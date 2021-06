Munkkikahvin suosio sotilaskodeissa laskee – energiajuomasta tulossa rauhan ajan pervitiini

Munkkikahvin suosio sotilaskodeissa on uhattuna, sillä varusmiehet juovat entistä enemmän energiajuomia. Niillä torjutaan väsymystä metsäleireillä ja oppitunneilla.

Energiajuomasta on tullut nykyvarusmiehille suosittu piristyskeino. Ilmiötä verrataan jopa jatkosodassa piristyslääkkeenä käytettyyn pervitiiniin. Se oli saksalaisten kehittämä metamfetamiinipohjainen lääke tai pikemminkin huumausaine, jota oli lupa käyttää vain äärimmäisessä hädässä.

Energiajuomia ei lipitetä armeijassa suinkaan äärimmäisessä hädässä, vaan piristeeksi raskaissa maastoharjoituksissa ja oppitunneilla.

– Energiajuomaa tulee ostettua metsäleireille, kun siellä saattaa tulla yöllisiä hälytyksiä. Päivisin helposti väsyttää ja kun vetäsee energiajuoman huiviin, niin se auttaa jaksamaan, perustelee jyväskyläläinen kersantti Eetu Simola Tikkakosken Ilmasotakoulusta.

Keuruulainen alikersantti Meea Borg tunnustaa käyttävänsä vähän liikaa energiajuomaa ja haluaisi päästä siitä eroon.

– Siinä on tosi paljon sokeria ja kofeiinia. Maastossa tulee juotua runsaasti ja kasarmilla joskus, kun kuudelta aina herätään ja oppitunneilla vähän väsyttää.

Eetu Simolan ja Meea Borgin varusmiesaikana sotilaskoti palveli vain take away -periaatteella tai maastossa sotkuauton sivuluukusta. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Sotilaskotitoiminta täyttää Suomessa sata vuotta tänä vuonna ja järjestössä on huomattu kulutustottumusten muutos.

– Munkkia ei enää tarvitse paistaa niin paljon ja kun viime kesänä keittiö varustettiin grillillä, niin ranskalaisista, makkaraperunoista ja kanakorista on tullut hittejä. Kyllä energiajuomakin kaupaksi käy, kertoo puheenjohtaja Ritva Tekkala Luonetjärven sotilaskotiyhdistyksestä.

Meea Borg suosii sotkun grilliherkkuja, jos päivällisellä ei ole tarjottu mieluisaa ruokaa.

– Meillä on kerran viikossa kasvisruokapäivä ja silloin tulee käytyä grillillä. Kanakori siellä on tosi hyvä.

Tikkakosken Ilmasotakoulussa palveleva Luonetjärven sotilaskoti on yksi 36:sta Suomen Sotilaskotiliiton yhdistyksestä. Sotilaskodeissa työskentelee palkattuina 170 ja vapaaehtoisina liki 5 000 henkilöä. Sotkut tuottavat vuodessa voittoa noin 800 000 euroa. Koko summa ohjataan varusmiesten vapaa-ajan toiminnan kehittämiseen.

Kahvi ja munkki eivät vielä antaudu

Munkki ja kahvi ei uusista haastajista huolimatta ole kovin helpolla katoamassa sotilaskodeista. Siitä pitää huolen muun muassa halpa hinnoittelu: kahvi 70 senttiä ja hillomunkki 60 senttiä. Ja Suomi on onnellisuuden lisäksi maailman kärjessä myös kahvijuonnissa. Kahvi- ja paahtimoyhdistyksen tilaston mukaan Suomessa juodaan kahvia tuhat kuppia vuodessa per henkilö eli reilu yhdeksän kiloa.

Sotilaskodin munkkikahvin kilpailukykyä edistää sangen edullinen hinnoittelu. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Sotilaskotikonkari Ritva Tekkala ei ole huolissaan munkkikahvien tulevaisuudesta, vaan luottaa uusiin sukupolviin ja saapumiseriin.

– Kun astutaan palvelukseen, niin munkkia menee paljon. Ja nyt, kun sotilaskoti on ollut auki take away -periaatteella, munkkeja ostetaan pussiinkin.

