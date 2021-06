Herätys: Biden ja Putin kohtaavat Genevessä, korona-aika lisäsi nuorten vanhempien uupumusta, Suomea vaivaa rypsipula

Yle seuraa Bidenin ja Putinin huippukokousta

Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit tapaavat keskiviikkona iltapäivällä Genevessä. Tapaamisen pääantina on etukäteen pidetty pelkästään keskusteluyhteyden avaamista, eikä siltä odoteta muita merkittäviä avauksia.

Poikkeusaika kuormitti erityisesti nuoria äitejä

40-vuotias Jenni Aho kokee, että hänen stressinsietokykynsä on ollut aiemminkin hyvä, mutta se on 2-vuotiaan Onnin syntymän ja koronan myötä vain parantunut. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Viime kevään koronatilanne lisäsi vanhempien kokemaa uupumusta. Tänään julkaistavan tutkimuksen mukaan uupumusta oli enemmän sellaisilla vanhemmilla, joilla oli pieniä lapsia ja jotka viettivät lastensa kanssa paljon aikaa. Vähiten uupuneita olivat vanhemmat, jotka olivat iäkkäämpiä, joilla oli vanhempia lapsia ja parempi taloudellinen tilanne. Isät uupuivat äitejä harvemmin.

Kotimaisen rypsiöljyn kysyntä on huomattavasti tarjontaa suurempaa – syynä rypsipula

ProAgria Etelä-Pohjanmaan luomukasvituotannon asiantuntijan Jari Luokkakallion mukaan öljykasvit soveltuvat hyvin viljelykiertoon. Kuva: Pasi Takkunen / Yle

Rypsin hinta on historiallisen korkealla. Viljelyalan hienoista kasvua on nyt näkyvissä, mutta se ei riitä täyttämään öljynpuristamojen varastoja. Kirkkonummelainen Avena Nordic Grain käyttää kotimaisesta rypsisadosta yli 90 prosenttia. Silti se kattaa vain neljänneksen öljynpuristamon raaka-aineen tarpeesta.

Etelässä aurinkoa, pohjoisessa tuulenpuuskia ja sadekuuroja

Kuva: Yle

Tuuli on heikentynyt jo suuressa osassa maata, mutta vielä pohjoisessa tuuli on puuskaista. Tuleva yö on melko viileä ja pohjoisessa voi olla hallaa.

Keskiviikkopäivä on etelässä melko aurinkoinen, pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja tulee paikoin etenkin Kainuusta Länsi-Lappiin ulottuvalla vyöhykkeellä.

