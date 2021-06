Kymmenettuhannet etsivät turhaan koronarokotustietojaan Omakannasta, sillä tiedot eivät mene läpi – "Todella surkea tilanne"

Omakannassa pitäisi näkyä, kun ihminen on saanut koronarokotteen. Isolta joukolta tieto puuttuu, ja syynä ovat ongelmat datan kirjaamisessa niin, että se menee läpi Kelan ylläpitämään Kanta-palveluun.

Korjausten aikataulusta ei ole tietoa, mutta nopeaa ratkaisua tuskin on luvassa. Rokotustietoja tarvitaan muun muassa koronatodistukseen, jota moni kesäloman viettäjä tarvitsee ulkomaanmatkalleen.

Vähintään kymmeniätuhansia koronarokotustietoja puuttuu Omakannasta potilastietojärjestelmien ongelmien takia. Tässä vaiheessa ei osata sanoa, kuinka kauan tilanteen korjaaminen vie.

Tieto rokotuksista siirtyy Kanta-palveluihin Kelan mukaan vaaditussa aikataulussa, mutta sinne ei tule kaikkia tarvittavia tietoja, joten rokotustodistuksen muodostuminen estyy.

Isossa osassa maata todistuksista on saatavilla Omakannassa yli 95 prosenttia, mutta THL:n raportissa on listattuna (siirryt toiseen palveluun) yli 30 kuntaa tai sairaanhoitopiiriä, joista tietoja on päässyt läpi vain vähän – parissakymmenessä niistä ei juuri lainkaan.

Esimerkiksi keskipohjalaisen sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten asiakkaiden rokotustietojen kattavuus on vasta 40 prosenttia – vielä keskiviikkoaamuna osuus oli alle neljännes.

Välille on jäänyt kevään aikana 30 000 rokotustapahtumaa. Muutamia tuhansia on jo korjattu.

Soite onkin saanut paljon kyselyjä siitä, miksi tiedot eivät näy luvatusti.

Ulkomaanmatkoja tilanne ei välttämättä jarruta, sillä Soitelta todistuksen rokotteista saa tarvittaessa myös paperisena. Se ei kuitenkaan ole kansallinen koronatodistus (siirryt toiseen palveluun) eikä kelpaa kaikissa maissa.

Kanta-Hämeessä reilut kuudentoistatuhannen asukkaan Janakkalassa vain noin joka kuudes on saanut koronatodistuksen Omakanta-palveluun. THL:n listauksen mukaan tätä huonompi tilanne on vain kahdeksassa Suomen kuntayhtymässä tai kaupungissa. Janakkalassa ei voida tehdä muuta kuin odottaa.

– Ihan ymmärrettävästi ihmiset on olleet meihin paljon yhteydessä ja tätä asiaa kysyneet, että minkä takia tätä ei ole korjattu. Mutta me emme voi sitä korjausta tehdä, sanoo kunnan sote-kehittämispäällikkö Sini Kelo.

Kela asettaa vaatimukset, it-toimittaja vastaa toteutuksesta

Omakanta on ihmisten ikkuna terveystietoihin, joita Kanta-palveluun tallennetaan. Kela vastaa Kannan ylläpidosta ja teknisestä tuesta. Se myös asettaa vaatimukset sille, miten tiedot järjestelmään kirjataan.

Tiedot omistaa terveydenhuolto eli kunnat tai sairaanhoitopiiri, jotka vastaavat tietojen siirtymisestä. Niillä taas on sopimukset it-järjestelmätoimittajien kanssa, jotka tarjoavat välineen siirtämiseen.

Koronarokotustietojen kirjaaminen on vaatinut kevään aikana muutoksia lähes kaikkien perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon käyttämiin järjestelmiin. Kyseessä on ollut it-toimittajille lyhyessä ajassa iso tekninen ponnistus.

Ongelmia on esimerkiksi Tietoevryn asiakkailla. Sen Lifecare-järjestelmä on yleisin Suomen perusterveydenhuollossa käytössä oleva potilastietojärjestelmä.

– Rokotustodistukseen liittyvän datan pitää olla oikeassa muodossa, jotta rokotustodistus voidaan muodostaa. Jo kirjaaminen on yksi riskikohta, sanoo Kanta-palvelujen päätuoteomistaja Mia Mustonen Kelasta.

Tietoevry kommentoi niukasti

Tietoevry kommentoi tilannetta sähköpostitse. Sen mukaan tiedossa ei ole mitään Lifecare-potilastietojärjestelmän toimintaan liittyvää ongelmaa, joka liittyisi koronarokotusten kirjaamiseen. Omakanta-palvelun vaatimusten mukaisesti käyttäjän on kuitenkin tehtävä rokotekirjaus kirjainmerkilleen oikealla tavalla.

– Jatkamme omalta osaltamme asiakkaidemme tukemista, jotta käyttäjien kirjaukset tapahtuisivat oikein ja tiedot siirtyvät oikealla tavalla eteenpäin Omakantaan, kirjoittaa TietoEvryn terveydenhuollon liiketoiminnasta vastaava johtaja Teemu Vähäkainu.

