Varsinais-Suomi siirtyy koronan perustasolle keskiviikkona – kuorotkin saavat taas laulaa

Nollapäiviä on ollut alkukesän aikana jo kaksi, ja ilmaantuvuus on pysynyt matalana. suosituksiin tehdään pieniä helpotuksia, testeihin on yhä syytä hakeutua lievissäkin oireissa. Esimerkiksi Britanniassa on huomattu koronan oirekuvan muuttuminen.

Koronantorjuntabussi on kiertänyt Turun lähiöitä ja ollut vastassa muun muassa laivamatkustajia. Kuva toukokuun alusta Varissuolta. Kuva: Johanna Manu / Yle