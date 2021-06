Yle tapasi Kiovassa Savoon marjoja poimimaan tulevan pariskunnan – “Unelmoimme muutosta Suomeen”

KIOVA Suomalainen toimittaja on tervetullut vieras Alina Šapovalin, 25, ja Jevheni Tsaralunhan, 30, kotiin. Heistä kaikki Suomeen liittyvä on upeaa.

Pariskunta on ollut neljä kesää Savossa poimimassa mansikoita. Keskiviikkona pariskunta lentää taas tilauslennolla Ukrainasta Suomeen kolmen kuukauden työrupeamaa varten.

Ukrainalaisen Alinan mukaan kaksi ensimmäistä viikkoa ovat raskaita. Sen jälkeen marjanpoiminta on helpompaa. Jevheni Tsaralunhan kännykkäkuvia

Kesät marjatilalla on ollut henkireikä kaukana Ukrainan pääkaupungin kovasta arjesta.

– Meille kesä Suomessa on myös lomamatka. Siinä ei ole kyse pelkästään rahasta. Kiovassa elämme oravanpyörässä. Juoksemme rahan perässä kaiket päivät.

Kymmeniä reittilentoja Kiovasta

Kausityöntekijöille järjestetään kymmeniä lentoja Kiovasta kesän aikana. Koronapandemian seurauksena reittilentoja on vähän.

Tilauslennoilla voidaan myös varmistaa koronaturvatoimet. Suurin tilauslentojen järjestäjä on Töitä Suomesta oy. Se on MTK:n, Suomen Kylät ja ProAgria Keskusten Liiton yhteisyritys.

Suomeen tulee tänä vuonna noin yksitoista tuhatta kausityöntekijää. Heistä noin kymmenentuhatta on Ukrainasta.

“Tulot tuovat mielenrauhan”

Alinan mukaan työ mansikkatilalla on vaativaa, mutta ei ylitsepääsemättömän raskasta.

Työ alkaa aikaisin aamulla, mutta loppuu alkuiltapäivästä.

– Illat ovat ihanan huolettomia Suomessa. Ei tarvitse miettiä vuokranmaksua tai muita laskuja, Alina huokaa.

Alinan ja Jevhenin sisäpiha Kiovassa on tyypillinen entisen Neuvostoliiton alueella. Antti Kuronen/Yle

Pariskunta asuu Kiovan laidalla Darnitsassa neuvostoaikaisessa kerrostalossa. Miljoonakaupungissa tällaisia kortteleita vehreine sisäpihoineen on satoja.

Pariskunta vuokraa kaksion puolikasta. Omistaja asuu asunnon toisessa makuuhuoneessa. Keittiö on yhteinen.

Kiovassa asuminen on palkkatasoon nähden kallista. Se onkin tärkein syy, miksi Kiovasta hakeudutaan ulkomaille kausitöihin.

Tienestit 2 000 euroa

Kolmen kuukauden komennuksella marjatilalla pariskunta tienaa yhteensä noin 4 000 euroa vähennysten jälkeen. Sen lisäksi he saavat tuloja mustikoiden ja sienien keräämisestä.

– Suomesta saamamme tulot tuovat mielenrauhaa. Ukrainassa elämme palkasta toiseen, mitään ei jää pahan päivän varalle, sanoo Alina.

Alinan ja Jevhenin rappukäytävä on koristeltu värikkäillä kuvilla Kiovassa. Antti Kuronen/Yle

Alina työskentelee leipomossa, Jevheni teurastamossa.

Alinan reilu kahdensadan euron kuukausipalkka on hänen mielestään kohtuullisen hyvä. Kiovan vuokramarkkinoilla se ei tosin riitä pitkälle.

Pitkän tähtäimen unelmana pariskunnalla on hankkia omistusasunto.

Ukrainassa asuntolainan saaminen on vaikeaa ja kallista. Käytännössä noin 40 000 tuhannen euron asunnon hinta on tienattava etukäteen.

Alinan ja Jevhenin kotitalo Kiovassa. Antti Kuronen/Yle

Sama marjatila tuo turvaa

Alina ja Jevheni ovat olleet kaikki kesät Kolarinpellon marjatilalla Leppäviralla. Se sijaitsee noin 80 kilometriä Kuopiosta etelään.

