Saaristomatkailu helpottuu, kun Turunmaan monenkirjavaa liikennettä niputetaan matkaketjuun

Matkustaminen Saaristomerellä helpottuu, kun reitti- ja aikataulutietoja digitoidaan ja niitä linkitetään keskenään.

Esimerkiksi Matkahuollon valtakunnallista reittiopasta täydennetään saariston laivaliikenteen aikatauluilla.

Hyvällä ilmalla Östern-aluksen aurinkokansi täyttyy. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

Ensimmäisinä oppaaseen ovat avautumassa Turun ja Naantalin välillä liikennöivän S/S Ukko-Pekan sekä Vitharun-varustamon Turun ja Nauvon sekä Röölän ja Seilin välisen liikenteen aikataulut. Myös uuden, Nauvon ja Utön välisen nopean Express-aluksen tiedot tulevat reittioppaaseen.

Reittioppaan avulla eri liikennevälineiden ketjuttaminen ja reittisuunnittelu on helpompaa. Myöhemmin samalle alustalle on tarkoitus liittää myös ainakin VR:n ja maantielauttojen aikataulut. Myös yhteysalusten aikataulujen digitoinnin eteen on tehty työtä.

Nauvon kautta kulkee paljon Saariston kahden rengastien polkijoita. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

Samalla tavoitteena on pienentää saaristomatkailun hiilijalanjälkeä, kun julkisen ja yksityisen joukkoliikenteen suosimisesta tehdään entistä helpompaa.

Helsingistä Utön saarelle alle kuudessa tunnissa

Digitoinnin myötä aikatauluja ja reittejä ei tarvitse etsiä useilta eri sivustoilta. Lähtö- ja kohdesijainnin syötettyään matkailija voi nähdä oman aikataulutetun reitin kartalla.

– Mikäli liikennöitsijä on tehnyt sopimuksen Matkahuollon kanssa, matkailija voi ostaa samalla tarvittavat matkaliput, sanoo Vihreät matkaketjut -hankkeen projektipäällikkö Hanna Lak Turku Science Parkista.

Projektipäällikkö Hanna Lak uskoo matkojen järjestämisen helpottuvan saaristossa. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

Syksyllä päättyvän hankkeen ensimmäisiä pilotteja esiteltiin kesäkuun puolivälissä Paraisilla. Esimerkiksi Helsingistä pääsee heinäkuussa uutta pikavuorobussia sekä uutta nopeaa alusta käyttäen Utön saarelle alle kuudessa tunnissa.

Vuorojen varaaminen yhteysaluksille vaatii lakimuutoksen

Kaupallisten toimijoiden kanssa matkojen suunnittelu ja varaaminen onnistuvat hyvin. Toisin on perinteisten yhteysalusten kanssa.

Yhteysalukset ovat teiden jatkeita saarille, joihin ei ole kiinteää tieyhteyttä. Ilmaisella yhteysalusliikenteellä varmistetaan, että saarten asukkaat pääsevät kulkemaan ja palveluita voidaan tarjota saariin.

Seilin saaren kedot ja niityt kukkivat kauniisti jo alkukesästä. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

Yhteysaluksille ei ole mahdollista varata paikkoja viikkoja ennen matkaa. Tämä hankaloittaa lomamatkojen suunnittelua.

Käytäntöä on perusteltu sillä, että vakituisten asukkaiden elämä vaikeutuu, jos esimerkiksi heinäkuun ruuhkaisimmat yhteysalusvuorot varataan jo kuukausia ennakkoon matkailijoille.

Lakimuutos saariston yhteysalusliikenteen sujuvoittamiseksi kaikkien kulkijoiden, myös matkailijoiden kannalta, on valmisteilla.

Kaikki osapuolet pitää ottaa tässä työssä huomioon. Tätä toivoi myös matkaketjun avannut Saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Sandra Bergqvist, joka on nauvolainen itsekin.

Lisääntyvä matkailu ei välttämättä tarkoita yhteysalusten ruuhkautumista. Jos reitti kiinnostaa matkailijoita, yhteys houkuttelee Hanna Lakin mukaan myös kaupallisia toimijoita avaamaan uusia vesiliikennereittejä.

