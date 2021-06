Onko Quentin Tarantinosta kirjailijaksi ja löytyykö Lucinda Rileyn suosikkisarjan seitsemäs sisar? Lue 9 kirjavinkkiä kesään

Kesällä on aikaa lukea tai kuunnella äänikirjoja. Kokosimme yhdeksän kirjan listan, jossa on mukana tuoreita uutuuksia ja ajankohtaisia klassikoita. Mikä parasta, kirjastot saivat vihdoin avata ovensa koko maassa, joten luettavaa riittää koko kesäksi. Jutun lopussa voit vinkata omat suosikkisi kesäksi.

1. Lucinda Riley: Kadonnut sisar

Lucinda Rileyn menestyssarjan seitsemäs osa ehdittiin julkaista maailmanlaajuisesti juuri ennen kirjailijan yllättävää kuolemaa. Riley menehtyi viime viikolla syöpään vain 55 vuoden iässä .

Kirjailija Lucinda Riley on kuollut

Seitsemän sisarta -sarja on ollut valtava menestys maailmalla. Suomessa kuusi aiempaa osaa ovat olleet kuunnelluimpia äänikirjoja. Kirjat kertovat kuudesta sisaresta, jotka on adoptoitu ympäri maailmaa. Seitsemännessä osassa sisarusparvi ryhtyy etsimään kadonnutta sisartaan, josta edesmennyt adoptioisä on jättänyt vain muutamia vihjeitä.

Kirjan seurassa voi korvata kesälomamatkat, sillä siinä matkustellaan aina Uudesta-Seelannista Irlantiin saakka. Yli 800 sivuisessa romaanissa liikutaan sarjalle uskolliseen tapaan menneen ja nykyhetken välillä. Kirjan ovat kääntäneet yhdessä Hilkka ja Tuukka Pekkanen.

8 vuotta sitten Lucinda Riley katseli taivaalle ja mietti, mitä kokkaisi perheelleen – silloin syntyi idea kirjasarjasta, josta tuli maailmanmenestys

2. Amanda Gorman: Kukkula jolle kiipeämme

Tämän vuoden kirjallisuussensaatio on ehdottomasti nuori yhdysvaltalaisrunoilija Amanda Gorman, joka ihastutti Joe Bidenin virkaanastujaisjuhlallisuuksissa valovoimaisella esiintymisellään.

Hänen runonsa käännettiin pikavauhtia myös suomeksi. Käännöstyön tekivät yhdessä Laura Eklund Nhaga ja Aura Nurmi. Kääntäjät valittiin tarkkaan, sillä esimerkiksi Hollannissa kääntäjävalinta aiheutti närää.

Tulevaisuuden uskoa ja menneisyyden ymmärrystä tihkuva runo on varmasti yksi kesän hittilahjoista nuorille.

22-vuotiaasta Amanda Gormanista tuli supertähti, kun hän esiintyi Joe Bidenin virkaanastujaistilaisuudessa tammikuussa.

3. Ann-Luise Bertell: Oma maa

Jos Finlandia- ja Runeberg-ehdokkaana olleen Heimanin lukeminen tyssäsi ruotsin kieleen, nyt helpottaa. Vappu Orlovin juuri suomentama sukuromaani kertoo usean sukupolven elämästä ruotsinkielisellä Pohjanmaalla.

Kirjassa seurataan pohjalaismiehen elämänkaarta lapsuudesta vanhuuteen. Mukaan kietoutuu myös muuta sukua. Päähenkilöä painavat kotitilan ja perinteiden taakat. Tarina on tuttu, mutta Ann-Luise Bertellin kyky kertoa on tarkka ja omaperäinen.

Bertell on ammentanut romaaniinsa isoisänsä tarinoista. Pohjanmaalla asuva Bertell on paremmin tunnettu teatteripiireissä. Hän on näytellyt, ohjannut, käsikirjoittanut, ja parhaillaan hän on Wasa Teaterin johtajana.

Oma maa on ensimmäinen suomennettu teos Ann-Luise Bertelliltä. Kuva: WSOY

4. Hanna Brotherus: Ainoa kotini

Keväällä ilmestyi paljon esikoisromaaneja. Yksi puhutuimmista on ollut Hanna Brotheruksen omakohtainen tilitys Ainoa kotini. Se on ollut suosittu etenkin äänikirjana, jonka Brotherus lukee itse.

Tanssijana ja koreografina tunnettu Hanna Brotherus kertoo hämmentävän avoimesti omasta elämästään, mutta ehkä juuri vilpittömyys tekee kerronnasta samastuttava ja yleismaailmallista. Näkökulma on vahvasti kehollinen, mikä on tanssijalle luontevaa. Tarkat havainnot ja kiteytykset tekevät romaanista ajoittain jopa hauskan, vaikka kirjassa on paljon myös surua.

Tanssija ja koreografi Hanna Brotheruksen esikoisteos on vahvasti omaelämäkerrallinen.

