuntavaaleissa.

Yksi kuntavaalien onnistujista oli Harry "Hjallis" Harkimon Liike Nyt, joka keräsi uusia valtuustopaikkoja sekä suurissa kaupungeissa että pienemmissä kunnissa.

Ensimmäistä kertaa kuntavaaleissa mukana ollut puolue sai 1,6 prosenttia äänistä (38 854 ääntä) ja 49 valtuustopaikkaa kaikkiaan 21 kunnassa.

Marraskuussa 2019 perustettu puolue sai viime eduskuntavaaleissa ehdolle hieman yli sata ehdokasta. Kuntavaaleissa ehdolla oli noin 500 ehdokasta eri puolilla maata.

Harry Harkimo sanoo yön vaalien jälkeen nukuttuaan, että tulos on positiivinen yllätys. Yllätys tulos on siksi, että puolueella oli ehdokkaita vain 80 kunnassa, kun Suomessa on kuntia kaikkiaan 310. Puolueelta siis puttuivat ehdokkaat yli 200 kunnassa.

– Onhan se siinä mielessä kauhea yllätys. En olisi ikinä uskonut, että saadaan noin paljon valtuutettuja, Harkimo toteaa.

Myös puoluesihteeri Juhani Klemetti kertoo iloitsevansa vaalivoitosta.

– Meistä on kasvanut näissä vaaleissa valtakunnallinen puolue, hän sanoo.

Liike Nytin vaalivalvojaisissa Mikael Jungner, Leo Harkimo, Joel Harkimo, Janni Hussi ja Harry Harkimo. Jani Saikko / Yle

Liike Nyt laajenee maakuntiin

Uudellamaalla valtuutettuja on tulevissa valtuustoissa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Sipoossa ja Pornaisissa.

Helsingissä uusia paikkoja tuli peräti kolme, kun sekä Harry että hänen poikansa Joel Harkimo ja entinen SDP:n konkaripoliitikko ja puoluesihteeri Mikael Jungner nousivat Liike Nytin joukoissa valtuustoon.

Vantaalla ja Espoossa valtuustoon nousee kaksi Liike Nytin jäsentä ja Sipoossa kolme.

Liike Nyt sai valtuutettuja läpi Uudenmaan lisäksi muun muassa itäisessä Suomessa, Savonlinnassa 6, Kiteellä ja Kiuruvedellä 5 ja Haminassa 4.

Hjallis Harkimo näkee syynä hyvään tulokseen sen, että Liike Nyt on uudenlainen tapa tehdä politiikkaa ja erilainen puolue verrattuna kilpailijoihin.

– Meillä ei ole ideologiaa, vaan olemme avoimia kaikille ihmisille. Tämä on ihan erilainen kuin kaikki muut puolueet, Harkimo kuvailee.

Hän uskoo, että vajaat 50 paikkaa kuntavaaleissa antaa hyvän pohjan ja aivan uudenlaiset lähtökohdat jatkaa puolueen toimintaa ja kasvattaa suosiota entisestään.

Ennakkoäänten tuloksia odotettiin malttamattomina. Vasemmalta Petri Hakala, Juhani Klemetti, Mikael Jungner, Leo Harkimo, Joel Harkimo, Janni Hussi, Sanna-Leena Perunka ja Karoliina Kähönen. Jani Saikko / Yle

Klemetin mukaan Liike Nytin toimintatapana on järjestää neuvoa antavia nettiparlamenttiäänestyksiä ja keskusteluja, jotka ohjaavat liikkeen toimintaa sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla.

– Tulos tarkoittaa sitä, että puolueen osallistava tapa tehdä politiikkaa saadaan käytäntöön ympäri Suomen, hän sanoo.

Klemetin mukaan pettymys oli kuitenkin se, että Pirkanmaalla valtuustoihin ei noussut yhtään Liike Nytin edustajaa.

– Teimme aktiivisesti vaalityötä myös Pirkanmaalla. Tämä sato jäi vielä korjaamatta, mutta sitä niitetään tulevissa vaaleissa, Klemetti sanoo.

"Tavoitteena on viidestä kymmeneen kansanedustajaa"

Liike Nytin tavoitteena on seuraavissa eduskuntavaaleissa vuonna 2023 saada 5–10 kansanedustajaa Arkadianmäelle. Harkimo näkee puolueensa politiikkaa uudistavana voimana.

– Politiikkaa on pakko uudistaa siksikin, kun katsoo mikä on äänestysprosentti. Se tahtoo sanoa, että ihmiset eivät ole kiinnostuneita politiikasta. Siksi jotain uutta pitää tulla ja ihmisten pitää saada enemmän osallistua politiikkaan.

