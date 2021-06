"Poikkeuksellisen vakavia hallinnollisia ongelmia", sanoi tilintarkastaja ja erosi – vuosien tilinpäätösjupakat tahrivat Muuramen lintukotoisaa mainetta

Muurame on niittänyt mainetta muun muassa yrittäjäystävällisyydellään, mutta viime aikoina kunnan hallinnossa on kuohunut.

Muurame on niittänyt mainetta muun muassa yrittäjäystävällisyydellään, mutta viime aikoina kunnan hallinnossa on kuohunut. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Muuramen valtuustolla on odotettavissa helteinen kokous ensi tiistaina, kun esityslistalla on viime vuoden tilinpäätös. Tilintarkastajan mukaan kunnan hallinnossa on vakavia ongelmia, mutta johtavat virka- ja luottamusmiehet ovat toista mieltä.

Muuramessa tilintarkastuskulttuurin muutos on saanut tarkastuslautakunnan napit vastakkain kunnanhallituksen ja johtavien virkamiesten kanssa. Kunnan johdon mielestä kyse on suoranaisesta ajojahdista, tarkastuslautakunnan mukaan hallinnon toistuvista laiminlyönneistä ja virheistä.

Parin viime vuoden tilintarkastuskertomus on löytänyt Muuramen toiminnasta paljon huomautettavaa. Uusi tilintarkastaja olisi viime vuonna evännyt vastuuvapauden kunnanhallitukselta ja -johtajalta, ja tänä vuonna tilanne on vielä koukeroisempi.

Vuosi sitten kunnanvaltuusto pui tilinpäätöstä ja vastuuvapautta monen tunnin mittaiseksi venyneessä kokouksessa. Historia saattaa toistaa ensi viikolla itseään – ellei tilinpäätöksen jälkipyykki siirry elokuussa aloittavan uuden valtuuston käsittelyyn.

Muuramen tarkastuslautakunta nimittäin esittää, että ensi tiistaina kokoontuva valtuusto jättäisi vastuuvapauden käsittelyn pöydälle. Asia käsiteltäisiin vasta sitten, kun Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV on antanut lausuntonsa kunnan hankintamenettelystä.

Muuramen kunta oli viime vuonna kilpailuttanut maa-aineshankinnan virheellisesti vain kunnan sisällä. Hankinta on tänä keväänä kilpailutettu uudelleen sääntöjen mukaisesti.

KKV on ottanut Muuramen maa-aineshankinnan käsittelyynsä, ja virasto arvioi, että asian käsittely jatkuu kesälomien takia vielä syksyllä.

"Lain kirjainta ei voi ohittaa"

Kunta-asioihin erikoistunut oikeustieteen professori Asko Uoti Itä-Suomen yliopistosta sanoo, että vastuuvapausasian käsittely on periaatteessa mahdollista jättää pöydälle, mutta asian käsittely pitää kuitenkin saattaa päätökseen kesäkuun loppuun mennessä.

Uoti toteaa, että vanhan kuntalain mukaan riitti, että tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus saatettiin valtuuston käsittelyyn kesäkuun loppuun mennessä eli että käsittely alkoi kesäkuussa. Enää se ei riitä.

– Lain kirjainta ei voi tässä ohittaa, Uoti arvioi.

Uoti sanoo lainsäätäjän myös lähtevän siitä, että valtuusto päättää tilivelvollisten vastuuvapaudesta samalla kun se hyväksyy tilinpäätöksen.

Lautakunta vaatii erityistilintarkastusta

Maa-aineskilpailutus on yksi niistä asioista, joista Muuramen tarkastuslautakunta on arvostellut kunnan vastuutahoja. Lautakunnan mukaan puutteita on myös muun muassa riskienhallinnassa ja valvonnassa.

Tilintarkastaja Jukka Vuorio ei esitä vastuuvapautta tilinpäätöksestä kunnanhallitukselle eikä johtaville viranhaltijoille. Hän myös eroaa Muuramen tilintarkastustehtävästä.

Tilintarkastaja toteaa, että Muuramen kuntaa ei voida auttaa "normaalin lakisääteisen tilintarkastuksen keinoin" sen "poikkeuksellisen vakavissa hallinnollisissa ongelmissa".

Tarkastuslautakunta vaatiikin Muurameen erityistilintarkastusta, joka kattaisi kunnan tilinpidon vuodesta 2016 lähtien. Lautakunnan mielestä asioita on Muuramessa hoidettu pitkään vastoin virallisia ohjeita ja sääntöjä.

Johtavat virka- ja luottamusmiehet puolestaan katsovat, että tilintarkastuspuolen kanssa on aiempaa vaikeampi tehdä yhteistyötä. Tarkastuslautakunta valitsi kilpailutuksen kautta Muuramelle uuden tilintarkastusyhteisön, TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy:n, toissa vuonna.

– Aiemmin on totuttu siihen, että jos on korjattavaa, niin keskustellaan hyvissä ajoin ja korjataan. Nyt kaikki on tehty niin viime tipassa, että korjausliikkeitä ei ole voinut tehdä, ja sitten on menty tähän pisteeseen, valitettavasti, sanoo valtuuston puheenjohtaja Arto Liikanen (sd.).

