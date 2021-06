Korona vauhdittanut Yhdysvalloissa vauraiden sukujen rikastumista – yleiset varallisuuserot jatkavat kasvuaan

Kuva: Chuck Bigger / Alamy/All Over Press

Miljardööri, Amazon-verkkokauppaketjun väistyvä toimitusjohtaja Jeff Bezos on kartuttanut omaisuuttaan korona-aikana.

Yhdysvalloissa peritty jättiomaisuus on edelleen varmin tapa pysyä vauraana. IPS-tutkimuslaitoksen raportin mukaan korona on lisännyt rikkaimpien perhedynastioiden omaisuutta.

Varmin tapa kartuttaa vaurautta – myös korona-aikana – on syntyä valmiiksi rikkaaseen sukuun. Yhdysvaltalainen Institute for Policy Studies -laitos on selvittänyt (siirryt toiseen palveluun) Yhdysvaltain 50 rikkaimman perheen varallisuuden kehitystä.

Pandemia on tuonut lisää tuloja myös omaisuutensa itse rakentaneille liikemiehille, kuten Amazonin perustajalle Jeff Bezosille ja Teslan toimitusjohtajalle Elon Muskille. Perheiden rikkain kärkikymmenikkö, esimerkiksi Mars-suklaamerkin omistajat, ovat kuitenkin kasvattaneet omaisuuttaan vieläkin enemmän, yhteensä 136 miljardilla dollarilla vajaassa 14 kuukaudessa.

Selvitys perustuu Forbes-lehden varallisuuslistaukseen vuosilta 1983–2020. Tässä ajassa esimerkiksi Waltonin suvun varallisuus on yli 4 300-kertaistunut. Waltonit omistavat Yhdysvaltain suurimman vähittäistavaraketjun Walmartin.

Samat suvut vauraimpia vuosikymmenestä toiseen

Vauraiden perheiden listakärki on pysynyt vuosien varrella suhteellisen muuttumattomana. Lähes 40 vuodessa 20 rikkaimman dynastian listalle on tullut neljä uutta sukua.

Vaurausraportissa on selvitetty myös rikastumisen taustoja. Amerikkalainen verojärjestelmä suosii suurituloisia. Superrikkaiden varallisuuden mediaanikasvu oli 904 prosenttia ja keskivertoperheen tulojen kasvu 93 prosenttia tutkittuna aikana.

Liike-elämän jättiläiset käyttävät varojaan runsaskätisesti myös oman asemansa vahvistamiseen. Raportista käy ilmi, miten vero-, työvoima- ja kauppapolitiikan päätöksiä on voideltu omalle bisnekselle suotuisiksi miljoonilla lobbausdollareilla.

Verosuunnittelua tehdään esimerkiksi hyväntekeväisyyden ja säätiöinnin avulla verojen alentamiseksi. Rikkaimmat amerikkalaiset maksavat kesäkuun alussa julkaistun Pro Publica-uutissivuston selvityksen mukaan vain muutaman prosentin tuloveroa huolimatta omaisuuden lisääntymisestä.

Eriarvoistumista ja varallisuuserojen kasvua voidaan selvityksen mukaan välttää suitsimalla verovälttelyä, vahvistamalla progressiivista verotusta ja vaikeuttamalla veroparatiisien toimintaa.