Muita kysymyksiä Tietoevry ei kommentoi, vaan kehottaa kysymään niitä suoraan asiakkailta ja koronatodistustyötä koordinoivilta tahoilta.

Inhimilliset virheet kirjauksissa näyttelevät kuitenkin vain pientä osaa, sanovat Soiten rokotuksista vastaava palvelualuejohtaja Jukka Aro ja järjestelmäpäällikkö Jan Salin.

Liian lyhyitä rivejä ja puuttuvia valintatäppiä

Suurin ongelma on siinä, että järjestelmä ei mahdollista kirjaamista siten kuin viranomainen vaatii. Kirjaukset aloitettiin jo ennen kuin THL ja Kela olivat määritelleet vaatimuksia. Niitä on myös muutettu matkan varrella.

– Aluksi kirjaukset tehtiin järjestelmätoimittajan vaatimusten mukaan, sitten viranomaisen, ja silloinkin tuli ongelmia. Vasta toukokuussa saatiin oikea pohja, sanoo Soiten järjestelmäpäällikkö Jan Salin.

Hänen mukaansa syytä on myös viranomaisten muuttuvissa ohjeissa, mutta toisaalta järjestelmätoimittajan toiminta ei sekään ole ollut tarpeeksi notkeaa.

Käytännössä ongelmat ovat hyvin konkreettisia: kirjaus esimerkiksi vaatii saadun rokotteen virallisen kauppanimen, joka ei kuitenkaan mahdu sille annettuun tekstikenttään. Alussa ohjelmassa ei myöskään voinut valita tietoa siitä, onko kyseessä ensimmäinen vai toinen rokoteannos.

Tilanteen oikaiseminen on lähes käsityötä. Soite etsii ne kirjaukset, jotka eivät ole siirtyneet ja tutkii, mitkä kohdat on täytetty vastoin THL:n kirjaamisohjeita ja Kanta-palvelujen vaatimuksia.

Tietoevryn vastuulla puolestaan on korjata kirjaukset niin, että rokotustiedot näkyvät lopulta myös asiakkaalle.

Tietoevry järjesti asiakkailleen keskiviikkona sisäisen infotilaisuuden, jonka yleistunnelma oli Soiten järjestelmäpäällikkö Jan Salinin mukaan vähintäänkin hämmentynyt. Toimittaja lupasi olla lähiviikkoina yhteydessä kaikkiin organisaatioihin, jolloin sovitaan korjausten tavasta ja aikataulusta.

Järjestelmään on tehty korjauksia, joiden ansiosta uudet kirjaukset siirtyvät Kantaan oikein. Esimerkiksi Soitessa kahden viikon aikana tehdyistä kirjauksista enää kolme prosenttia on vikatilassa. Ongelmana on nyt vanhojen tietojen saaminen läpi.

Monet virheet johtuvat Tietoevryn mukaan myös terveydenhuollon organisaatioiden kirjausvirheistä.

– Toki me olemme toimineet puutteellisten ohjeiden varassa, mikä on synnyttänyt osan näistä virheistä, sanoo Salin.

Aiheuttaako tuleva EU-todistus uusia ongelmia?

Soitessa rokotuksista vastaava palvelualuejohtaja Jukka Aro harmittelee sitä, että vaikka rokotukset ovat edenneet hyvin, tiedonsiirto tökkii.

– Todella surkea tilanne. Jatkuvasti tulee yhteydenottoja siitä, miksi kaveri näkee tietonsa Omakannassa, mutta itse ei.Ei siinä pitäisi mennä viikkoja, sanoo Aro.

Vielä huolta ei hänen mukaansa ole kannettu siitä, että lähenevä ulkomaanmatka uhkaisi tyssätä rokotustietojen puutteeseen. Moni huolehtii kuitenkin, onko asia järjestyksessä siinä vaiheessa, kun kansallinen rokotustodistus saa rinnalleen EU:n todistuksen.

Soiten järjestelmäpäällikkö Jan Salin uskoo, että virheet saadaan korjattua ja kansalliset rokotustodistukset Kantapalveluihin. EU-todistusasetus tulee kuitenkin voimaan niin pian, että kansallinen todistus ei välttämättä ehdi edes korjattuna ihmisten käyttöön.

Toistaiseksi Soiten asukkaat voivat saada rokotustodistuksestaan paperisen version palvelupisteestä. Se ei kuitenkaan ole virallinen todistus eikä toisaalta lohduta esimerkiksi ulkomailla työskenteleviä, jotka tarvitsisivat sähköisen todistuksen QR-koodeineen, muistuttaa Salin.

Aro näkee tilanteessa kuitenkin myös kultareunuksen.

– Mieluummin niin päin, että on rokotettu paljon, mutta tiedot eivät siirry, kuin että rokottaminen tökkisi.

