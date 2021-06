Rovaniemen kaupunki sijoitti miljoonia riskirahastoihin – Uusi kaupunginjohtaja alkoi ratkoa sijoitusvyyhtiä ja on nyt itse tikun nokassa

Tästä on kyse

Rovaniemen sijoitusasiat nousivat julkisuuteen 2. marraskuuta 2020, kun kaupunginhallitus käsitteli sijoituskatsausta (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun). Kaupunki oli vuonna 2017 sijoittanut Front Finance -yhtiöön korkoineen 2,4 miljoonaa euroa. Saneerausohjelman vuoksi kaupunki menettää ainakin 731 000 euroa.

Alkoi keskustelu siitä, miksi kaupunki on sijoittanut verorahoja korkean riskin osakkeisiin. Front Finance oli luotottanut muun muassa pikavippiyrityksiä. Miten sijoitukset on valmisteltu, miten niistä on päätetty ja onko varat kohdennettu oikein?

Asiasta on tehty useita selvityksiä, mutta poliisi on salannut ne. Poliisi epäilee rikosta, ja on käynnistänyt asiassa esitutkinnan.

Rovaniemellä aloitti uusi kaupunginjohtaja 25.5.2020. Käsillä oleva vastuuvapaus-asia liittyy siihen, tekikö hän virheitä viime syksynä kotiuttaessaan sijoituksia. Vainion mielestä oli epäselvää, oliko sijoitusten riskit hallinnassa.