Suomen ensimmäinen vaelluskalojen kiinniottolaite käynnistyi Lieksassa – pitkän linjan kalamies: "Vaikea sanoa, kuinka paljon kalaa tästä menee"

Pohjois-Karjalan Lieksassa on otettu käyttöön Suomen ensimmäinen vaelluskalojen kiinniottolaite. Pankakosken voimalaitoksella sijaitsevan laitteen tarkoituksena on elvyttää Lieksanjoen järvilohi- ja järvitaimenkantoja.

Patoon rakennettu laite koostuu kahdesta altaasta, jotka ovat entisessä tukkinippujen siirtotilassa. Vaelluskalan poikaset eli smoltit ohjataan laitteeseen keinotekoisella virtauksella, minkä jälkeen ne erkanevat muista, isommista kaloista omaan altaaseensa.

Pankakosken vaelluskalojen kiinniottolaite on rakennettu voimalan entiseen tukkinippujen siirtoaltaaseen. Kuva: Kemijoki Oy

Viimeisessä vaiheessa poikaset lasketaan keräilyastiaan ja nukutetaan. Mittausten, punnitusten ja sirutuksen jälkeen ne siirretään autokyytiin.

– Lopullinen koti smolteille on Pielisjärvi, parinkymmenen kilometrin päässä. Laskupaikka on jo katsottuna Kinahmonsalmella, Pielisen-Karjalan kalatalousalueen puheenjohtaja Jukka Turunen kertoo.

Osa vuosien elvytystyötä

Yli miljoona euroa maksaneen laitteen kustannuksista vastaa Pankakosken voimalan omistava Kemijoki Oy. Hanketta tukee maa- ja metsätalousministeriö osana vaelluskalojen elinoloja parantavaa ohjelmaa.

Suunnittelussa ja ideoinnissa mukana ollut Turunen kertoo laitteen olevan käynnissä aluksi kesäkuun loppuun. Tuona aikana laite tyhjennetään joka toinen päivä ja smoltteja kuljetetaan Pieliselle tarpeen mukaan.

– Meitä on tähän hommaan sitoutuneena kuusi henkilöä. Saamme työstä korvauksen ja hyvän mielen. Nuoria tietysti toivoisi tällaiseen suojelutyöhön mukaan, Turunen pohtii.

Pielisen-Karjalan kalatalousalueen puheenjohtaja Jukka Turunen on yksi kiinniottokoneen operoijista. Konetta pyöritetään joka päivä ainakin kesäkuun loppuun. Kuva: Petri Karvinen / Yle

Lieksan seudulla on viime vuosina satsattu voimakkaasti vaelluskalojen olojen parantamiseen. Työ on pitänyt sisällään muun muassa koskien kunnostusta, emokalojen pyytämistä ja kalastusrajoitusten selkiyttämistä.

Jukka Turusen mukaan uusi kiinniottolaite näyttää, kuinka paljon aiempi työ on tuottanut tulosta.

– On vielä vaikea sanoa, kuinka paljon kalaa tästä menee läpi. Nyt se selviää - ja samalla jokainen vaelluskala saa sirun, joka helpottaa kannan kehityksen seuraamista.

"Nyt viimeistään pitää toimia"

Järvilohi on Suomessa äärimmäisen uhanalainen. Se on myös Pohjois-Karjalan maakuntakala, mikä Turusen arvion mukaan voi vaikuttaa lajin suojeluhalukkuuteen Lieksan seudulla.

Lieksanjoen vesistön järvilohikanta on tällä hetkellä lähes täysin istutusten varassa, eikä järvitaimenellakaan mene paljon paremmin. Turunen uskoo lajien pelastamisen olevan mahdollista, mutta hän huomauttaa ajan olevan vähissä.

– Nyt viimeistään näihin toimiin on alettava, ja on onneksi alettukin. Vaelluskalojen tilanteesta on puhuttu Lieksassa ainakin 20 vuotta, mutta viimeiset viisi-kuusi vuotta ovat olleet sellaisia, että jotain on oikeasti tehtykin, hän kuvailee.

Vaelluskaloihin asennettavat mikrosirut antavat tärkeää tietoja järvilohen ja -taimenen liikehdinnästä. Kuva: Petri Karvinen / Yle

Pitkän linjan kalamies Turuselle järvilohi ja järvitaimen ovat sydäntä lähellä. Hän on ilahtunut, että Suomen aiemmalla ja nykyisellä hallituksella on ollut intoa satsata vaelluskalojen suojeluun.

– Nämä lajit ovat maailmanlaajuisestikin ajatellen ainutlaatuisia. Nyt, viiden vuoden elvyttämisen ja kiinniottolaitteen myötä, näemme ehkä merkkejä tulevaisuudesta, hän toivoo.

Lue lisää:

Varkauden Ämmäkoskeen suunnitellaan vaelluskaloja varten padon ohittavaa uomaa

Alisella Kemijoella selvitetään kesän ajan lohikannan kokoa ja kalateiden toimivuutta