5. Eeva Joenpellon tuotanto

Tällä viikolla tuli kuluneeksi 100 vuotta Eeva Joenpellon syntymästä. Koronapandemian takia juhlinta on siirretty syksyyn, mutta laajaan tuotantoon kannattaa tutustua viimeistään nyt.

Joenpelto kirjoitti pitkän uransa aikana 26 teosta. Parhaiten hänet tunnetaan Lohja-sarjastaan, johon kuuluu neljä osaa. Finlandia-palkinnon Joenpelto sai vuonna 1994 romaanillaan Tuomari Müller, hieno mies.

Jos koko tuotannon lukeminen tuntuu liian raskaalta urakalta, kannattaa lukea kirjallisuustoimittaja Suvi Aholan teos Mitä Eeva Joenpelto todella sanoi? Esseissä käydään läpi Joenpellon tekstejä ja elämää.

Vuonna 2004 kuollut Joenpelto eli värikkään ja traagisenkin elämän. Hän kuului aikansa merkittäviin kulttuurivaikuttajiin.

Kirjailija Eeva Joenpelto oli aikansa merkittävä kulttuurivaikuttaja. Kuva: WSOY

6. Eeva-Liisa Mannerin tuotanto

Tänä vuonna juhlitaan maamme suuria naiskirjailijoita, sillä myös Eeva-Liisa Mannerin syntymästä tulee kuluneeksi 100 vuotta. Juhlallisuudet ajoittuvat joulukuulle, joten kesällä voi ottaa hyvän etukenon juhlavuoteen ja tutustua Mannerin runouteen.

Läpimurtoteoksena pidetään vuonna 1956 ilmestynyttä Tämä matka -kokoelmaa. Manner oli paitsi modernistisen runouden uranuurtaja myös prosaisti ja näytelmäkirjailija. Lisäksi hän käänsi paljon kirjallisuutta.

Syksyllä ilmestyy Tammen kustantamana Mannerin kootut runot. Lisäksi tulossa on Mannerin ystävän Marja-Leena Tuurnan kirjoittama elämäkerta.

7. Quentin Tarantino: Once Upon a Time In Hollywood

Nyt jännittää: miten sujuu romaanin kirjoittaminen elokuvaohjaaja Quentin Tarantinolta? Esikoisromaanissaan Tarantino syventää ja laventaa samannimisen menestyselokuvan henkilöhahmoja ja teemoja. Teos seuraa hiipuvan näyttelijän ja hänen sijaisnäyttelijänsä edesottamuksia Hollywoodissa.

Vuonna 2019 ensi-iltansa saanutta Once Upon a Time In Hollywood -elokuvaa tähdittivät muun muassa Brad Pitt ja Leonardo di Caprio. Elokuva voitti kaksi Oscaria ja kolme Golden Globe -palkintoa.

Tarantinon esikoisromaani julkaistaan maailmanlaajuisesti samaan aikaan 29. kesäkuuta. Kirjan suomentaja on Juha Ahokas.

Romaanin jälkeen Quentin Tarantino aikoo kirjoittaa legendaarisesta kriitikosta Pauline Kaelista. Kuva on vuodelta 2016. Kuva: EPA/Abir Sultan

8. Niko Rantsi: Kuka viereesi jää

Niko Rantsi kuuluu siihen kasvavaan poliisijoukkoon, joka on ryhtynyt dekkarikirjailijaksi. Rantsi on tehnyt pitkän uran KRP:ssä ja ollut mukana muun muassa Turun puukotustapauksen tutkinnassa ja tsunamiuhrien tunnistamisessa. Kuka viereesi jää on Rantsin toinen romaani.

Kun rikospoliisi kirjoittaa dekkarin, on selvää, että kerronta on uskottavaa. Toisessa teoksessa pääteemaksi nousee rankan poliisityön ja yksityiselämän yhteensovittaminen. Rikostutkinnan ohella molemmat päähenkilöt kipuilevat perhe-elämän kanssa.

31 vuoden ura poliisina näkyy Niko Rantsin dekkareissa poliisin työn monipuolisena kuvaamisena. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

KRP:n rikostutkija Niko Rantsi on kokenut kollegojen murhan ja tsunamin uhrien omaisten tuskan – uudessa dekkarissaan hän kuvaa poliisin työn armottomia uhrauksia

9. Niina Mero: Romanssin sankari

Kesä mielletään perinteisesti romanttisen viihdekirjallisuuden vuodenajaksi. Hämeenlinnalainen Niina Mero tuntee genren, sillä hän tekee väitöskirjaa viihdekirjallisuudesta.

Romanssin sankari on Meron toinen romaani. Uutuudessaan Mero kokeilee poikkeavaa näkökulmaa, sillä päähenkilönä on mies. Mero on kertonut haluavansa tutkia maskuliinisuutta ja sitä, millaisia odotuksia miehisyyteen liitetään. Kirjailija uskoo myös romanttisen viihdekirjallisuuden moniäänisyyden lisääntyvän tulevaisuudessa.

Romanssin sankari kirjassa seikkaillaan kesäisissä järvimaisemissa ja yöttömässä yössä.

