Bidenin ja Putinin ilmeistä näkee, että suurvaltojen välit eivät ole lämpimät – Yle koosti huippukokouksen kiinnostavimmat hetket

Venäjän presidentti Vladimir Putinin Iljušin Il-96-lentokone laskeutui Geneveen hieman jälkeen klo 13.30 Suomen aikaa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin matkusti Geneveen Etelä-Venäjällä sijaitsevasta Sotšista. Kuva: Alessandro Della Valle / Epa

Putin on saapunut usein huippukokouksiin myöhässä, mutta tällä kertaa presidentin saapuminen noudatti kutakuinkin ennalta ilmoitettua aikataulua. Esimerkiksi Helsingin-huippukokouksesta Putin myöhästyi tunteja.

Turvamiehet ympäröivät Venäjän presidentti Vladimir Putinia Geneven lentokentällä. Kuva: Sergei Bobylev /All Over Press

Presidentti Putinin on kerrottu eristäytyneen tiukasti suojautuakseen koronavirukselta. Yle kertoi maaliskuussa, että Venäjällä on luotu pandemian aikana järjestelmä, jolla on suojeltu Putinia ja muita korkeita virkamiehiä koronavirukselta. Järjestelmä on maksanut miljardeja ruplia.

Mustien autojen letka lähti lentokentältä kohti huippukokouksen tapaamispaikkaa, Villa La Grangea. Lentokentältä on Villa La Grangeen on noin kymmenen kilometrin matka.

Presidenttien huipputapaamisen turvatoimet ovat mittavat. Tuhannet poliisit ja sotilaat turvaavat tilaisuutta. Kuva: Leandre Duggan / Epa

Villa La Grangen punaista mattoa imuroitiin vielä hetki ennen h-hetkeä. Toimittajat olivat kiinnostuneita mattoa imuroineen naisen kommenteista ennen presidenttien saapumista paikalle. Kuva: Peter Klaunzer / Epa

Putin saapui symmetriseen, 1700-luvulla rakennettuun huvilaan ennen Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenia, joka matkusti Geneveen eilen tiistaina. Presidentit Biden ja Putin ovat tavanneet viimeksi Moskovassa vuonna 2011. Silloin Biden toimi varapresidenttinä ja Putin pääministerinä.

Sveitsin liittopresidentti Guy Parmelin (kuvassa keskellä) toivotti presidentit tervetulleiksi Geneveen, rauhan kaupunkiin. Kuva: Alexander Zemlianichenko / Epa

Presidenttien kättely oli yksi tapaamisen odotetuimpia hetkiä. Kuva: Sergei Bobylev /All Over Press

Korona näkyy monin eri tavoin presidenttien tapaamisessa. Presidentit eivät kuitenkaan käytä suu-nenäsuojia.

Huippukokousta edeltävissä G7-maiden ja Naton-huippukokouksissa ei nähty perinteisiä kättelyitä. Nyt sen sijaan presidentit kättelevät.

Venäjän ja Yhdysvaltain presidenttien kättely

Edellisen kerran Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit tapasivat Helsingissä heinäkuussa 2018. Silloin huippukokoukseen osallistuivat Yhdysvaltain edellinen presidentti Donald Trump sekä Venäjän Putin.

Bidenin ja Putinin edellinen tapaaminen oli Moskovassa vuonna 2011. Kuva: Sergei Bobylev /All Over Press

Venäjän kannalta huippukokouksen on arvioitu nostavan maan arvovaltaa niin kotimaisilla kuin kansainvälisillä areenoilla. Kuva: Sergei Bobylev /All Over Press

Yhdysvaltojen ja Venäjän väliset neuvottelut käydään Genevessä pienessä kokoonpanossa. Kuva: Sergei Bobylev /All Over Press

Huippukokous presidentti Vladimir Putinin kanssa päättää Bidenin Euroopan-vierailun. Kahdeksan päivän aikana Biden on osallistunut muun muassa Naton- ja G7-maiden huippukokouksiin. Kuva: Mikhail Metzel /All Over Press

Huippukokouksen aluksi presidentit neuvottelevat keskenään suppeassa kokoonpanossa. Läsnä ovat heidän lisäkseen vain molempien maiden ulkoministerit ja tulkit. Myöhemmin mukaan liittyy avustajia.

Biden ja Putin aloittamassa neuvotteluja

Neuvottelut kestävät ennakkotietojen mukaan useamman tunnin. Asialistan on ennakoitu olevan pitkä ja painava.

Neuvotteluista odotetaan vaikeita. Maiden suhteiden on kuvattu olevan aallonpohjassa. Kuva: Mik​hail Metzel /All Over Press

Edellisen huippukokouksen yhteydessä Helsingissä presidentit pitivät yhteisen tiedotustilaisuuden. Silloinen huipputapaaminen päättyi Yhdysvaltojen kannalta nolosti, kun presidentti Trump tuntui luottavan enemmän Venäjän presidentin kuin oman turvallisuuspalvelunsa tietoihin.

Bidenin hallinto on ilmoittanut, että tällä kertaa maat eivät järjestä yhteistä tiedotustilaisuutta.

