Tuhannet jalkapallofanit vyöryvät lähes kuolleeksi hiljentyneille raja-asemille – luukut avataan jo neljältä yöllä

Suomalaisten jalkapallofanien odotetaan matkustavan Venäjälle pääosin tänään ja huomenna seuraamaan Suomi–Venäjä-karsintaottelua. Ottelu pelataan huomenna Pietarissa, jonne Lappeenrannasta on matkaa vain reilut 200 kilometriä.

Kouvolalainen jalkapallofani Jussi Eskola on ottanut huolellisesti selvää, mitä poikkeuksellisina aikoina Venäjälle matkustaminen vaatii. Hän on myös kuullut kokemuksia rajamuodollisuuksista edellisenä päivänä matkustaneilta EM-kisaturisteilta.

– Hölmöimmät oli eilen unohtaneet Fan ID:n, kun eivät olleet tajunneet, että ei siitä pelkällä ottelulipulla pääse yli.

Suomen maajoukkueen kannattajat Tea Suuronen (vas.), Juuso Tolsa ja Jussi Eskola valmistautuvat Pietariin lähtöön. Kuva: Kiira Ikävalko / Yle

Lähtökohtaisesti Venäjälle matkustamista varten tarvitaan aina viisumi, mutta EM-ottelulipun hankkineet matkustajat voivat rekisteröityä Fan ID -kisapassin haltijoiksi ja matkustaa sen avulla viisumivapaasti Venäjälle. Fan ID:n avulla voi matkustaa Venäjälle ja takaisin useamman kerran kaikilla kulkuvälineillä kisojen alla ja niiden aikana.

Eskola hankki liput kaikkiin Suomen peleihin jalkapallon EM-kisoihin Kööpenhaminaan ja Pietariin jo loppuvuodesta 2019. Korona siirsi kisat, ja laittoi Eskolankin matkasuunnitelmat uusiksi.

Nyt Eskola seurueineen on pakannut laukkunsa ja on vihdoin valmiina suuntaamaan kohti Pietaria. Ison pelikierroksen sijaan ohjelmassa on kuitenkin vain yksi ottelu.

– Pähkäilin sen niin, että on vähän liian riskaabeliä lähteä ensin Tanskaan, sitten tulla himassa käymään ja sitten koettaa kikkailla Venäjälle itsensä. Päätin nyt sitten käydä vain tämän yhden matsin.

Yölläkin koronatestiin rajalla

Suomen kaakkoisrajalla on valmistauduttu suomalaisten kisaturistien matkaamiseen Venäjällä pelattaviin jalkapallon EM-kisoihin kuumeisesti. Valmistautuminen aloitettiin keväällä heti Suomen otteluiden ajankohtien selvittyä.

Raja-asemilla tarkastuspisteitä avataan huomattavasti enemmän kuin normaalitilanteessa.

Lappeenrannan Nuijamaan ja hiemen etelämmässä sijaitsevan Virolahden Vaalimaan rajanylityspaikoilla on lisätty miehitystä, joten raja on auki henkilöliikenteelle koko keskiviikon ja torstain välisen yön. Myös koronatestaus on mahdollista yöllä.

Rajanylityspaikat avautuvat huomenna keskiviikkona jo neljältä aamulla ja sulkeutuvat vasta puoli kymmeneltä torstai-iltana.

Rajalla on viime aikoina ollut maahantulorajoitusten vuoksi hyvin hiljaista. Muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on nytkin kehottanut seuraamaan EM-kisoja kotisohvalta.

Raja on auki henkilöliikenteelle koko keskiviikon ja torstain välisen yön, jolloin myös koronatestiin pääsee. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Tästä huolimatta raja-asemille odotetaan yhteensä noin 4 500 matkustajaa peliä kohden. Rajan ylittävältä kisaturistilta vaaditaan passi ja kolmen vuorokauden sisällä saatu negatiivinen koronatestitulos sekä Fan ID . Ensimmäiset ovat saattaneet hyödyntää Fan ID-kisapassiaan jo ennen Suomen otteluita, 29. toukokuuta alkaen .

Lipun varjolla pidemmäksi aikaa?

Lappeenrantalainen kuljetusyritys HH-kuriiri valmistautuu kuljettamaan ihmisiä pienellä bussilla Lappeenrannan rautatieasemalta Viipuriin. Sieltä matka jatkuu paikallisjunalla Pietariin.

Yrittäjä Jukka Jyrkisen mukaan monet ovat jäämässä Venäjälle pidemmäksikin aikaa kuin yhden ottelun ajaksi.

– Veikkaan, että kun nyt pitkästä aikaa jollakin dokumentilla pääsee Venäjälle ja Pietariin, niin ilmeisesti jotkut nyt käyttävät sitä vaihtoehtoa hyväkseen ja katsovat kaupunkia muutenkin. Jyrkinen sanoo.

