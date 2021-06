"Yhdet jalat pois kopista!" – äiti ja viisivuotias lapsi säikähtivät, kun lapsi ei olisikaan saanut tulla mukaan äänestyskoppiin

Vaalilautakunta päättää tapauskohtaisesti, saako lapsi tulla huoltajansa mukaan äänestyskoppiin. Jos lapsi osaa lukea ja ymmärtää jo nimien ja numeroiden päälle, häntä ei saa ottaa mukaan koppiin. Oleellisinta on, että vaalisalaisuus säilyy.

Kuusankoskelainen Mari Lampén kävi äänestämässä kuntavaaleissa vaalipäivänä Kymintehtaan koululla Kouvolassa. Hänen viisivuotias lapsensa tuli mukaan äänestyskoppiin. Lampén oli jo ehtinyt kirjoittaa ehdokkaan numeron äänestyslippuun.

– Yhtäkkiä alkoi kuulua hirveä metakka. Vanhempi ihminen huusi, että yhdet jalat pois kopista, kertoo Lampén.

Hän säikähti lapsensa kanssa. Vaalivirkailijan huudahdus oli osoitettu heille, sillä lapsi ei olisikaan saanut tulla mukaan äänestyskoppiin.

Äänestyshetkestä tuli rauhaton

Lampén pohtii, miksi lasta koskevasta rajoituksesta ei kerrottu aiemmin.

– Menimme kuitenkin usean virkailijan ohitse ja kukaan ei sanonut mitään, ennen kuin vaalirauha tavallaan itsellänikin katkesi, sanoo Lampén.

Äänestettyään Lampén kertoi vaalivirkailijoille, ettei halunnut jättää lastaan vieraiden ihmisten kanssa vaalipaikalle äänestyksen ajaksi.

Silloin vaalivirkailijat kertoivat Lampénille, että jos lapsi vaikka ymmärtäisi numeroita tai jostain syystä rikkoisi vaalisalaisuuden, lapsi ei olisi saanut olla mukana kopissa.

Kokemus oli ikävä niin äidille kuin lapselle.

– Lapsi sanoi, että hän ei enää tule äänestyspaikalle, kertoo Lampén.

Lähtökohtaisesti äänestäjä on kopissa yksin

Oikeusministeriön vaalijohtajan Arto Jääskeläisen mukaan äänestyspaikan vaalilautakunta on reagoinut liian hitaasti, mikäli lapsi on jo ehtinyt mukaan koppiin ja tilanteeseen on puututtu vasta silloin.

– Ennen koppiin menoa pitää jo todeta, että lapsi ei voi mennä koppiin, kertoo Jääskeläinen.

Äänestyspaikoilla on voimassa selkeä sääntö.

– Lähtökohta on se, että äänestyskopissa on kukin äänestäjä yksin, sanoo Jääskeläinen.

Äänestyspaikalla oleva vaalilautakunta voi Jääskeläisen mukaan kuitenkin suostua siihen, että lapsi on mukana äänestyskopissa. Vaalilautakunta tekee päätöksen tapauskohtaisesti lapsen iän mukaan ja arvioi myös sitä, onko lapsi häiriöksi äänestystilanteessa.

– Jos lapsi on ihan taapero, joka ei vielä ymmärrä äänestämisen syvintä olemusta eikä numeroita, hänet on joskus voitu ottaa koppiin mukaankin, sanoo Jääskeläinen.

Lähtökohtaisesti äänestäjä on äänestyskopissa yksin. Arkistokuva Helsingistä Grundskolan Norsenin äänestyspaikalta. Silja Viitala / Yle

Vaalilautakunta huolehtii vaalisalaisuuden säilymisestä

Kouvolan keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan Markku Mikkolan (sd.) mukaan ennen vaaleja järjestettiin koulutustilaisuus vaalilautakuntien puheenjohtajille ja sihteereille.

Koulutustilaisuudessa on opastettu, että jos lapsi on sen ikäinen, että ymmärtää numerot, voi tulla tilanne, että lapsi voi kertoa numeron ääneen. Sen vuoksi tämän ikäistä lasta ei saa päästää koppiin. Iän arviointi on vaalilautakunnan omassa harkinnassa.

Mikkola ei ota tarkemmin kantaa Kymintehtaan koululla tapahtuneeseen äidin ja lapsen äänestystilanteeseen, sillä hän ei ole ollut paikalla tilanteessa.

– Tässä on selkeästi kysymys siitä, että vaalilautakunta vastaa vaalien toimittamisesta ja siihen liittyvien asioiden järjestämisestä. Tässä tapauksessa on ollut huoli siitä, että vaalisalaisuus ei säily, kertoo Mikkola.

Viisivuotias ei ole välttämättä liian vanha

Oikeusministeriön vaalijohtajan Arto Jääskeläisen mukaan taapero on käytännössä enintään lastentarhaikäinen lapsi. Jos lapsi on vähänkään varttuneempi, osaa lukea ja ymmärtää jo nimien ja numeroiden päälle, häntä ei saa ottaa mukaan äänestyskoppiin.

– Siinä on vaara vaalisalaisuuden murtumiseen, kertoo Jääskeläinen.

Viisivuotias lapsi ei välttämättä ole liian vanha menemään huoltajansa mukaan äänestyskoppiin. Jääskeläisen mukaan tämä on kuitenkin aina tapauskohtaista. Ei ole olemassa suositusta tai lakia, joka määrittelisi tarkasti esimerkiksi lapsen iän tai pituuden perusteella, saako koppiin tulla mukaan.

– Jos vaalilautakunta sanoo, että sinne eivät taaperotkaan mene mukaan, silloin ei mennä. Silloin vaalilautakunta katsoo, että tämä on välttämätöntä järjestyksen ylläpitämiseksi, sanoo Jääskeläinen.

Oleellisinta on Jääskeläisen mukaan se, että vaalisalaisuus ei paljastu taaperonkaan kautta. Hän saattaisi hihkaista kirjoitetun numeron ääneen.

Vaalilautakunta pitää yllä järjestystä äänestyspaikalla. Arkistokuva Helsingistä Grundskolan Norsenin äänestyspaikalta. Silja Viitala / Yle

Äiti lähetti palautetta

Äänestysreissulta palattuaan Mari Lampén kirjoitti äänestyskokemuksestaan sosiaaliseen mediaan ja lähetti myös virallista palautetta vaalien verkkopalvelussa.

– Toivoisin, että lapset saisivat tulla mukaan ja ymmärtäisivät, mitä sinä päivänä tehdään. Kannustettaisiin lapset ja nuoret myöhemmin mukaan päättämään asioistamme, kertoo Lampén.