He ovat viihtyneet hyvin ja haluavat palata samalle tilalle.

– Meille on tärkeää, miten meitä kohdellaan. Siksi palaamme samalle tilalle, Jevheni kertoo.

Toinenkin tärkeä syy vetää kausityöntekijöitä takaisin samoille tiloille. Alalla on välittäjätoimistoja, jotka hankkivat työpaikkoja kausityöntekijöille.

Alina ja Jevheni varoittaa niistä.

– Välittäjäfirma voi veloittaa tuhat euroa siitä, että he hankkivat työpaikan. Se on puolet kesän tuloista, sanoo Alina.

Alina näyttää kuvan ukrainalaisten lisätienisteiksi keräämistä mustikoista. Antti Kuronen/Yle

Myös Töitä Suomesta -yrityksen tavoite on se, että tilat ja poimijat sopivat työpaikoista suoraan ilman välikäsiä.

– Töitä Suomesta on luonut rakenteita, että tilat löytävät työntekijöitä suoraan. Ei voi olla oikein, että jonkun on maksettava tuhat euroa työpaikasta, sanoo toimitusjohtaja Marko Mäki-Hakola.

Äidin esimerkki vei Suomeen

Alun perin Alina rohkeni lähteä Suomeen äitinsä innoittamana. Alinan äiti on käynyt jo yli kymmenen vuotta Suomen marjatiloilla.

Kolarinpellon marjatilasta Alina kuuli tuttavaltaan.

Työntekijöitä saadaan monesti viidakkorummun välityksellä, Kolarinpellon marjatilan omistaja Noora Räsänen vahvistaa.

– Kun joku jää pois, hän yleensä suosittelee serkkua tai tuttavaa ensi kesäksi. Minun ei ole tarvinnut käyttää välittäjiä, sanoo Noora Räsänen.

Kaikki marjanpoimijat Ukrainasta

Räsäsen tilalla on ollut työntekijöitä myös muista maista, mutta nyt käytännössä kaikki ovat Ukrainasta.

Alina ja Jevheni ovat kuulleet marjatiloista, joissa voisi tienata enemmänkin. Toisaalta he haluavat palata Kolarinpellon tilalle, koska siellä noudatetaan työsäädöksiä.

Työpäivä on kahdeksan tuntia.

– Meitä muistutetaan koko ajan siitä, että joka toinen tunti on pidettävä kymmenen minuutin tauko ja keskellä päivää tunnin lounastauko.

Marjatilan omistaja kehuu Jevheniä kaikista parhaaksi marjanpoimijaksi. Jevheni Tsaralunhan kännykkäkuvia

Marjanpoimijoilla on mahdollisuus kerätä mustikoita ja sieniä vapaa-ajallaan, mutta se on täysin vapaaehtoista.

– Olemme kuulleet tiloista, jossa on vaikeaa. Siellä voi olla sata poimijaa eikä työaikoja noudateta. On turvallisinta mennä tuttuun ja turvalliseen paikkaan.

Toimitusjohtaja Marko Mäki-Hakolan myöntää, että tiloja on erilaisia, mutta paljon on menty eteenpäin.

– Koko ala on tarkan syynin alla, ettei tule tartuntaryppäitä tai muita ongelmia.

Turvallinen maahantuloputki

Esimerkiksi tartuntaryppäiden estämiseksi on rakennettu koronaturvallinen maahantuloputki.

Reittilennoilta työntekijät jatkavat yksityisautoilla marjatiloille.

Työntekijät ovat ottaneet koronatestin kotimaassaan. Heidät testataan sen jälkeen kentällä ja 72 tunnin karanteenin jälkeen tilalla.

Kolarinpellon marjatilalla on vuokrattu asuntoja, joissa työntekijät ovat karanteenissa ennen tilalle siirtymistä.

– Täällä tilalla meidän työntekijät asuvat aittamajoituksessa kahden hengen huoneissa, kertoo Noora Räsänen.

Tänä vuonna tilalle on tulossa viisitoista ukrainalaista. Käytännössä kaikki kesätyöntekijät ovat ukrainasta ja elintärkeitä kymmenen hehtaarin tilalle.