Jukka Jyrkinen kuljettaa kisaturistit Viipuriin asti. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Eräs HH-kuriirin auton kyytiin hyppääjistä on helsinkiläinen Alex Hakkarainen, joka on lähdössä Suomen EM-ottelun vuoksi nyt ensimmäistä kertaa Venäjälle korkein odotuksin.

– Vähän on ennakkoluuloja Venäjästä, mutta niitä lähdetään nyt päihittämään.

Ottelun lisäksi myös nähtävyydet kuuluvat Hakkaraisen ohjelmaan. Reissulla on tarkoitus viipyä viikko.

– Silloin kun Suomi varmisti kisapaikan, päätettiin, että mennään keinolla millä hyvänsä, Hakkarainen kertoo.

Alex Hakkarainen toivoo voittoa Suomen ja Venäjän välisessä ottelussa keskiviikkona. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Epidemiatilanne huolettaa Hakkaraista hieman, mutta tarkoitus on käyttäytyä vastuullisesti.

– Huolehditaan, ettei ainakaan omalta osaltamme levitetä mitään. Meillä on pari päivää sitten hankitut negatiiviset testitulokset.

Ruuhkiin on pakko varautua

Vielä tiistaiaamuna Nuijamaan rajanylityspaikalla näkyi vain muutamia autoja odottamassa yli pääsyä.

Nuijamaan rajatarkastusaseman päällikkö Ilkka Tuomikko arvioi, että ottelua kohden Nuijamaan kautta itärajan yli Venäjälle ja takaisin kulkee enimmillään jopa 2 000–3 000 matkustajaa suuntaansa.

Nuijamaan rajatarkastusaseman päällikkö Ilkka Tuomikko toivoo, että matkailijat jakautuisivat tasaisesti Nuijamaalle ja Vaalimaalle. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Tuomikko toivoo, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulta ja Varsinais-Suomesta tullessa käytettäisiin Vaalimaan ja muualta tullessa Nuijamaan raja-asemaa, jotta ruuhkat jakautuisivat tasaisemmin.

Palvelupäällikkö Virpi Aralinna Etekä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotesta kertoo, että terveyshenkilökuntaa on lisätty vilkkaille ajoille. Myös rajaviranomaiset tekevät virka-apuna osan terveystarkastuksista.

Mikäli terveysasiakirjat eivät ole kunnossa, rajan ylittäjä ohjataan terveysneuvontaan ja mahdollisesti koronatestiin. SPR:n vapaaehtoiset ovat paikalla ohjeistamassa matkustajia jo ennen terveysneuvontaa.

Palvelupäällikkö Virpi Aralinna korostaa, että ruuhkia on luvassa huolellisesta valmistautumisesta huolimatta. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Ruuhkiin kannattaa silti varautua sekä meno- että paluumatkalla.

– Toivomme, että mahdollisimman moni olisi kuullut jo Finentrystä ja kirjautuneet sinne. Se ehdottomasti jouduttaa rajaprosessia, Aralinna sanoo.

Finentry-palvelun avulla maahantulija voi kartoittaa jo ennen matkaa tai sen aikana Suomeen saapumisen toimintaohjeita sekä varata ajan Suomessa tehtävään koronavirustestiin ja saada tiedon tuloksesta.

Rajan yli testattuna, rokotettuna tai aiemmin sairastaneena

Rajan ylittämiseen vaadittava koronatesti on hoidettava itse etukäteen yksityisen terveydenhuollon kautta.

Kisaturisti Jussi Eskola tietää, että myös julkista terveydenhuoltoa on testien vuoksi kuormitettu.

– Sanotaan näin, että julkisen puolen koronatestiin pääsee, kun sanoo, että on aivastanut. Kaikki eivät välttämättä ole maksaneet noin 200 euron testiä. Saattoivat kuormittaa tässä tapauksessa ihan tuota HUSiakin, Eskola maalailee.

Koronatestiin joutuu rajalla, jos nenänielunäytteestä saatua, voimassaolevaa negatiivista testitulosta ei jostakin syystä ole siellä esittää.

Vaihtoehtoisesti rajan ylittämisen mahdollistaa voimassa olevaa rokotussarja tai todistus puolen vuoden aikana sairastetusta koronaviruksesta. Näidenkin puuttuessa koronatesti on rajalla edessä, mikä luonnollisesti hidastaa rajan ylittämistä.

Terveysriskiä vaikea arvioida

Eksoten palvelupäällikkö Virpi Aralinna sanoo, että kisoihin matkustamiseen liittyvää terevysriskiä on hyvin vaikea arvioida.

– Virallinen tieto Venäjän tautitilanteesta tuntuu vaihtelevan meillä terveydenhuollon ylimmillä viranomasillakin.

Etelä-Karjalassa kuluneen kahden viikon aikana noin puolet tartunnoista on todettu rajalla otetuista näytteistä. Kaikki rajalla testatut eivät toki kuitenkaan jää maakuntaan, vaan jatkavat matkaansa muualle Suomeen.

Aralinna toivoo kaikkien kisoihin menijöiden huolehtivan tarkasti hygieniasta ainakin kasvomaskeja käyttämllä ja käsiä pesemällä.