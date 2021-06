Näin koronarajoituksia puretaan tänään pääkaupunkiseudulla – Kokoontua saa aiempaa vapaammin, turvavälivaatimukset höllentyvät

Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI lieventää koronarajoituksia Uudellamaalla tästä päivästä alkaen.

Kiihtymisvaiheen alueilla eli pääkaupunkiseudulla, Keravalla ja Keski-Uudellamaalla voimaan tulevat tänään päivitetyt rajoitukset.

Perustasolle siirtyneillä alueilla Itä- ja Länsi-Uudellamaalla kokoontumisrajoitukset poistuvat kokonaan.

Tästä poikkeuksena Espoo ja Kauniainen pysyvät kuitenkin kiihtymisvaiheessa, eli niissä osa rajoituksista jää voimaan.

Koko maassa on edelleen voimassa tartuntatautilain pykälä 58 c. Pykälästä lisää jutun lopussa.

Kokosimme tähän juttuun tärkeimmät tänään tiistaina voimaan tulevat muutokset, jotka ovat voimassa ainakin 14. heinäkuuta saakka.

Uudet kokoontumisohjeet: kävijämääriä ei enää rajoiteta

Yleisötapahtumien kävijämääriä ei enää rajoiteta, mutta tapahtumilta velvoitetaan tiettyjen sääntöjen ja ohjeiden noudattamista.

Nämä uudet päätökset koskevat Helsinkiä, Espoota, Kauniaista, Vantaata, Hyvinkäätä, Järvenpäätä, Keravaa, Mäntsälää, Nurmijärveä, Pornaisia ja Tuusulaa.

Ulkotiloissa voi järjestää kokoontumisia ilman henkilömäärärajoitusta ja tarkkaan määriteltyjä turvavälejä, kunhan tapahtumassa noudatetaan tartuntatautilakia, THL:n hygienia- ja turvallisuusohjetta, ja fyysinen kontakti pystytään välttämään kokonaan.

Sisätiloissa voi järjestää yli kymmenen hengen kokoontumisia, kunhan tapahtumassa noudatetaan kahden metrin turvavälejä, tartuntatautilakia, THL:n hygienia- ja turvallisuusohjetta, ja fyysinen kontakti pystytään välttämään kokonaan.

Kokoontumisissa on noudatettava tartuntatautilakia (pykälä 58 c), joka velvoittaa tarjoamaan kävijöille mahdollisuuden käsien puhdistamiseen ja hygieniaohjeiden saamiseen. Lisäksi tiloja ja pintoja on puhdistettava tehostetusti. Oleskelu on järjestettävä sillä tavoin väljästi kuin se on tilanteesta riippuen mahdollista.

Lain edellytykset varsinaisen turvavälimääräyksen jatkamiselle eivät enää täyty, mutta käytännössä viranomaiset suosittavat vahvasti edelleen etäisyyksien pitämistä aina kun mahdollista.

Uudet harrastustoiminnan ja tilojen ohjeet

Lapset ja nuoret – vuonna 2001 syntyneet ja nuoremmat – saavat harrastaa kilpailutoimintaa kaupunkien hallinnoimissa sisätiloissa terveysturvallisuusohjeita noudattaen.

Kisojen yleisöä koskevat edelleen Etelä-Suomen aluehallintoviraston rajoitukset yleisötilaisuuksien osanottajamääristä.

Aikuisten harrastustoiminta mahdollistetaan kaupunkien hallinnoimissa sisätiloissa, mutta aikuisten liikuntaharrastukset ovat edelleen mahdollisia vain ulkotiloissa. Samat ohjeet koskevat yksityisiä toimijoita.

Kuntien avaamat julkiset tilat

Kirjastojen lukusalit

Ryhmätyötilat

Kulttuuritalojen ja muiden vastaavien esitys- ja opetustilat

Asiakaspalvelutilat

Asiakaspalvelutiloissa ei ole enää kaavamaisia asiakasmäärärajoituksia, vaan huolehditaan tilakohtaisin järjestelyin terveysturvallisuuden toteutumisesta.

Kunnat ja kaupungit päättävät itsenäisesti, avaavatko esimerkiksi kuntosaleja tai ryhmäliikuntaharrastustiloja. Aluehallintovirasto ei kuitenkaan enää aseta rajoituksia näiden toiminnalle. Julkisissa tiloissa on noudatettava tartuntalain pykälää 58 c.

Nämä rajoitukset säilyvät koko Uudellamaalla

Aiemmat suositukset etätyöstä

Aiemmat suositukset kasvomaskien käytöstä

Tartuntalain pykälä 58 c ja hygienia- ja turvallisuusohjeistus

Tartuntalain pykälä 58 c säätää minimivaatimukset, joita on noudatettava yleisölle avoimissa ja asiakkaille ja osallistujille varatuissa toimitiloissa ilman erillistä viranomaispäätöstä. Tällä hetkellä pykälä on voimassa 31. joulukuuta 2021 saakka.

Minimivaatimukset:

asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet.

tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään.

asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Näitä hygieniavaatimuksia vaaditaan useilta eri toimijoilta ja tapahtumapaikoilta. Tällaisia ovat esimerkiksi ulkokatsomot, huvipuistot, festivaalialueet, jonotusalueet, aulat, asiointitilat, opetus- ja harrastustilat, kuntosalit ja muut liikuntatilat. Ravintoloilla on omat ohjeistuksensa.

Lisäksi Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL ja Oikeus- ja kulttuuriministeriö OKM ovat laatineet hygienia- ja turvallisuusohjeistuksen (siirryt toiseen palveluun), minkä noudattamista vaaditaan tapahtumajärjestäjiltä. Ohjeistuksen minimivaatimukset ovat samat kuin tartuntatautilaissa, minkä lisäksi ohjeistuksessa annetaan käytännön suosituksia asioiden järjestämiseen.

Tartuntatautilain hygieniavaatimukset tai ohjeistukset eivät koske tiloja, joita käytetään yksityis- tai perhe-elämään liittyvään toimintaan.

Lue myös:

Uudenmaan koronaluokitus lieveni kiihtymisvaiheeseen, osa kunnista jo perustasolla – ravintolat saattavat olla auki kello 23 asti jo perjantaina