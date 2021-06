Suositut Thermacell-hyttystorjuntalaitteet vedetään pois myynnistä Partioaitassa – yhtiön mukaan kyseessä on varotoimenpide

Thermacell-laitteita on markkinoitu näyttävästi kuluvana kesänä.

Thermacell-laitteita on markkinoitu näyttävästi kuluvana kesänä.

Partioaitta on tehnyt laitteiden maahantuojalle selvityspyynnön. Sosiaalisessa mediassa on viikonlopun ja alkuviikon aikana esitetty väitteitä, joiden mukaan Thermacell-hyttystorjuntalaitteet ovat haitallisia ympäristölle.

Retkeily- ja ulkoiluvarusteisiin erikoistunut Partioaitta oy on vetänyt myynnistä Thermacell-hyttystorjuntalaitteet. Viikonlopun ja alkuviikon aikana sosiaalisessa mediassa on esitetty väitteitä, joiden mukaan laitteet voivat olla haitallisia ympäristölle.

Partioaitan valikoimapäällikön Markus Mäkisen mukaan päätös tuotteiden vetämisestä pois myynnistä tehtiin varotoimenpiteenä. Yritys odottaa, että tuotteen ympäristövaikutuksista saadaan lisätietoa.

– Asiakaspalautteen perusteella teimme päätöksen, että vastuullisena toimijana meidän on syytä vetää laite myynnistä, kunnes saamme asiasta lisätietoa.

Partioaitta on tehnyt laitteen maahantuojalle selvityspyynnön laitteen ympäristövaikutuksista.

Mäkisen mukaan asiakkaiden esittämä huoli liittyy erityisesti laitteen vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen ja eliöstöön.

– Toivomme saavamme selvityksen siitä, mihin laitteen toiminta todellisuudessa perustuu.

Jos väitteet laitteen ympäristöhaitoista ilmenisivätkin perusteettomiksi, yritys voisi harkita laitteen ottamista takaisin valikoimiinsa. Päätös tehdään kuitenkin erikseen.

– Jos on pienikin mahdollisuus, että jotain ongelmia on, me mieluummin katsomme asian rauhassa ja odotamme selvityksien tuloksia, Mäkinen summaa.

Maahantuoja: Laite on turvallinen

Thermacell-laitteiden maahantuoja Proviter oy:n toimitusjohtaja Tom Kreutzman painottaa, että laite on saanut Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin hyväksynnän.

– Käyttöohjeiden mukaan käytettynä laitteemme on turvallinen ihmisille, ympäristölle ja hyönteisille, toimitusjohtaja sanoo.

Maahantuojan tietoon on tullut vain yksi jälleenmyyjä, joka on vetänyt tuotteet myynnistä.

– Tietooni ei ole myöskään tullut yhtään raporttia, joka olisi ristiriidassa sen kanssa, mitä tuotteesta kerromme.

Maahantuontiyritys painottaa, että aiheesta käyty keskustelu on tärkeää. Toimitusjohtaja epäilee, että Thermacell-tuotemerkin laitteet ovat joutuneet somekeskustelun keskiöön siksi, että laitetta on markkinoitu runsaasti.

Metsähallituksen Luontoon.fi-sivuston mukaan höyrystettävien hyönteismyrkkyjen tehoaineet ovat myrkyllisiä vesieliöille ja pölyttäjille. Sivuston mukaan niitä ei tulisi käyttää pienvesien, kukkivien kasvien tai pölyttäjähyönteisten pesien lähellä.

Thermacell-laitteille on myynnissä myös kantolaukkuja. Toimitusjohtajan mukaaan ne on kuitenkin tarkoitettu vain laitteen kuljettamiseen.

– Aiomme tarkistaa myös markkinointiviestintäämme ja selvittää, jos siellä on ristiriitoja laitteen käyttöohjeen mukaisen käytön kanssa, Kreutzman arvioi.

Laitteissa käytetään pralletriinityynyjä

Kevään ja alkukesän sääolosuhteet ovat olleet otolliset hyttysten lisääntymiselle. Sara Vertanen

Tänä kesänä hyttysiä on ollut poikkeuksellisen runsaasti, ja hyttystorjunnan kysynnän kasvu on huomattu myös torjuntalaitteiden valmistukseen erikoistuneissa yrityksissä. Esimerkiksi Thermacell-hyttystorjuntalaitteita, joissa käytetään hyönteismyrkky pralletriinia, on markkinoitu näkyvästi.

Laitteessa käytetään pralletriinityynyjä, joita lämmitetään butaanin avulla. Kun tyynyt lämpiävät, vaikuttava aine höyrystyy. Laitteen maahantuojan verkkosivuillaan ilmoittamien tietojen mukaan laitteen ympärille muodostuvan "suoja-alueen" koko on noin 20 m2.