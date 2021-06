Entisestä tutkimusalueesta tuli satumainen nähtävyys: sadat atsaleapensaat huumaavat vierailijat tuoksuilla ja väreillä

Riihimäen vs. kaupunginpuutarhuri Päivi Sundman uskoo, että atsaleapuisto on remontin jälkeen matkailukohde Riihimäellä. Kuvaus ja editointi: Miki Wallenius / Yle

Kukkaan puhjennet atsaleat keräävät kaupunkilaisia suometsään Riihimäellä. Kävijämäärä vaarantaa herkkien pensaiden juuristoja, ja nyt puistoon on tulossa remontti. Sana erikoisesta paikasta keskellä metsää on kiirinyt myös ympäri eteläistä Suomea.

Parisataa atsaleapensasta kukkii ja tuoksuu tällä hetkellä Riihimäen Vahteriston virkistysalueella. Alunperin värikkäät kukat tulivat alueelle tutkimusta varten.

– Tämä on sellainen paikka, jossa ihmiset todellakin odottavat kukintaa. Kyllä tämä on tärkeä paikka kaupunkilaisille, arvelee Riihimäen kaupungin vs. kaupunginpuutarhuri Päivi Sundman.

Helsingin yliopiston maataloustieteiden tutkimuslaitos istutti pensaat metsään kymmenen vuotta sitten. Tarkoitus oli kehittää kotimaisia lajikkeita ja selvittää mitkä risteytyksistä sopisivat taimitarhoille kaupalliseen viljelyyn.

Atsaleapensaista istutettiin 10 vuotta sitten 200 kappaletta. Niitä aiotaan istuttaa vielä lisääkin. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Atsaleoiden tutkimusalueen junaili Riihimäelle aikoinaan nyt jo eläkkeellä oleva kaupunginpuutarhuri Tero Westerlund. Hän keksi hyödyntää suopohjaista mäntymetsää.

– Tämä on kostea paikka, jossa on hapan, kevyt turvepohjainen maa, joka otollinen atsaleioille, Sundman tietää.

Koepaikkoja perustettiin eri puolille Suomea. Riihimäellä sijaitsi tutkimusprojektin ainoa mäntymetsään perustettu kasvatusalue.

Tutkimusteknikko Terttu Parkkali Helsingin yliopistolta kertoo, että tutkimusprojektin atsalealajikkeista kymmenkunta parasta ovat saamassa viralliset nimet. Niistä muutamat ovat nimenomaan Riihimäelle istutetuista risteytyksistä.

Nimet uusille atsalealajikkeille poimitaan satukirjoista. Taimitarhoille lajikkeet päätyvät parin vuoden sisään viljeltäviksi.

Atsaleat kukkivat yleensä kesäkuussa noin 2-3 viikon ajan. Värivariaatioita on paljon. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Pensaita suojellaan ja kulkemista helpotetaan

Riihimäkeläisille atsaleapuistosta on vuosien myötä tullut rakas paikka. Sana erikoisesta paikasta keskellä metsää on kiirinyt myös ympäri eteläistä Suomea.

Joka kevät ja alkukesä sosiaalisessa mediassa ihmiset seuraavat atsaleoiden kasvua kuvien kera. Atsalea on siitä erikoinen, että se pudottaa talveksi lehtensä ja kasvattaa keväällä ensin kukat ja heti perään lehdet.

Tuoksu ja kukinto kestää yleensä 2–3 viikkoa. Sinä aikana suositun ulkoilureitin varrella sijaitsevat atsaleat keräävät uteliaita kännykkäkameroiden kanssa ihastelemaan oranssin, keltaisen, punaisen, pinkin ja valkoisen väristä kukkakirjoa.

Juhlavuoden kunniaksi atsaleapuisto kokee muodonmuutoksen. Kun kukinto tältä kesältä on ohitse, tehdään pensaiden keskellä töitä, jolla parannetaan liikkumista suopohjaisessa metsässä. Luvassa on osin esteettömät kulkureitit.

Atsaleapuisto sijaitsee Vahteristossa suositun kuntolenkin varrella. Kuva: Miki Wallenius / Yle

– Tänne rakennetaan kulkureitistö, osin esteettömänä. Sitten tulee perinteistä pitkospuuväylää, katseluterassi ja hirven näköinen pieni näkötorni, jotta pensaita voi katsella vähän ylempääkin, Päivi Sundman luettelee.

Myös uusia atsaleoita istutetaan.

Viralliset kulkureitit ovat senkin takia tärkeitä, ettei lisääntynyt kävijämäärä vahingoittaisi pensaiden maanpinnassa kulkevia juuristoja.

Kaikkiaan puiston parantaminen maksaa noin 50 000 euroa.