Ukrainan pääkaupunki Kiovassa asuu arviolta kolme miljoonaa ihmistä. Antti Kuronen/Yle

Kolarinpellon marjatilalla on ollut työntekijöitä myös muista maista, mutta ukrainalaisten kanssa kaikki on toiminut hyvin. Myös suomalaiset ovat tervetulleita poimijoiksi.

– Heidän työmoraalinsa on todella korkea, Noora Räsänen kehuu.

Nooralla on hyviä kokemuksia myös Alinasta ja Jevhenistä. Jevheniä hän kehuu tilan parhaimmaksi poimijaksi.

– Mukavia ihmisiä, jotka haluavat tehdä töitä. He ottavat myös muut työntekijät huomioon, kertoo Noora Räsänen.

Alina ja Jevheni kertovat työntekijöiden yhteishengestä. Iltaisin he saavat tila-auton käyttöönsä, jolla lähdetään yhdessä kylille, Leppävirran keskustaan ja joskus Kuopioon saakka.

Jevhenin mukaan ukrainalaiset marjanpoimijat tulevat hyvin toimeen keskenään. Jevheni Tsaralunhan kännykkäkuvia

– Ostamme ruokaa ja nautimme kesäillasta. Suomessa minulla on varaa ostaa lohta, myös tuoremehu on paljon halvempaa, Alina laskeskelee.

Korkeasta hintatasosta huolimatta on tuotteita, jotka kannattaa hankkia Suomesta. Pariskunta on ostanut esimerkiksi kännykän ja tabletin Suomesta.

– Käytämme paljon rahaa Suomessa, koska nautimme olostamme. Suomessa voin ostaa kahvin neljällä eurolla, sanoo Jevheni.

Hänen mukaansa Suomen elintasoa ei voi edes verrata Ukrainaan. Esimerkiksi monien eläkeläisten elämäntilanne yllätti.

– Ensiksi en voinut uskoa, että eläkeläisillä voi olla oma vene ja varaa matkustella. Monet eläkeläiset ovat myös erittäin hyväkuntoisia ja terveitä Suomessa, Jevheni sanoo.

Alina ja Jehveni vuokraavat kaksion puolikasta Kiovassa. Antti Kuronen/Yle

Pariskunta muuttaisi Suomeen välittömästi, mikäli se olisi mahdollista.

– Tietysti muuttaisimme, mutta emme juuri puhu englantia. Olemme silti valmiita tekemään kovasti töitä, Jevheni vakuuttaa.

Heidän tuttavapariskuntansa on hakenut työlupaa Suomesta. Alina ja Jevheni aikovat seurata perässä, jos pariskunnan muutto onnistuu.

Marko Mäki-Hakolan mukaan Alinan ja Jevhenin unelma on realistinen.

– On se, meillä on tosi kova työvoimapula maaseutualalla. On paljon ihmisiä, jotka ovat työluvilla ympärivuotisesti. Työikäisille, jotka ovat valmiita tekemään töitä, se on hyvä tavoite, sanoo Mäki-Hakola.

Suurin osa ukrainalaisia

Alina ja Jevheni tulevat Suomeen kausityötodistuksella. Se oikeuttaa kolmen kuukauden työskentelyyn.

Alkuvuodesta kausityötodistuksia oli myönnetty 9 215, joista lähes kaikki ukrainalaisille. Vain vajaa sata lupaa oli myönnetty muista maista tuleville.

Kausityöoleskelulupa oikeuttaa yhdeksän kuukauden työskentelyyn. Niistäkin valtaosa on myönnetty ukrainalaisille.

– Kun työkomennus on päättymässä, tulee aina nostalginen tunne. Ei tekisi mieli lähteä pois Suomesta, Jevheni sanoo.

– Rakastamme Ukrainaa, mutta elämä on vain helpompaa Suomessa, hän jatkaa.

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon klo 23:een saakka.

Lue lisää:

Kausityöntekijät saapuvat koronaturvallisesti Suomeen – lento Ukrainasta toi jo ensimmäiset

Viime kevään hämminki tuskin toistuu: Suomeen lennätetään moninkertainen määrä ulkomaisia kausityöntekijöitä – kun ukrainalaiset tulevat, Jukkolan perhe käy heidän puolestaan kaupassa