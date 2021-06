Katso tästä, miten Intia palaa arkeen – metroasemia ja liikkeitä auki, rokotuksia ovelta ovelle

Intian koronaepidemia on helpottanut kesän alussa. Eilen tartuntamäärät olivat alhaisimmat yli kahteen kuukauteen. Päivittäisiä tapauksia oli maanantaina yli 60 000, kun enimmillään vuorokaudessa sairastui yli 315 000 ihmistä.

Intian pääkaupungin New Delhin ja kaupallisen keskuksen Mumbain kadut ovat autioita harvoin. Liikenneruuhkat ovat paikoin lähes tauottomia.

Kevään aikana molemmat suurkaupungit ovat hiljentyneet, ankarat rajoitukset ovat purreet ja maaseudulta tulleet siirtotyöläiset ovat palanneet kotiseudulleen.

Höllemmät rajoitukset ovat olleet voimassa runsaan viikon ja arki palaa pikkuhiljaa.

Kaupoissa on vielä hiljaista, sillä asiakkaita on liikkeellä uutistoimisto Afp:n ja Reutersin mukaan vähemmän kuin koronapandemiaa edeltävänä aikana.

Metroasemista on käytössä vajaa puolet.

Rokotusryhmät kiertävät kodeissa

Epidemia aiheutti kaaoksen sairaaloihin, pulaa on muun muassa lisähapesta ja sairaalapaikoista. Nyt rokotuksia yritetään vauhdittaa jalkauttamalla terveydenhoitohenkilöstöä. Rokotusryhmät kiertävät ovelta ovella antamassa pistoksia yli 45-vuotiaille.

Rokotteita valmistava Intia on varannut valmisteita viennin omaan käyttöön, sillä vajaan miljardin asukkaan Intiassa rokotteen on saanut vain viisi prosenttia väestöstä. Lääkärit ovat huolissaan erityisesti New Delhin avaamisesta.

