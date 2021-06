EU:n tasa-arvokomissaari: Unkarille voi koitua taloudellisia sanktioita kiistellyn lain myötä

Unkarin parlamentti hyväksyi tiistaina pääministeripuolue Fideszin ajaman lain, joka kieltää homoseksuaalisuutta "mainostavan" materiaalin levittämisen alaikäisille.

EU:n tasa-arvokomissaari Helena Dalli kertoo uutistoimisto Reutersin haastattelussa, että Unkari voi kohdata taloudellisia sanktioita uuden lain toimeenpanemisen myötä. Dalli kommentoi asiaa hieman ennen kuin Unkarin parlamentti hyväksyi kiistellyn lain.

–Viestimme on, että jos et noudata EU:n yhteisiä arvoja, kuten demokratiaa tai tasa-arvoa, et ole myöskään oikeutettu ottamaan rahaa omalle projektillesi.

Yli 5 000 ihmistä kokoontui Budapestiin parlamentin edustalle maanantaina 14. kesäkuuta 2021 vastustamaan kiisteltyä lakialoitetta. Kuva: Szilard Koszticsak / Epa

EU julkaisi marraskuussa virallisen ohjelmansa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjinnän ehkäisemiseksi EU-maissa. Ohjelmassa painotetaan (siirryt toiseen palveluun) muun muassa taistelua syrjintää vastaan sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia.

Puolalaiskaupungeille jo EU-sanktioita

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen avoin syrjintä ei ole ongelma vain Unkarissa.

Esimerkiksi Puolaan on perustettu niin sanottuja seksuaalivähemmistövapaita vyöhykkeitä. Esimerkiksi BBC on uutisoinut (siirryt toiseen palveluun)kyseisistä vyöhykkeistä. Viime vuonna EU veti rahoitustaan pois näiltä puolalaiskaupungeilta. Dallin mukaan myös Unkaria odottavan todennäköisesti samansuuntaiset taloudelliset sanktiot.

Puolassa yksi kaupungeista on peruuttanut päätöksensä rahoituksen leikkaamisen myötä, Dalli kertoo Reutersin mukaan.

