Janakkalassa laajalle levinneen rottaongelman syy on arvoitus

Rotta voi olla kantajana monille haitallisille ja tarttuville taudeille. Kuvituskuva. Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Janakkalan Tervakoskella on tehty useita havaintoja rotista ja niiden aiheuttamista tuhoista. Viranomaisille on tehty ilmoituksia rotista Tammirannan, Majakanmäen sekä Vipukorven alueilta. Rottaongelma koskee lähes puolta Tervakosken taajamaa, ja muun muassa huvipuisto Puuhamaan naapurustossa on tehty havintoja rotista.

– Ilmoituksia rottahavainnosta on tullut kourallisen verran, mutta moni on ilmoittanut soittavansa myös naapurin puolesta kertoen rottaongelman vaivaavan, kertoo terveystarkastaja Keijo Paakkunainen Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän terveysvalvonnasta.

Ensimmäinen havainto Tervakoskella tehtiin noin kuukausi sitten. Yleensä rotat seuraavat biojätteitä tai muita roskia.

– Selvää syytä rottaongelmaan emme toistaiseksi tiedä. Asuinalueet vaikuttavat siisteiltä ja jäteastiat asuinalueilla ovat ehjiä, Paakkunainen kertoo.

Rotat ovat mikrobiologinen riski

Rotat ovat pääsääntöisesti ilta- ja yöeläimiä. Yleensä ihmiset havaitsevat tuholaisten aiheuttamia ongelmia useammin kuin näkevät itse jyrsijän.

Rotta voi olla kantajana monille haitallisille ja tarttuville taudeille, joista voi olla sekä haittaa että jopa vaaraa ihmisille ja lemmikkieläimille.

– Rotat ovat mikrobiologinen riski. Pikkulasten leikit hiekkalaatikolla voivatkin nyt olla riski, sillä hiekan seassa voi olla rottien ulostetta, muistuttaa terveystarkastaja Keijo Paakkunainen.

Janakkalan Tervakoskella jotkut asukkaat ovat turvautuneet tuholaistorjujan apuun. Muutamia rottia on Paakkunaisen mukaan saatu jo pyydyksiin.