Mistä kunnanhallitus on vastuussa?

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Ilvesmäki (kesk.) pitää tilannetta täysin poikkeuksellisena.

Ilvesmäki sanoo, että kunnanhallituksen vastuulle on viime vuoden tilintarkastuksessa sälytetty asioita, jotka kuuluvat lautakuntien tehtäviin.

– Tilintarkastaja perustelee vastuuvapauden epäämistä 1,3 miljoonan euron hankintalain vastaisilla hankinnoilla, joista tarkemman tarkastelun jälkeen nolla euroa on ollut kunnanhallituksen vastuulla, Ilvesmäki toteaa.

Yksi näistä kuluista on KKV:n selvittelyyn ottama noin 700 000 euron maa-aineshankinta.

- Jokaisessa organisaatiossa tehdään virheitä, kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Ilvesmäki (kesk.) toteaa. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Maahankintakaan ei ole Ilvesmäen mukaan kuulunut kunnanhallituksen vastuulle, mutta kun asia nousi esille, hallitus velvoitti vastuulliset korjaamaan tilanteen. Hankinnat kilpailutettiin tänä keväänä.

Ilvesmäki ihmettelee tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintaa.

– Vaikuttaa siltä, että mittasuhteet on hävinneet ja tässä vain metsästetään virheitä, Mika Ilvesmäki toteaa.

Muuramen tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Marianne Lukkarila (kesk.) toteaa, että kunnanhallitus vastaa aina viime kädessä kunnan toiminnasta.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Marianne Lukkarila (kesk.) ei ollut ehdolla enää kesäkuun kuntavaaleissa. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Hallituksella oli hänen mukaansa valvontavastuu viime vuonna myös siksi, että Muuramen sisäisen valvonnan ohje vahvistettiin vasta viime vuoden lopussa ja hankintaohje tänä vuonna.

– Ohjeistuksessa on ollut puutteita, ja kunnanhallitus vastaa niistä, Lukkarila sanoo.

Muutosvastarintaa vai "hyttystä tykillä"?

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan mielestä tilanteen jännitteisyys johtuu sinänsä ymmärrettävästä muutosvastarinnasta.

– Mutta kyllä tässä täytyy ottaa uusia toimintatapoja käyttöön ja hyväksyä se, että samalla mallilla ei voida jatkaa, Marianne Lukkarila sanoo.

Pitkältä sairauslomalta toukokuussa palannut kunnanjohtaja Ari Ranta-aho on Keskisuomalaisessa (12.6.) arvostellut jyrkin sanoin (siirryt toiseen palveluun) tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintaa ylimitoitetuksi.

Kunnanjohtaja arvioi, että tilinpäätöksiin liittyvä toiminta on ajanut useita viranhaltijoita pois Muuramesta.

– Kaikki olisi voitu korjata keskustelemalla. Tässä ammutaan syytöntä hyttystä tykillä, Ranta-aho totesi lehdessä.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja muistuttaa, että samaan hyttyseen on tykkinsä nyt kohdistanut myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Lukkarila kiistää syytteet siitä, että kyse olisi henkilökohtaisista kaunoista ja ajojahdista. Hänen mukaansa vuoropuhelua kunnanhallituksen kanssa on ollut vaikea saada aikaan.

– Olemme vain nostaneet esiin ne epäkohdat, jotka ulkopuolinen tilintarkastaja on havainnut. Tämä kuuluu tarkastuslautakunnan lakisääteisiin tehtäviin, Lukkarila sanoo.

Valtuusto pui vyyhtiä ensi viikolla

Laki ei sido valtuustoa tilintarkastajan tai tarkastuslautakunnan lausuntoon vaan se päättää asiasta harkintansa mukaan.

Jos vastuuvapautta ei myönnetä, valtuusto päättää, mitä siitä seuraa.

Vastuuvapauden myöntäminen ei välttämättä merkitse sitä, etteikö tilivelvolliseen voisi jälkikäteen kohdistua vaatimuksia, jos siihen on esimerkiksi rikosoikeudellisia perusteita.

Valtuuston puheenjohtaja Arto Liikanen uskoo, että Muuramen valtuusto kallistuu vastuuvapauden myöntämisen kannalle, kuten kävi myös viime vuonna.

Liikanen arvelee, että valtuusto äänestää ensin vastuuvapausasian pöydälle jättämisestä ja sen jälkeen siitä, voidaanko vastuuvapaus myöntää.

– Ja mikäli vastuuvapaus myönnetään, mitä toivon, sillä eletään sen jälkeen. Jos käy jotenkin toisin, niin sittenhän se siirtyy, Liikanen toteaa.

Muuramen kunnanvaltuusto käsittelee tilinpäätöstä ja vastuuvapautta kokouksessaan ensi tiistaina. Koronarajoitusten lieveneminen merkitsee sitä, että kokous pidetään normaalisti valtuustosalissa.

Mitä ajatuksia artikkelista heräsi? Voit keskustella tässä 20.6. kello 23 saakka.