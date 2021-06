Etiopian YK-lähettiläs lupaa Eritrean joukkojen poistuvan pian Tigrayn alueelta pohjoisesta Etiopiasta

Etiopian pääministeri Abiyi Ahmed lupasi jo maaliskuussa, että Eritrea vetää joukkonsa pois Tigrayn alueelta. Maan YK-lähettilään mukaan enää on kyse vain teknisten ja hallinnollisten asioiden hoitamisesta, ennen kuin joukot vetäytyvät.

Etiopian hallinto valmistautuu siihen, että Eritrean joukot poistuvat pian Tigrayn alueelta Etiopiasta, kertoo Etiopian YK-lähettiläs.

YK-lähettiläs Taye Atske Selassie Amde kertoi asiasta tiistaina keskusteltuaan YK:n turvallisuusneuvoston kanssa.

– Etiopian hallitus on sitoutunut tähän ja myös Eritrean edustajat ovat tehneet asian selväksi, että on vain kyse teknisten ja hallinnollisten asioiden hoitamisesta. Odotamme, että Eritrean joukot ovat lähdössä pian, lähettiläs kertoo.

Etiopian pääministeri Abiyi Ahmed lupasi jo maaliskuussa, että Eritrea vetää joukkonsa pois Tigrayn alueelta Etiopian pohjoisosasta.

Etiopian hallituksen joukot hyökkäsivät pohjoiseen Tigrayn osavaltioon marraskuussa 2020. Nobel-palkitun pääministerin Abiyin mukaan hyökkäys oli vastatoimi sille, että Tigrayn valtapuolue TPLF eli Tigrayn kansan vapautusrintama oli iskenyt Etiopian armeijan leireihin.

Eritrea on sotinut Etiopian hallituksen puolella. Sekä Eritrea että Etiopia kiistivät kuukausien ajan Eritrean joukkojen läsnäolon, vaikka paikallisilta asukkailta, avustustyöntekijöiltä ja jopa Etiopian valtion virkailijoilta oli siitä paljon havaintoja.

Yli puoli vuotta kestäneen konfliktin aikana tuhansia ihmisiä on surmattu, kaksi miljoonaa on joutunut jättämään kotinsa ja alueelta on raportoitu sekä Eritrean että Etiopian joukkojen tekemistä hirmuteoista kuten raiskauksista.

Tigrayn alueella arviolta 350 000 ihmistä kärsii ruokapulasta ja miljoonia uhkaa nälänhätä, YK-järjestöt ja avustusryhmät kertoivat aiemmin kesäkuussa.