Kuntavaalien äänestysprosentti oli tällä kertaa 55,1, eli liki neljä prosenttiyksikköä heikompi kuin vuoden 2017 kuntavaaleissa. Äänestysvilkkaus oli alhaisin 70 vuoteen.

Jos eduskuntavaaleihin tavoitteet ovat kovat, tulevia maakuntavaaleja Harkimo ei ole miettinyt.

– Kauhistuttaa koko maakuntavaalit. Niitä en ole miettinyt, hän naurahtaa.

Harkimo lähtee kesällä maakuntakierrokselle. Tarkoitus on kesän aikana kiertää läpi kaikki paikkakunnat, jossa Liike Nytin ehdokkaita on mennyt läpi.

– Ei työ tähän lopu, vaan vasta alkaa, hän sanoo.

Kilistelyä uusille valtuustopaikoille. Vasemmalta. Petri Hakala, Joel Harkimo, Mikael Jungner, Harry Harkimo, Juhani Klemetti ja Karoliina Kähönen. Jani Saikko / Yle

Liike Nytissä viehätti liberaali tapa toimia

Joensuussa Liike Nytin ainoana kaupunginvaltuustoon nousee yrittäjä ja kauppias Sari Huovinen, 55. Lähes 300 ääntää maistuu ensikertalaiselle hyvältä.

– Meni aika kauan ennen kuin uskoin, että tämä voi olla edes totta. Mutta totta kai maistuu hyvältä, Huovinen kertoo.

Hän uskoo ääniä tulleen lähiympäristöstä Uimaharjun alueelta, jossa kauppias toimii taajamayhdistyksen aktiivina.

Liike Nytissä Huovista viehätti uusi tapa tehdä poliitiikkaa sekä erityisesti tiivis vuorovaikutus äänestäjien kanssa.

– Se, että otetaan kansalaiset laajasti mukaan päätöksentekoon ja ollaan vuorovaikutuksessa muutoinkin kuin vaalien alla. Ja että ei ole oikeisto-vasemmisto -ideologista pohjaa tai ryhmäkuria, vaan liberaalimpi sekä oikea halu uudistaa puoluetta.

Mihin Liike Nyt asemoituu poliittisella kartalla? Huovinen myöntää, että koska puolueessa on paljon yrittäjiä mukana, se asemoituu hivenen oikealle. Tärkeää on yhteistyö yli puoluerajojen.

– Voimme tehdä kaikkien kanssa yhteistyötä. Meillä ei tarvitse torpata hyviä ideoita siksi, että ne tulevat väärästä puolueesta.

Huovisen mukaan Liike Nytin puolueohjelma on väljä ja Helsingissä ja Joensuussa eri agenda.

Kiteellä kymmenestä ehdokkaasta pääsi läpi viisi

Kiteellä Liike Nyt nousi vaalien sensaatioksi. Puolue sai peräti 5 lisäpaikkaa valtuustossa ja kiilasi Perussuomalaisten kantaan neljänneksi suosituimmaksi puolueeksi.

Aäniharava oli Tero Nenonen 128 kerätyllä äänellä. Nenonen kertoo olevansa positiivisesti yllättänyt sekä omasta että puolueensa äänimäärästä.

Liike Nyt sai uutena puolueena kerättyä Kiteellä 10 ehdokasta, joista peräti 5 pääsi valtuustoon. Puolueen paikallisyhdistys perustettiin Kiteelle vasta 27.3.2021. Lisäksi Tohmajärvellä Liike Nytin 4 ehdokkaasta 3 pääsi läpi.

Tero Nenosella ei ole tarkkoja vastauksia siihen, mistä Liike Nytin sensaatio johtuu. Hän tulkitsee äänitulosta niin, että äänestäjät halusivat muutosta vanhaan meininkiin.

– Nyt elämme 2020-luvulla ja kaikki asiat muuttuvat. Kai politiikassakin haetaan muutoksen tuulia ja uusia ihmisiä mukaan toimintaan. Äänestäjät ovat puhuneet, että uudelle porukalle on ollut nyt tarvetta.

Nenosen mukaan Liike Nyt aikoo olla Kiteellä politiikkaa rakentavasti ja yhteistyön kautta tekevä voima.

– Ja olemme rakentamassa varmasti muutakin kuin Kitteetä, koko Keski-Karjalan parhaaksi, Nenonen virkkoo.