Eetu Simola kertoo olevansa kahvin viihdekäyttäjä eli hyvässä seurassa sitä tulee nautittua. Ja kun ollaan kasarmiolosuhteissa, niin silloin ostetaan enemmän kahvia ja munkkeja.

– Illaksi meikäläisen varastoon lähtee vichy ja kyllä se munkkikin ja ehkä karkkipussi. Välillä ostan pähkinöitä, sillä pelkällä sokerilla ei pärjää.

Meea Borg tunnustaa siviilissä olevansa kahviloiden vakioasiakas. Ensimmäisen sotilaskodin munkin hän nautti muutamaa päivää ennen siviiliin pääsyä, toimittajan yllyttämänä.

– Sotilaskodissa käyn vähintään kolme kertaa viikossa, munkkeja en niinkään syö, mutta kahvia tulee kyllä juotua ja energiajuomia harjoituksissa.

Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Korona sulki sotkut hetkeksi ja pakotti kehittämään uutta

Ritva Tekkala muistaa maaliskuun 13. päivän 2020 varsin ikävänä. Koronan iskiessä sotilaskodin oleskelutilat suljettiin ja päätettiin palvella ainoastaan varusmiehet. Vieraat ja henkilökunta eivät enää päässeet munkkikahville.

Sotilaskodin vapaaehtoisten määrä kutistui noin kymmeneen, sillä monet opettajina tai terveydenhuollon alalla työskentelevät joutuivat noudattamaan työpaikkojensa koronaohjeita.

– Välillä tuntui, että tarvitaan lisää käsiä, mutta onneksi meillä on tehokas porukka ja pärjättiin. Oli pakko keksiä myös uutta ja niin meille saatiin grilli, josta on ollut paljon iloa.

Koronan aikana sotilaskodit palvelevat nyt take away -periaatteella. Meea Borg on harmissaan, kun omana varusmiesaikana ei päästy lainkaan normaaliin arkeen.

– Sisko kävi tämän saman varusmieskoulutuksen ja on kehunut, että munkkikahvi on todella hyvää. Odotin tietysti, että läheiset olisivat päässeet käymään sotilaskodissa.

Korona-ahdingossa keksittiin varustaa sotkun keittiö grillillä. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Elisabeth pelasti sotilaskodin korona-ahdingossa

Tikkakosken varusmiesten todellinen pelastaja korona-aikana on ollut vuonna 2018 hankittu uusi sotilaskotiauto. Se ostettiin keräystuotoilla ja keräyksen suojelijana toimi puolustusministerinäkin vaikuttanut Elisabeth Rehn. Tietysti sotkuauto sai nimekseen Elisabeth.

– Elisabeth oli pelastus, sillä aluksi sotilaskotiin ei päästetty edes varusmiehiä, vaan palveltiin autossa pihalla, muistelee Ritva Tekkala.

– Leireillä ja sotaharjoituksissa pyörinyt sotkuauto oli todella päivän pelastaja. Makkarapaketti metsän siimeksessä tai munkkikahvi sadepäivänä virkistävät yllättävän paljon, vahvistaa kersantti Eetu Simola.

Meea Borg ja Eetu Simola kotiutuivat varusmiespalvelusta kesäkuun puolivälissä. Sotilaskotisisar Ritva Tekkala valmistautuu ottamaan vastaan uusia asiakkaita arvioi tekevänsä arvokasta työtä sotilaskotiyhdistyksessä.

– Olen sotaveteraanin tytär ja tehnyt elämäntyöni puolustusvoimissa. Varusmiehet ovat pitkiä aikoja palveluksessa ja korona aikana vielä enemmän. On tärkeää, että varusmiehillä on kodinomainen paikka, jossa voi edes pikaisesti käydä.

Kersantti Eetu Simola yhtyy Tekkalan näkemykseen.

– Kasarmialueella ja yksikössä on tosi paljon sääntöjä, mutta kun pääsee sotilaskotiin nauttimaan antimista, niin huolet häipyvät.

Luonetjärven Sotilaskotiyhdistys hankki uuden sotkuauton, Elisabethin, vuonna 2018. Hyvin varusteltu auto on ollut enemmän kuin tarpeen varsinaisen sotilaskodin rajoitettua toimintaa koronan vuoksi.

Voit keskustella aiheesta tässä 24.6. kello 23 saakka.